בשבוע האחרון התחרו שניים מהבנקים הגדולים ראש בראש על תשומת לב ואהדת הצופים בהפסקת הפרסומות. בנק לאומי (באמצעות מקאן ת"א) כבש את הפסגה עם הפרסומת הזכורה ביותר, ואילו בנק דיסקונט (באמצעות אדלר חומסקי) מתברג במקום השני בזכירות - אך במקום הראשון באהדה.

● מייסד בן אנד ג'ריס מתפטר: "משתיקים את משימתנו החברתית"

● לא רק המחיר קובע: רשתות השיווק המועדפות בחברה החרדית

במקרה של לאומי מדובר בפרסומת השלישית שבה עומר אדם מצטרף לפרזנטור הקבוע גל תורן, והפעם במטרה לבסס את המודעות להרחבת שעות הפעילות של הבנק. גם כאן, תורן שידוע כאדם עם חוש הומור מתפקד על תקן הדמות הרצינית, בעוד אדם הוא זה שמביא את כל הכיף, הריקודים והמשפט הקליט "לא חוזר אחורה בחיים".

הפרסומת כולה נראית כמו מסיבה אחת גדולה - קצת שונה מחוויית הבנקאות המוכרת לרובנו, אבל מאוד דומה לוייב שאדם מביא איתו לתרבות הישראלית. אין זה פלא, כיוון שהשיר נכתב על ידי צוות הכותבים הקבוע שלו. המסיבה נרגעת רק כשהשניים נחים על הספה, ואדם מברר לגבי הזמינות במוצ"ש (קיימת) ובחגים ("אל תגזים"). על השאלה הבאה "ומה עם...", משיב תורן מיידית "אני אומר לך: תמיד פתוחים". ליתר ביטחון, עולה גם הכוכבית: לא כולל שבתות וחגים. שלא יבואו חלילה בתלונות.

לאורך השנה, הנוכחות של דיסקונט על המסך הייתה פחות אינטנסיבית מזו של לאומי, אך ברגע שרותם סלע שוב מופיעה - קשה לפספס אותה. גם בבנק יודעים את זה, ולכן כשהיא דופקת על דלת בית, היא מעוררת את הקריאה "אימא! זו רותם סלע!!!", לכאורה במקום את המסר שהבנק מבקש להעביר באשר לריבית על העו"ש.

רותם סלע בקמפיין בנק דיסקונט / צילום: צילום מסך מיוטיוב

למעשה, המסר עובר היטב. ולמרות שברשתות החברתיות היו מי שלא אהבו את הדפיקה על הדלת בנימוק שהיא מהווה טריגר, הפרסומת היא כאמור האהובה ביותר השבוע.

"מעניין לגלות כי האהדה לפרסומות של דיסקונט ולאומי מבוססת במידה רבה על חיבור לדור הצעיר, כאשר שיעורי האהדה שלהן גבוהים יותר בקרב צעירים (גילאי 18-34), ופוחתים עם העלייה בגיל", אומר אלי משולם, סמנכ"ל קבוצת גיאוקרטוגרפיה. "מנגד, אנו מזהים מגמה הפוכה בקשר עם הפרסומת של בנק מזרחי טפחות, ששיעורי האהדה אליה גבוהים משמעותית בקרב גילאי 55 ומעלה".

במקום השלישי בזכירות נמצאת חברת הסלולר פרטנר, שגייסה שלושה כוכבים צעירים ליד הפרזנטור ססטיק - אגם בוחבוט, שחר סאול וסטפן לגר. כל אלה יחד מבצעים שיר ותיק בן יותר מ-60 ("שיר השכונה"), ומוכיחים כי כשהבסיס מוצלח אפשר לעשות עיבוד רלוונטי וזכיר גם ב-2025.

אגם בוחבוט, סטפן לנר, סטטיק ושחר סאול בקמפיין פרטנר / צילום: צילום מסך מיוטיוב

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, אל על היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.7 מיליון שקל (כפי שחשפנו בגלובס, מתוך זה 260 אלף שקל בגמר "האח הגדול" ברשת 13). ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.3 מיליון שקל, שייכת לתנובה, וההשקעה השלישית, כ-2.1 מיליון שקל, שייכת למקדונלד'ס.

משקיעים הרבה יותר

ההשקעה בפרסום עולה מ־79 מיליון שקל בשבוע שעבר, ל־87 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם אדלר חומסקי & ורשבסקי (בנק דיסקונט), מקאן ת"א (בנק לאומי) ו-digital first (הפניקס)

בלי סוכר

רגע לפני שמסכמים את תשפ"ה של ענף הפרסום, עוד פרידה מפרזנטור: אחרי 12 שנים של קמפיינים בארץ ובעולם, קפה טורקי עלית (שעובדים עם באומן בר ריבנאי) שולחים את אביב אלוש למחוזות חדשים

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאייטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית.