בנק לאומי לא חוזר אחורה, וכובש את פסגת הזכורות יחד עם עומר אדם

זה כנראה היה רק עניין של זמן: בנק לאומי החזיר את עומר אדם לפרסומת שלישית לצד הפרזנטור הקבוע גל תורן, במטרה לבסס את המודעות להרחבת שעות הפעילות של הבנק.

גם כאן, תורן שידוע כאדם עם חוש הומור מתפקד על תקן הדמות הרצינית, בעוד אדם הוא זה שמביא את כל הכיף, הריקודים והמשפט הקליט "לא חוזר אחורה בחיים". הפרסומת כולה נראית כמו מסיבה אחת גדולה - קצת שונה מחוויית הבנקאות המוכרת לרובנו מהיומיום.

המסיבה נרגעת רק כשהשניים נחים על הספה, ואדם מברר לגבי הזמינות במוצ"ש (קיימת) ובחגים ("אל תגזים"). השאלה הבאה היא "ומה עם...", ותורן משיב מיידית "אני אומר לך: תמיד פתוחים". אבל כדי שלאף אחד לא יהיה ספק, ולא יבואו בתלונות, עולה גם הכוכבית: לא כולל שבתות וחגים. אז בשביל מה זה היה טוב?

על כל פנים, הפרסומת מתברגת בקלות במקום הראשון בזכירות (שיעור זכירות של 12.4%, גבוה מעט מהממוצע החצי שנתי), כשאחריה נמצאים בנק הפועלים (עם הילה קורח וליאת הר-לב כ"אירנה" מארץ נהדרת) ובנק מזרחי טפחות (דביר בנדק, חן אמסלם ונסרין קדרי).

הפרסומת האהובה ביותר השבוע שייכת לקופת החולים מכבי, שבאמצעות שולחן החברות הטובות (יעל שרוני, שירה נאור ויניב ביטון מחופש) מקדמת את סדנאות ההורים באפליקציה שלה. נאור, בתפקיד הלקוחה הקיימת של הקופה, מציעה לשתיים הפוטנציאליות הדרכת הורים. "אומרים לך שהילדים בעייתיים, צריך פה הדרכת ילדים. ההורים עשר מעשר", מחדד ביטון, וכל הורה שצופה בזה מחייך ומבין לאן הכול הולך.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, מכבי היא גם הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.45 מיליון שקל. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.3 מיליון שקל, שייכת למפעל הפיס וקמפיין "הכול חוזר לקהילה", המציג מגוון פרויקטים לטיפול בטראומה ובשיקום. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.1 מיליון שקל, שייכת לבנק לאומי.

את העשירייה סוגרת חברת הביטוח הפניקס סמארט, שבשנה החולפת רצה באמצעות סוכנות דיגיטל פירסט (מקבוצת אדלר חומסקי) עם סדרת פרסומות המבוססת גם היא על דמות של ארץ נהדרת - והפעם, נהג המונית אשר (יובל סמו). לפי מנהל הקריאייטיב אדי גרצמן, הבחירה באשר נולדה מתוך ההבנה שלדמות שנמצאת כל היום על הכביש יכול להיות חיבור טבעי לעולם ביטוחי הרכב, ומה שהוא מייצג מתחבר לאסטרטגיה של המותג.

מעבר לכך שאשר - כמו אירנה, אגב - הוא דמות אהודה במיוחד, הוא גם נתפס כחכם שיודע הכול על הכול. וכך מדי חודש הוא לוקח נוסע או נוסעת ומנהל איתם שיחות על החיים ובתוכן משתלבים השירותים השונים של החברה - השבוע, כאמור, הוא מסיע את החברה היישר למדד הזכורות ואהובות.

זינוק בהשקעה

ההשקעה בפרסום מזנקת מ־58 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־79.5 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם מקאן ת"א (מכבי שירותי בריאות), גיתם BBDO (בנק הפועלים) ו־digital first (הפניקס סמארט)

באוויר בלי משרד

רשת הפארם Be של שופרסל עלתה השבוע בקמפיין מותג חדש בטלוויזיה עם עומר נודלמן וטיטי איינאו, אך ללא משרד הפרסום החדש שלה זרמון גרופ. לפי הרשת, הפרסומת צולמה טרם הבחירה במשרד.

