לבנק הפועלים יש מיליון לקוחות, אך חלק קטן בלבד מהם מחזיקים בחשבון ניירות ערך בבורסה. הוא לא היחיד שזה מצבו: למעשה, רק כמחצית מתיקי המסחר שנפתחו בשנה האחרונה היו בבנקים, והיתר בגופי השקעות חיצוניים. מה עושים כדי לשנות את התמונה? ממשיכים באסטרטגיית "הבנקאות היוזמת", מציעים לכל לקוח 2 מניות או 100 שקל ישירות לחשבון, ועולים בקמפיין שינסה לשכנע אותו לעשות את הבחירה הנכונה.

● הזכורות והאהובות | אפקט אודי כגן: הפרסומת של ביטוח 9 היא האהובה ביותר, גם השבוע

● הזכורות והאהובות | ביטוח 9 עם הפרסומת הכי אהובה, בנק לאומי חוזר לצמרת עם הזכורה ביותר

● הזכורות והאהובות | אירנה, הילה ו"דן" שוב משגרים את בנק הפועלים למקום הראשון באהדה

וכך, אירנה (ליאת הר-לב) שוב מתפרצת לביתה של הילה קורח, מודיעה שהיא לא תיכנס לשוק ההון עם לוק של שוק בצלאל, וכמעט פוטרת את השכנה האומללה מנוכחותה - עד שהיא מבינה שזו עשויה להיות טעות חייה. הפרסומת המשעשעת - השנייה מאז כניסתן של הפרזנטוריות החדשות - עלתה ביום ראשון ומתברגת מייד במקום הראשון בזכירות, לפי דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. שלושה ימים אחר כך הציג בנק לאומי את התשובה שלו, שעשויה לקבל ביטוי בדירוג בהמשך.

הפרסומת האהובה ביותר זה השבוע השלישי שייכת לפרסומת נחצ'ה של ביטוח 9 ואודי כגן. ב"פרק" הנוכחי ב"סדרה", השיחה בין האב המאותגר טכנולוגית לבנו עוסקת ביתרונותיו של נחצ'ה, עד שמתגלה שבגללו האב שילם יותר כסף על ביטוח הרכב. תוך שנייה הופך נחצ'ה ממענטש לדרעק ולנחש מנומש, שלא לדבר על אחריותו לשידוך עם האימא. העיקר שהצופה יבין היכן יותר זול, לפי הצהרת החברה כמובן.

אודי כגן בקמפיין ביטוח 9

במקום השני באהדה, גם השבוע, נמצא מותג המשקאות פריגת עם "הפריגתולוגיה של הפינוק". נראה כי העובדה שהמותג שומר על שפה עקבית ועל פרזנטור קבוע לפחות עשור - שלום מיכאלשווילי ו"מזנון הגאון" - מסייעת להצלחת הפרסומת. הפעם גם מתווספת לזה העובדה שמיכאלשווילי מככב באחד הסרטים המצליחים ביותר בקולנוע הישראלי, ולכן נמצא עמוק בתודעת הצופים.

שלום מיכאלשווילי בקמפיין פריגת

גם הקמפיין החדש של קוקה קולה מצליח להתברג השבוע במדד, במקום השמיני בזכירות. למעשה, פריגת וקוקה קולה הם שני הנציגים היחידים של ענף המזון והמשקאות - סגמנט שמשתלב בתדירות נמוכה יחסית במדד, למעט כשמדובר במותגים חזקים מאוד.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, שני משרדי ממשלה מובילים עם התקציבים הגבוהים ביותר השבוע. המשרד להגנת הסביבה השקיע את התקציב הגדול ביותר - כ-1.6 מיליון שקל, בקמפיין לרגל 20 שנה לתוכנית "חוף נקי". ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.5 מיליון שקל, שייכת למשרד האוצר וקמפיין רשות המסים ומתווה הפיצויים לעסקים.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.3 מיליון שקל, שייכת למותג הרכב טויוטה, שעלה בקמפיין לקידום הדגם ההיברידי קורולה קרוס - אשר אמור לגרום לצופה לרצות לחזור הביתה דווקא בדרך הארוכה.

צניחה בהשקעה

ההשקעה בפרסום יורדת מ־73 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־49 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), באומן בר ריבנאי (פריגת) וגיתם BBDO (בנק הפועלים)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.