בשיטוט באחד הקניונים במרכז הארץ, מוכרת בחנות צעצועים הדגישה כי קופסאות הלבובו הנמכרות במקום אינן מקוריות. "אין סיבה בתקופה הזו להביא מקורי", הסבירה. "אנחנו מוכרים את הזיופים, כי אני לא אביא לפה בובה שההורים יוציאו עליה 400-500 שקל, כשהכול כל־כך יקר".

סביב הבובה הסינית שמשגעת בחודשים האחרונים ילדים, בני נוער וצעירים ברחבי העולם, נוצר שוק ענק כפול: זה הרשמי, שבו נמכרות מדי חודש ברחבי העולם 10 מיליון בובות עם 11 שיניים בולטות; ולצדו שוק צללים למכירת זיופים שונים שזכו לכינוי "לפופו" (Lafufu). המחירים בישראל נעים בין 20 ל־110 שקל, אבל יש גם כמה יוצאי דופן.

"אם לפני 30-40 שנה בובות דיברו בעיקר לילדות, היום הטרנדים תופסים את הבנים ואת הבנות כאחד", אומר אורי אוברוצקי, פרסומאי ומרצה לחדשנות מהמכללה האקדמית נתניה. "הלבובו היא קפיצת מדרגה, כי מרגילים ילדים לצרוך דברים שעולים המון כסף, מבלי לדעת מה ייצא להם.

"גורם ההפתעה והגירוי עולים מדרגה בכל פעם, וכמו בכל הגרלה, את הדגם ששיווקו כהכי 'לימיטד אדישן' הוציאו הכי מעט, וההתרגשות של לפתוח את הקופסה ולגלות מה יצא לי, מעלה את סף הריגוש. הכול מבוסס על סוג של הימור. גם השוק האפור של הלבובו הפך מטורף והגיע בפיק ל־2,000 שקל לבובה, כשבעלי אקספרס זה עולה 12 שקל".

"הזיוף יוצר נגישות"

כשמדברים על הבובה הקטנה שמשגעת את העולם, צריך להזכיר את העיצוב שלה. "יש בבובה הזו משהו שעוצר אותך. אתה חייב לשאול 'מה זה'? זו לא עוד בובה חמודה", מסביר אבי זיתן, מומחה שיווק ואסטרטגיה. "גם מנגנון ההפתעה של הקופסאות מעלה את האדרנלין.

"בשילוב של הפיכת הבובה לפריט סטטוס, המהדורות המוגבלות, הנוסטלגיה ביחס לאוספי בובות ויצירת קהילה דיגיטלית סביב ההייפ - יש לנו את כל הכללים הקלאסיים במהלך שיווקי מנצח. וזה האקס פקטור: לא הבובות שכולם מתלהבים מהן, אלא השיטה היא שזה שהפכה את הלבובו לגיים צ'יינג'ר.

"ברגע שהשוק מלא זיופים, זה גורם להתמכרות גדולה, את עוד יותר רוצה להגיע לזה, והזיוף מאפשר לך גם. בעצם, הזיוף יוצר נגישות - גם יש לי אחד עכשיו, וגם השגתי במחיר טוב. יש ילדים שלא יודעים בכלל שזה מזויף, או שלא אכפת להם. לחילופין, יש גם את אלה שחייבים עכשיו את המקורי, ונכנסים עוד יותר לעניין. וכל זה יחד מעצים את הסיפור עוד יותר".

"כמו משחקי הרעב"

הלבובו, אומרים הסינים, מסמלת את קפיצת המדרגה בין "Made in China" ל־"Created in China". היצרנית פופ מארט, שבסיסה בבייג'ינג, צופה כי הכנסותיה בשנת 2025 יעברו את ה־4.2 מיליארד דולר. בארה"ב זינקו ההכנסות ביותר מ־1,000% משנה לשנה, על־פי דוח שפורסם באוגוסט.

אבל באותה מהירות שהפופולריות של הלבובו עולה, היא עלולה לרדת. מה גם שהמחסור, יחד עם המחירים היקרים ותרבות הזיופים שהתעצמה, מפנים את הרוכשים לחפש אלטרנטיבות - ואנשים כבר לא מתביישים להגיד שיש להם זיוף. להשיג לבובו אמיתי "זה כמעט כמו משחקי הרעב" סיפרה לאחרונה צרכנית בת 28 ל־CNN, והודתה כי רכשה בובת לבובו מזויפת תמורת 20 דולר בתחנת דלק.

פופ מארט רשמה את הלבובו כסימן מסחרי כבר ב־2019, ובסין, שספגה ביקורת במשך שנים על גניבות של קניין רוחני עם זיופים של תיקי שאנל ונעלי נייקי, עושים מאמצים להחרים את הבובות המזויפות. ביולי, למשל, תפסו הרשויות בסין כמעט 50 אלף בובות לפופו.

לפני כחודש הגישה פופ מארט תביעה נגד סבן אילבן על מכירת בובת לפופו מזויפת. קצת אירוני, כשלפי נתוני ה־OECD היא הייתה אחראית לכ־50% מכלל המוצרים המזויפים בשנת 2021, הן מבחינת כמות התפיסות והן מבחינת ערך הסחורה שנתפסה.