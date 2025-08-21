אפקט אודי כגן: הפרסומת של ביטוח 9 היא האהובה ביותר, גם השבוע

לפני כארבע שנים וחצי, כשהתקבלה ההחלטה בביטוח 9 לשנות אסטרטגיה, מהשם ועד הפרזנטור, אמר הפרסומאי יגאל שמיר לגלובס כי במשרד ובחברה לא היו בטוחים לגבי הכיוון הרצוי. "היו התלבטויות, כי הרבה חברות ביטוח אחרות כבר משתמשות בפרזנטור מצחיק. בסוף החלטנו ללכת על זה, כי אנחנו אוהבים לבנות מסילות שעליהן אפשר לנסוע שנים קדימה".

באותו ראיון הוסיף שמיר כי ההתלבטות לגבי אודי כגן "הייתה האם יזהו אותו איתנו או יגידו 'משיח של סלקום'". היום כל זה נראה כמו זיכרון רחוק מאוד, בוודאי אחרי שכמעט כל הפרסומות בכיכובו הגיעו לפסגת הפרסומות האהובות במדד של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. כך קורה גם השבוע עם הפרסומת החדשה ב"סדרה" של חברת הביטוח.

הפעם השיחה בין האב המאותגר טכנולוגית לבנו עוסקת ביתרונותיו של נחצ'ה (אותו הכיר הצופה באחד ה"פרקים" הקודמים), עד שמתגלה שבגללו האב שילם יותר כסף על ביטוח הרכב. תוך פחות משנייה נחצ'ה הופך ממענטש לדרעק, ומאדם שאפשר לסמוך עליו לאחד שלא הייתם קונים ממנו 100 גרם פיסטוקים.

במקום השני באהדה נמצאת הפרסומת החדשה של פריגת, שבה שלום מיכאלשווילי מציג את הפריגתולוגיה של הפינוק למי שביקש חשבון. גם כאן יש שפה עקבית שנמשכת לאורך שנים, וייתכן שהנוכחות של מיכאלשווילי בתקשורת בעת האחרונה, הודות לסרט המצליח "לשחרר את שולי סאן", תרמה אף היא לאהדה כלפי הפרסומת.

שלום מיכאלשווילי בקמפיין פריגת / צילום: צילום מסך מיוטיוב

הפרסומת הזכורה ביותר, גם השבוע, שייכת למותג המזגנים טורנדו עם הפרזנטורית נעמי לבוב, שזקוקה לשלט חדש כי הכלב אכל לה את הנוכחי. מדובר בפרסומת שעלתה לראשונה כבר לפני ארבעה חודשים וכעת משודרת שוב, והיא חלק מסדרת פרסומות שנמצאות באוויר באופן כמעט קבוע - כך שהמותג מצליח להתקבע היטב בתודעת הצופה.

נעמי לבוב בקמפיין טורנדו / צילום: צילום מסך מיוטיוב

ענף הבנקים משגר השבוע למדד שני נציגים בלבד - הפועלים ולאומי, וזאת בזמן שהפרסומות של שניהם כלל לא שודרו השבוע, מה שמוכיח שלנוכחות עקבית יש השפעה גם אחרי שהקמפיין לא באוויר. הפרסומת של הפועלים עם "אירנה" (ליאת הר־לב) וד"ר הילה קורח מתברגת במקום השני בזכירות והשלישי באהדה. סדרת הפרסומות של לאומי עם גל תורן מתברגת במקום השלישי בזכירות והשביעי באהדה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, נסטלה היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-1.5 מיליון שקל, בקמפיין לגלידות לה פרוטה. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.4 מיליון שקל, שייכת לעוף טוב ושני קמפיינים לפסטרמה ולשניצל קריספי. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.36 מיליון שקל, שייכת לסמסונג ולקמפיין הטלוויזיה עם טכנולוגיית ה-AI ועבודות האמנות - שמתברג במקום החמישי בזכירות.

ההשקעה מזנקת

למרות שמדובר באוגוסט, חודש החופשות, ההשקעה בפרסום עולה מ־56 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־73 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים שאחראים לפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ובאומן בר ריבנאי (פריגת)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית