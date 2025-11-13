לפני חמישה חודשים עלתה לאוויר הפרסומת של ביטוח 9 שבה אביו של אודי כגן נוסע במכונית עם חבריו, ואילו הבן והאם מתקשרים אליו ועושים לו בושות. איך ייתכן שהוא הקשיב לחברים האלה, אם כל אחד מהם יותר גרוע מהשני?!?, ובעיקר "זאב'לה הגאון" ש"הזמין שיניים בבלאק פריידיי - הגיעו שחורות".

השבוע, בדיוק בזמן ימי המבצעים של נובמבר, הפרסומת חזרה לאוויר - והתברגה בקלות כאהובה ביותר בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

במקום הראשון בזכירות, גם השבוע, נמצא בנק מזרחי טפחות - שגייס לשורותיו את השחקנית עדי חבשוש לצד הפרזנטורים הקבועים, דביר בנדק וחן אמסלם. חבשוש מבצעת גרסה מעודכנת לשיר "אין אותי" של אושר כהן, במטרה להדגיש את המיתוג הקבוע של הבנק: מענה אנושי קבוע, לא מתחלף ולא דיגיטלי. כמו בפרסומת הקודמת עם נסרין קדרי, גם כאן מופיעים צבעי הבנקים המתחרים בצורה מעומעמת, שמדגישה את ההבדל בינם לבין מזרחי טפחות.

במקום השני, הן בזכירות והן באהדה, מככבת אחת הפרסומות המשעשעות והמרעננות של השנה האחרונה - מתוך הקמפיין של אפליקציית המשלוחים וולט, שמקדמת מנוע חיפוש חדש. מה שהתחיל עם ההומור העצמי של עדי הימלבלוי ובן זיני, המשיך להומור העצמי של אורלי זילברשץ ואלישע בנאי, כשהפעם המוצר המבוקש הוא מסרק כינים.

אורלי זילברשץ בקמפיין וולט

"עד שסיימתי לחטא אותו מהבומבלה, חזר כולו מושרץ", מסבירה זילברשץ לשליחה, וכדי לחדד את האמת על מצבו של בנה, מוסיפה "יש לו מאה חתיכה נחמה על הראש". ועכשיו כולנו יודעים שהוא בן 36. באמת. ככל הידוע, בשלב זה לא מתוכננת פרסומת שלישית בסדרה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בזק היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר, כ-3 מיליון שקל בקמפיין עם אסי כהן ועדי אשכנזי - הוא הוחתם בחוזה לשלוש שנים ויהיה שותף פעיל בתהליך הקריאייטיב של הקמפיינים הבאים, בעוד היא נפרדת מהחברה לאחר שנתיים.

אודי כגן בקמפיין ביטוח 9 / צילום: צילום מסך

הקמפיין, המבוסס על מלים חדשות לשיר "נשבע" של חיים משה, כולל גם הדגמות משעשעות לשימוש האפשרי בבינה מלאכותית - כהן ככבאי, ימאי וספורטאי מוגזם להפליא - וכל זאת במטרה לקדם את ה-AI בנתב של חברת התקשורת. הפרסומת מתברגת במקום הרביעי הן בזכירות והן באהדה.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.3 מיליון שקל, שייכת למפעל הפיס במספר קמפיינים כולל הלוטו (לא מחזיר את העגלה, ממלא דלק בתדלוק מלא). ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2 מיליון שקל, שייכת לחברת מנורה מבטחים שעלתה בקמפיינים להשקעות, מסלול מניות ופנסיה.

משקיעים קצת יותר

ההשקעה בפרסום עולה מ־63 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־65 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ומקאן ת"א (וולט ובנק לאומי)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.