גם אם באופן רשמי המלחמה טרם הסתיימה, נראה כי במערכת הבנקאית מזהים כי המשק צועד לכיוון של שגרה חדשה עם כמה קהלים שרלוונטי לפנות אליהם. העצמאים, למשל, עשויים להזדקק להלוואות כדי לאושש את עסקיהם, ובהמשך הם עשויים להוות שוק צומח שכל בנק רוצה אצלו.

● נהג המונית יובל סמו מסיע את הפניקס סמארט לפסגת הפרסומות האהובות

● לאומי ודיסקונט ראש בראש: מי הפרסומת הזכורה ביותר, ומי הפרסומת האהובה

וכך, בשבוע שעבר עלה לאוויר קמפיין העצמאים של בנק דיסקונט, שבו מציגה הפרזנטורית רותם סלע את הפער בין מה שחושבים עליהם לבין חייהם בפועל - כשברקע השיר הפופולרי מהאירוויזיון האחרון, אספרסו מקיאטו של הנציג האסטוני (שלפי הדיווחים קיבל על כך 250 אלף שקל). אחרי משחק המלים רווי הקפאין - אספרסו מקיאטו? הפוך! בוץ! - מגיעה ההצעה המוצרית של הבנק לקהל היעד.

השילוב בין ההפקה המושקעת, השיר הקליט, הפרזנטורית המאוד מזוהה והקריצה ההומוריסטית מובילים את הפרסומת היישר למקום הראשון בזכירות. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, דיסקונט הוא גם הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2 מיליון שקל.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.8 מיליון שקל, שייכת לבנק הבינלאומי וקמפיין Top Trade, המקדם פלטפורמת השקעות לצעירים. לצד הפרזנטור הקבוע עידו רוזנבלום מככבים בפרסומת גם האחים ישי ומיכאל סוויסה, שמביאים את הגרוב למסך. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.5 מיליון שקל, שייכת לאקרו נדל"ן שעלתה בשני קמפיינים - למגדל מזא"ה ו-WHITE.

הפרסומת האהובה ביותר של השבוע שייכת לבנק הפועלים, למרות שהיא אינה באוויר כבר זמן רב. למעשה, גם המהלך שקידמו אירנה (ליאת הר לב) וד"ר הילה קורח הסתיים (קבלת מניות של הבנק או 100 שקל לחשבון). ההסבר לכך הוא שהפרסומת האהובה נבחרת מדי שבוע מתוך 10 הזכורות ביותר, ומאחר שהבנק רשם נוכחות משמעותית לאורך תקופה ארוכה, הפרסומת עדיין זכירה מאוד (מקום שלישי בזכירות). במלים אחרות, ייתכן שזה מלמד על הפרסומות האחרות השבוע לא פחות מאשר עליה.

הילה קורח בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך

הפרסומת המרעננת של השבוע שייכת לאפליקציית המשלוחים וולט. בחברה החליטו להעלות את המודעות למנוע החיפוש החדש, שמאפשר חיפוש מהיר ומדויק יותר, ולא רק של מסעדות ובתי קפה, אלא כמעט כל דבר שאנשים צריכים לבית - אבל מסיבה כלשהי לא יכולים לצאת ממנו, כדי לקנות אותו פיזית בעצמם.

מדובר בסדרת פרסומות, שבראשונה מביניהן מככבים בני הזוג עדי הימלבלוי ובן זיני, שבשנה החולפת רבים תהו אם הם אכן בזוגיות. במלים אחרות, קלאסי להעברת המסר, וגם מלא בהומור עצמי של המשתתפים. בצירוף הקלמזיות של השליחה (נעמי הררי, שמוכרת מעונה 3 של "המפקדת"), אין ספק שכולם הבינו מה צריך לעשות כשחסר פטיש.

עדי הימלבלוי ובן זיני בקמפיין וולט / צילום: צילום מסך

זינוק בהשקעה

ההשקעה בפרסום עולה מ-34 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-58 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר עשו זאת עם בנקים: גיתם BBDO (הפועלים), מקאן ת"א (לאומי) ואדלר חומסקי & ורשבסקי (דיסקונט).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב-20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאייטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית.