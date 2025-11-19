ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום ניר ברקת ואחיו בדרך להשקעה של מיליונים בעמוד האינסטגרם PUSH
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ניר ברקת

ניר ברקת ואחיו בדרך להשקעה של מיליוני שקלים בעמוד האינסטגרם PUSH

קרן BRM של ניר ברקת ואחיו נכנסת לשותפות אסטרטגית עם מיזם החדשות באינסטגרם PUSH, במטרה לבנות את הדור הבא של התוכן הדיגיטלי • עפ"י הערכות בשוק, הם מתכוונים להשקיע במיזם מיליוני שקלים יחד עם היועץ האסטרטגי מוטי שרף

נבו טרבלסי 16:06
שר הכלכלה ניר ברקת / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת
שר הכלכלה ניר ברקת / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

קרן BRM של ניר ברקת ואחיו אלי, יחד עם היועץ האסטרטגי מוטי שרף, מבעלי חברת הטכנולוגיה והתוכן Forever Metaworlds, נכנסים לשותפות אסטרטגית עם מיזם החדשות PUSH של איציק פרזאן.

החברה לא מסרה את סכום ההשקעה, אך לפי הערכות בשוק מדובר בהשקעה של מיליוני שקלים, שנועדה לאפשר לעמוד החדשות להתרחב במהירות, לגייס צוות נוסף ולהשקיע בטכנולוגיות תוכן ודאטה.

"דם הבוגדים עוד יותר לפרסום": ברשת 13 מגישים תלונה במשטרה על גרפיטי מסית
"תקופה ארוכה אני מתעניין בתחום הסייבר": ההשקעה החדשה של עומר אדם

מיזם החדשות PUSH פועל כיום בעיקר ברשתות החברתיות, כשהמטרה היא לבנות את הדור הבא של התוכן הדיגיטלי. על-פי מידע שהגיע לגלובס, ההשקעה הנוכחית תאפשר הרחבה משמעותית של מערך התוכן, התחקירים וההפקות המקוריות; פיתוח פורמטים חדשים לחדשות קצרות, חכמות ומיידיות; השקעה בטכנולוגיות רחבות כמו דאטה, אנליטיקה ו-AI ועוד. בנוסף, הרעיון הוא ליצור שיתופי-פעולה עם גופי תוכן ומדיה, ואף ליצור קהילה שלמה סביב ערוץ זה.

"קפיצת מדרגה אמיתית"

איציק פרזאן, המייסד והבעלים של PUSH, מסר בתגובה לפרסום כי "החזון תמיד היה פשוט: חדשות שמגיעות ישר לאנשים - בלי פילטרים, בלי פחד ובלי אינטרסים. השותפות עם BRM ועם מוטי שרף מאפשרת לנו להתרחב, להתמקצע ולבנות מערכות מתקדמות שיתאימו לדור החדש של צריכת החדשות. זאת קפיצת מדרגה אמיתית".

מטעם מוטי שרף נמסר בתגובה: "היועץ האסטרטגי מוטי שרף וחברת ההשקעות BRM הקימו שותפות חדשה להקמת חברת תוכן של העידן החדש. החברה תפעל לבניית מערכות בינה מלאכותית מתקדמות לניהול תוכן, ולפיתוח רשת של עמודי חדשות וקהילות דיגיטליות בפלטפורמות הסושיאל מדיה. רכישת PUSH - עמוד החדשות הגדול בישראל - היא הצעד הראשון במימוש החזון ליצירת אקו-סיסטם חדשני המחבר בין טכנולוגיה, תקשורת וקהילות. בשלב זה מוקם סביב החברה מערך שיתופי-פעולה עם יוצרים, חברות מדיה ויזמים המעוניינים לקחת חלק בגל החדש של תעשיית התוכן".

לעמוד האינסטגרם PUSH יש יותר מ-900 אלף עוקבים וכן חשבונות בכל הרשתות החברתיות האחרות. מייסד העמוד פרזאן רכש את העמוד הזה ועמודים אחרים ברשתות מחברת התוכן "ישראל בידוק", לאחר סכסוך בין הצדדים.