אין דרך להתחמק משירים בהפסקת הפרסומות העכשווית בטלוויזיה הישראלית, ולאחרונה ביתר שאת, ולכן אין פלא שארבע מתוך חמש הפרסומות הזכורות ביותר השבוע בדירוג של גלובס וגיאוקרטוגרפיה מבוססות על שירים. שלוש מהן, אגב, שייכות לבנקים.

● סקימס של קים קרדשיאן בדרך לישראל בשותפות עם קבוצת אירני

● אושר עד החלה למכור אייפונים במחיר אטרקטיבי, אבל יש גם חסרונות

במקום הראשון בזכירות נמצא בנק מזרחי טפחות, שהפעם גייס לשורותיו את השחקנית עדי חבשוש לצד הפרזנטורים הקבועים, דביר בנדק וחן אמסלם. השיר הנבחר הוא "אין אותי" של אושר כהן, עם מלים חדשות שנועדו להדגיש את המיתוג הקבוע של הבנק: מענה אנושי קבוע, לא מתחלף ולא דיגיטלי. כמו בפרסומת הקודמת עם נסרין קדרי, גם כאן מככבים צבעי הבנקים המתחרים, במטרה להדגיש את ההבדל בינם לבין מזרחי טפחות.

עדי חבשוש בקמפיין מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך

במקום השני נמצאת פרסומת ישנה יחסית של בנק לאומי עם גל תורן ועומר אדם, המבוססת על שיר שכתבו במיוחד היוצרים הקבועים שעובדים עם אדם (לבקשת משרד הפרסום). במקום השלישי מתברג בנק דיסקונט עם השיר הפופולרי מהאירוויזיון האחרון, אספרסו מקיאטו של הנציג האסטוני. הפרזנטורית רותם סלע מציגה את הפער בין מה שנהוג לחשוב על העצמאים בישראל לבין חייהם בפועל, ובתוך זה משולבים משחקי מלים רוויי קפאין - מ"אספרסו מקיאטו? הפוך! בוץ!" ועד "אין הפוגתו".

במקום החמישי בזכירות מתמקם הקמפיין של בזק עם מלים חדשות ל"נשבע" של חיים משה. עדי אשכנזי שוב מקבלת חיזוק מאסי כהן, ומיכולות ה-AI האינסופיות שנכנסו לעולם הפרסום. הפעם גם יש לכך מטרה ברורה: ה-AI מקדם את ה-AI בנתב של חברת התקשורת. נציין כי השבוע נודע כי זהו הקמפיין האחרון של אשכנזי עם בזק, וכהן לא רק יחליף אותה, אלא גם יהיה שותף פעיל בתהליך הקריאייטיב ובפיתוח הקונספטים של הקמפיינים הבאים.

עדי אשכנזי ואסי כהן בקמפיין בזק / צילום: צילום מסך

הבינה המלאכותית ואסי כהן הם גם חלק בלתי נפרד מהפרסומת האהובה ביותר השבוע, השייכת לקופת החולים מאוחדת. הפעם מקדמים זוג הטורטלים - ש"נולדו" בתוכנית "ארץ נהדרת", אבל כבר מזמן קיבלו חיים עצמאיים - את האפשרויות של "AI מאוחדת ג'וניור". הפרסומת המצחיקה בכיכובם של כהן ועלמה זק היא מעין מסע אל העבר נטול הטכנולוגיה ("איזה לואי נכנס עכשיו?"), וגם כאן לא נמנעים ממשחקי מלים כמו "הכי נוח AI פעם".

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, קופת החולים מאוחדת היא גם הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.2 מיליון שקל. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.02 מיליון שקל, שייכת לשטראוס שעלתה בקמפיינים ליטבתה ולמשקה האלטרנטיבי החדש Cowfree. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.01 מיליון שקל, שייכת לחברת כרטיסי האשראי ויזה.

משקיעים יותר

ההשקעה בפרסום עולה מ־58 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־63 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם LEAD (קופת החולים מאוחדת) ומקאן ת"א (בנק לאומי ו־וולט)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.