קרן BRM של ניר ברקת ואחיו אלי, יחד עם היועץ האסטרטגי מוטי שרף, מבעלי חברת הטכנולוגיה והתוכן Forever Metaworlds, נכנסים לשותפות אסטרטגית עם מיזם החדשות PUSH של איציק פרזאן.

החברה לא מסרה את סכום ההשקעה, אך לפי הערכות בשוק מדובר בהשקעה של מיליוני שקלים, שנועדה לאפשר לעמוד החדשות להתרחב במהירות, לגייס צוות נוסף ולהשקיע בטכנולוגיות תוכן ודאטה.

מיזם החדשות PUSH פועל כיום בעיקר ברשתות החברתיות, כשהמטרה היא לבנות את הדור הבא של התוכן הדיגיטלי. על-פי מידע שהגיע לגלובס, ההשקעה הנוכחית תאפשר הרחבה משמעותית של מערך התוכן, התחקירים וההפקות המקוריות; פיתוח פורמטים חדשים לחדשות קצרות, חכמות ומיידיות; השקעה בטכנולוגיות רחבות כמו דאטה, אנליטיקה ו-AI ועוד. בנוסף, הרעיון הוא ליצור שיתופי-פעולה עם גופי תוכן ומדיה, ואף ליצור קהילה שלמה סביב ערוץ זה.

"קפיצת מדרגה אמיתית"

איציק פרזאן, המייסד והבעלים של PUSH, מסר בתגובה לפרסום כי "החזון תמיד היה פשוט: חדשות שמגיעות ישר לאנשים - בלי פילטרים, בלי פחד ובלי אינטרסים. השותפות עם BRM ועם מוטי שרף מאפשרת לנו להתרחב, להתמקצע ולבנות מערכות מתקדמות שיתאימו לדור החדש של צריכת החדשות. זאת קפיצת מדרגה אמיתית".

מטעם מוטי שרף נמסר בתגובה: "היועץ האסטרטגי מוטי שרף וחברת ההשקעות BRM הקימו שותפות חדשה להקמת חברת תוכן של העידן החדש. החברה תפעל לבניית מערכות בינה מלאכותית מתקדמות לניהול תוכן, ולפיתוח רשת של עמודי חדשות וקהילות דיגיטליות בפלטפורמות הסושיאל מדיה. רכישת PUSH - עמוד החדשות הגדול בישראל - היא הצעד הראשון במימוש החזון ליצירת אקו-סיסטם חדשני המחבר בין טכנולוגיה, תקשורת וקהילות. בשלב זה מוקם סביב החברה מערך שיתופי-פעולה עם יוצרים, חברות מדיה ויזמים המעוניינים לקחת חלק בגל החדש של תעשיית התוכן".

לעמוד האינסטגרם PUSH יש יותר מ-900 אלף עוקבים וכן חשבונות בכל הרשתות החברתיות האחרות. מייסד העמוד פרזאן רכש את העמוד הזה ועמודים אחרים ברשתות מחברת התוכן "ישראל בידוק", לאחר סכסוך בין הצדדים.