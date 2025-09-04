בעקבות רווחי העתק של הבנקים בארץ, הורה להם בנק ישראל להקצות סכום מצטבר של 3 מיליארד שקל לטובת הלקוחות, החל מהרבעון השני של 2025 ועד הרבעון הראשון של 2027. קשה להניח שהבנקים התלהבו מהבשורה, אולם אם כבר נגזר עליהם להעניק הקלות והחזרים כספיים, למה לא להציג את עצמם כנדיבים? הרי לרוב הלקוחות לא באמת אכפת מה הסיבה להטבות.

● המושג החדש שכל מנהל שיווק צריך להכיר: וייב מרקטינג

● לבובו? לפופו! כך זינק שוק הזיופים של הבובה הסינית שמשגעת את העולם

וכך הגיעו לאחרונה להפסקת הפרסומות שלושה קמפיינים של הבנקים הגדולים, שכל אחד מהם מתפאר בהטבות הייחודיות שהוא מציע. השבוע, שלושתם תופסים את המקומות הראשונים בדירוג הזכירות - ואחד מהם אף מככב גבוה באהדה.

במקום הראשון בזכירות נמצא הקמפיין החדש והרזה של לאומי, שבו גל תורן מצהיר שלא משנה כמה זמן הוא בחליפה הכחולה (שבע שנים כפרזנטור הבנק, אבל מי סופר) הוא לא באמת מבין בענייני ריבית, אבל כן מבין כמה כולנו מושפעים ממנה.

מכאן הוא עובר להודעה על הורדת הריבית על ההלוואות והמשכנתאות, בלי יותר מדי הסברים או חיוכים, אבל עם קביעה ש"את זה רק מספר 1 יכול לעשות". זה מספיק כאמור כדי לכבוש את פסגת הזכורות כבר בשבוע הראשון שבו הפרסומת באוויר.

במקום השני בזכירות וגם באהדה נמצא הקמפיין המשעשע של הפועלים, שמציע לכל לקוח שתי מניות של הבנק או 100 שקל ישירות לחשבון. כדי להמשיך את השפה של הפרסומת הראשונה עם הפרזנטוריות החדשות, גם בזו הנוכחית אירנה (ליאת הר-לב) מתפרצת לביתה של הילה קורח שלובשת אדום, להלן, הדמות הרצינית שמייצגת את הבנק.

ליאת הר-לב והילה קורח בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך יוטיוב

הפעם אירנה מודיעה שלא תיכנס לשוק ההון עם לוק של שוק בצלאל, ואז מוותרת על כל מה שהכסף מביא איתו לחיים, וחוזרת להתעניין במניות ("נופר, תפתחי שעון שאני אראה את הפרצוף שלך"). המשימה הושלמה.

במקום השלישי בזכירות נמצא בנק מזרחי טפחות, שלקח קטע קטן מהפרסומת האחרונה עם נסרין קדרי ו"הדביק" אליו שלוש הטבות, בהן ריבית של 2% על יתרת הזכות בחשבון. למעשה, הפעם זמן המסך של קדרי גדול משל הפרזנטורים הקבועים של הבנק, דביר בנדק וחן אמסלם, וגם אם זה לא בכוונה - הדבר מסייע במשיכת תשומת הלב של הצופים.

נסרין קדרי בקמפיין בנק מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך יוטיוב

הפרסומת האהובה ביותר זה השבוע הרביעי (!) שייכת לפרסומת של ביטוח 9 ואודי כגן. ב"פרק" הנוכחי ב"סדרה", השיחה בין האב המאותגר טכנולוגית לבנו עוסקת ביתרונותיו של נחצ'ה, עד שמתגלה שבגללו האב שילם יותר כסף על ביטוח הרכב.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, משרד האנרגיה הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-1.96 מיליון שקל, בקמפיין של נגה לרפורמת החשמל. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.94 מיליון שקל, שייכת לבנק מזרחי טפחות, וההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.85 מיליון שקל, שייכת לבנק לאומי.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), גיתם BBDO (בנק הפועלים) ו־LEAD (קופ"ח מאוחדת)

משקיעים יותר

ההשקעה בפרסום עולה מ־49 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־58 מיליון שקל השבוע

דבל'ה גליקמן שוב פרזנטור

אל בליץ הפרסומות של משרדי הממשלה הצטרף השבוע גם משרד הרווחה, שעלה בקמפיין אזרחים ותיקים עם דבל'ה גליקמן - לקידום ההבנה שיצירת קשרים חברתיים בגיל השלישי יכולה להציל חיים

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.