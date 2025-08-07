אירנה, הילה ו"דן" שוב משגרים את בנק הפועלים למקום הראשון באהדה

אחרי תקופה ארוכה של קרב פרסומי בין שניים מהבנקים הגדולים בישראל, לאומי ומזרחי טפחות, נראה כי בנק הפועלים תופס מקום נכבד על הבמה של הפסקת הפרסומות.

הבנק נפרד מהפרזנטור שליווה אותו בארבע השנים האחרונות, בחר שתיים חדשות - ליאת הר-לב וד"ר הילה קורח - ויחד איתן השיק את המהלך האסטרטגי "הבנקאות היוזמת". במסגרת המהלך, הפועלים מציע שינוי תפיסתי שבו הוא שזה שיוזם עבור הלקוח, באמצעות "דן" העוזר הפיננסי (צאצא של דן חסכן או קרוב משפחה של אלה מנהלת השיווק הווירטואלית?).

הקמפיין מבוסס על המולטי-טאסקינג מעורר ההתפעלות של קורח, ועל כל מה שהצופה כבר מכיר ואוהב אצל אירנה - הדמות של הר-לב מ"ארץ נהדרת". השבוע שודרה הפרסומת באורך מלא לצד נגזרות קצרות, וכן עלו בדיגיטל מספר סרטונים קצרים שכל אחד מהם מדגיש פיצ'ר אחר של "דן". נראה כי השילוב הזה סייע לפרסומת, אשר שוב מתברגת במקום הראשון בדירוג האהדה - ובמקום השלישי בזכירות.

הפרסומת הזכורה ביותר, גם השבוע, שייכת למותג המזגנים טורנדו עם הפרזנטורית נעמי לבוב, שמעניקה פרס מפעל חיים לטכנאי החברה (ההתמדה מסייעת לכך שהפרסומת גם מתברגת במקום השלישי באהדה). המותג המתחרה תדיראן, שעלה בשבוע שעבר עם קמפיין חדש לרגל השקת האפליקציה שלו, מתברג במקום התשיעי בזכירות.

נעמי לבוב ואלעד שנקר בקמפיין טורנדו / צילום: צילום מסך

בשנה החולפת עלו בישראל כמה קמפיינים טלוויזיוניים שנוצרו באמצעות AI, ובסוף השבוע שעבר הצטרפה אליהם גם רשת סופר־פארם. משרד הפרסום פרסמן ברוך והאמנית הבינלאומית נייסאנטיז מסינגפור יצרו קמפיין קיץ שנכתב, עוצב והולחן כולו באמצעות בינה מלאכותית - כאשר אפילו המוזיקה הקבועה שמלווה בשנים האחרונות את קמפיין SUMMER SALE עובדה מחדש ב-AI.

הקמפיין הצבעוני מציג שתי חברות היוצאות להרפתקה קיצית מעל ומתחת לפני המים, שם הן פוגשות כוכבי ים, סוסוני ים ומדוזות מיוחדות (שום קשר לחוף הישראלי). התוצאה: הקמפיין מתברג במקום הרביעי, הן בזכירות והן באהדה.

קמפיין ה-AI של סופר-פארם / צילום: יח''צ - נוצר באמצעות AI

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק לאומי הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-1.8 מיליון שקל, בקמפיין "נוח זה שירות 24 שעות". הפרזנטור גל תורן יוצא לשוטט עם הכלב (באולפן), והפרסומת ה"רזה" משמעותית מזו הקודמת עם עומר אדם מצליחה להתברג במקום השני בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ־1.65 מיליון שקל, שייכת לנ.ת.ע והקמפיין המשעשע לרכבת הקלה בגוש דן (דנקל), בהובלת הפרזנטור החדש יגאל עדיקא. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.4 מיליון שקל, שייכת לבנק ONE ZERO, שבו גלעד כהנא מזכיר לצופים שהבנק מאפשר לטוס לחו''ל מבלי לשלם עמלות מט"ח.

ירידה בהשקעה

ההשקעה בפרסום יורדת מ־65 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־51 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), אדלר חומסקי & ורשבסקי (שטראוס) ומקאן ת"א (טורנדו)

הפרזנטור הכי מבוגר על המסך

השבוע עלה מותג הוויסקי גלנמורנג'י בקמפיין פרסומי ראשון בישראל, בהובלת השחקן הריסון פורד (83), ובעלות של כמיליון שקל