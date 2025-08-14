לראשונה זה זמן רב, הבנקים היחידים שמתברגים במדד הזכורות והאהובות הם לאומי והפועלים, ושניהם מככבים בצמרת.

לאומי אחראי לפרסומת הזכורה ביותר השבוע, כאשר למעשה מדובר בלא פחות מ־12 פרסומות קצרות ו"רזות". כולן נועדו להמחיש את הנוחות של קבלת השירות מהבנק בכל שעות היממה - מהלך שהושק בקול תרועה (תרתי משמע) לפני כשלושה חודשים.

וכך, הפרזנטור גל תורן נשלח, בין היתר, לטייל עם הכלב, ליהנות על החוף בתאילנד, לבקר אצל הרופא, לקרוא עיתון או לעשות מדיטציה - ובכל המקרים מסביר לצופה עד כמה זה נוח שאפשר לקבל שירות 24 שעות, תוך ניסיון לייצר הומור בסיטואציות.

במקום השני בזכירות (וגם באהדה) נמצא בנק הפועלים עם הקמפיין שבו הפרזנטוריות החדשות ליאת הר־לב וד"ר הילה קורח מקדמות את המהלך האסטרטגי של "הבנקאות היוזמת". במסגרת המהלך, הבנק מציע שינוי תפיסתי שבו הוא שזה שיוזם עבור הלקוח, באמצעות "דן" העוזר הפיננסי.

הקמפיין, שרץ כבר כשלושה שבועות, מבוסס על המולטי־טאסקינג מעורר ההתפעלות של קורח, ועל הדמות העוקצנית של אירנה (הר-לב) מ"ארץ נהדרת". גם השבוע שודרה פרסומת באורך מלא לצד נגזרות שלה, וכן עלו בדיגיטל מספר סרטונים קצרים, שכל אחד מהם מדגיש פיצ'ר אחר של "דן" - שילוב שמסייע לזכירות הקמפיין.

הפרסומת האהובה ביותר השבוע שייכת - כן, שוב - לביטוח 9 ולפרסומת החדשה בסדרת האב המאותגר טכנולוגית בכיכובו של אודי כגן. הפעם השיחה בין האב לבן עוסקת ביתרונותיו של נחצ'ה (אותו הכיר הצופה באחד ה"פרקים" הקודמים), עד שמתגלה שבגללו האב שילם יותר כסף על ביטוח הרכב.

אודי כגן בקמפיין ביטוח 9 / צילום: צילום מסך

תוך שנייה הופך נחצ'ה ממענטש לדרעק, ומאדם שאפשר לסמוך עליו לאחד שלא הייתם קונים ממנו 100 גרם פיסטוקים - שלא לדבר על אחריותו לשידוך עם האימא (גם אותה כבר "פגשנו" ביותר מפרק אחד).

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, טרה היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ־1.37 מיליון שקל, בקמפיין למשקה החלב החדש בטעם צמר גפן מתוק. הקמפיין המשעשע ממשיך את הקו הקבוע של החברה, המבוסס על שיתוף הפעולה עם הצמד המוכשר ניר וגלי, כאשר הפעם גויס גם קולה של השחקנית חנה לסלאו.

קמפיין טרה / צילום: צילום מסך

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.37 מיליון שקל, שייכת לכלמוביל וקמפיין "קיצמיביל - ימי מכירות מיוחדים" בכיכובו של הסטנדאפיסט רשף לוי - קמפיין שכבר עלה בפסח האחרון, ועבר התאמות קלות לתקופה הנוכחית. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.27 מיליון שקל שייכת למשמר הגבול עם קמפיין הגיוס למשמר הלאומי.

משקיעים יותר

ההשקעה בפרסום עולה מ־51 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־56 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), גיתם BBDO (בנק הפועלים) ומקאן ת"א (וולט)

נחכה ונראה

הפרסומת החדשה של Yellow שבה מתארח צדי צרפתי גררה השבוע תגובות בברנז’ת ענף ה כדי להיכנס לדירוג

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.