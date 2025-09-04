המושג החדש שכל מנהל שיווק צריך להכיר: וייב מרקטינג

בשנה האחרונה "התפוצץ" מושג חדש בשדה הטכנולוגיה: vibe coding, או בעברית, קידוד לפי תחושה. בעידן הבינה המלאכותית כבר לא צריך לדעת תכנות כדי לייצר את האפליקציה הבאה, ומה שפעם לקח חודשיים נמשך כעת פחות מיומיים. במילים אחרות, אפשר ליצור טכנולוגיה מאפס, בלי להיות מומחה בכתיבת קוד.

בחודשים האחרונים צועד גם ענף השיווק לאותו כיוון. התוצאה: עוד מושג חדש, vibe marketing. מעכשיו, כולם יכולים לעשות את עבודת השיווק במהירות, בקלות ועם צוות רזה, ועדיין ליצור תחושת מותג ייחודית שמדברת ישירות אל קהל היעד הרלוונטי. אך האם זה באמת כל-כך פשוט?

תעשייה שתשתנה לנצח

הראשון שניסח את המושג vibe marketing הוא היזם האמריקני גרג אייזנברג. "בעולם הישן היו לנו צוותי שיווק עם יותר מ-10 מומחים - קופירייטרים, מעצבים, אנליסטים, רוכשי מדיה - כולם טובעים בפגישות ובשרשורי סלאק, וכל השקה לוקחת שבועות ואלפי דולרים", הוא כתב בחשבון הטוויטר שלו.

"בעולם החדש יש משווק חכם יחיד, ותהליכי עבודה שבודקים המון זוויות שיווק בזמן אמת, עם מאות סוכני בינה מלאכותית שמנהלים את התוכנית. ההשקה היא תוך ימים, ולא שבועות".

אייזנברג גם נתן דוגמאות שאולי "נשמעות כמו מדע בדיוני", אבל מאז חלקן כבר הפכו למעשיות בפועל. למשל, מערכת CRM שמוצאת בעצמה לקוחות פוטנציאליים, מנתחת אותם ושולחת להם הודעות מותאמות אישית; או כלי שמאתר מודעות של מתחרים, מנתח אותן ויוצר אוטומטית וריאציות עבור המותג שלכם. וזה רק הקצה.

כדי להמחיש עד כמה הוא מאמין בתחום, אייזנברג הבטיח שהוא והשותף שלו ג'יימס דיקרסון ישקיעו בכלים של וייב מרקטינג מעל מיליון דולר מכספם האישי (ולא מקרנות הון סיכון) כי "תעשיית השיווק, שהשווי שלה עומד על 250 מיליארד דולר, עומדת להשתנות לנצח". בשבוע שעבר צייץ דיקרסון (באמצעות החשבון The boring Marketer) שמי שחושב שכל זה לא אמיתי "כנראה לא מבין ב-AI… יש לכם ברירה - להתחיל להסתגל או להיפגע מרכבת משא. זה תלוי בכם".

גם ישראל היא חלק מהסיפור, כמובן, עם מספר חברות שהחלו להתמחות בתחום. לא בכדי ראינו ביוני האחרון עסקה כל-ישראלית, שבה וויקס רכשה את חברת הווייב קודינג base44 תמורת 80 מיליון דולר. בחודש שעבר השיקה פייבר, שפיתחה פלטפורמת אינטרנט המחברת בין פרילנסרים ללקוחות, קטגוריית vibe coding. בחברה מציינים כי בשלושת החודשים נרשם זינוק של 6,700% בחיפושים הנוגעים לתחום, מה שמעיד על סקרנות - אך לא בהכרח על כך שהמשתמשים יודעים להגיע למוצר סופי שמביא להכנסות.

"בשיווק זו התחלת הדרך, אבל כבר ברור שמדובר במהפכה", אומר מתי יהב, סמנכ"ל השיווק של פייבר. "וייב מרקטינג הוא גישה מונעת-AI שמגדירה את הטון, הסגנון והרגש שהמותג מבקש לעורר, וממירה אותם במהירות ובהיקף רחב למהלכים ונכסים קריאייטיביים מותאמים תרבותית. היא מסייעת לייצר תהודה רגשית עמוקה, ולא להתמקד רק בקידום מוצר.

מתי יהב, סמנכ''ל השיווק של פייבר / צילום: שי פרנקו

"המשמעות היא לא שתבקש מ-chatGPT רעיונות, אלא שמותגים יוכלו לבנות חוויות לקוח אינטראקטיביות ומותאמות אישית, במהירות וללא השקעה עצומה. כרגע מדובר ביצירת פרוטו-טייפ מהיר, הכול מאוד בוסרי. קל מאי פעם לבנות אפליקציה, הבנייה הפכה לקומודיטי, אבל בגלל זה יותר קשה לבלוט - ולכן חשוב לבנות מותג חזק".

אז איך מייצרים בולטות?

"כמנהל מותג, אני רוצה שידברו עליי בשני מקומות קריטיים. הראשון הוא הרשתות החברתיות, והשני הוא מנועי LLM - כשמישהו ישאל את chatGPT או ג'מיני שאלה על התחום שבו אני פועל, הוא יקבל בתשובה את העסק שלי, הודות למוניטין ולתוכן רלוונטי שהעליתי. אם עד היום הכיוון היה פרפורמנס מרקטינג, עכשיו ברור שזו חשיבת טווח קצר שכבר לא תעזור לך בקטגוריות האלה. צריך לעבור לחשיבת וייב מרקטינג".

מה זה דורש ממנהל השיווק?

"המיינד סט צריך להיות גמיש מאי פעם. שנים דיברו על כך שאפשר ליצור וריאציות של קמפיינים מותאמים אישית, ועכשיו זה הופך לאפשרי. סוכנות תיירות תוכל להפיק אפליקציה עם מפת חוויות והמלצות שמותאמות להעדפות ולטעם של הלקוח, וחברת אופנה קטנה תקדם קולקציה חדשה באמצעות השקת אפליקציה או פיצ'ר עם סטייליסטית והמלצות אופנתיות לפי המשתמש.

"אם מותג רוצה לערוך אירוע גדול, הוא ישיק אפליקציה שדרכה כל לקוח נרשם, מקבל קוד QR ואפשרות ליצור קשר עם משתתפים אחרים. היום יש את זה רק לחברות גדולות, ומחר בבוקר עסק קטן יכול לעשות דבר כזה. אתה צריך את הרעיון העסקי, אבל אתה לא צריך להבין בטכנולוגיה. עסקים קטנים ייצרו לבד 90% מהחוויה, ויצטרכו מומחה רק כדי לסגור את הפינה.

"המאסה הקריטית של העסקים בעולם הם קטנים ובינוניים, ומנהלי השיווק שלהם צריכים ליצור כמה שיותר אוטומציה לתהליכים. שנה מהיום, עשרות אחוזים מהפעולות השגרתיות שלהם יעברו לפתרונות AI. זה יפנה להם זמן להתעסק בדברים משמעותיים לביזנס".

מה עסקים גדולים מפיקים מהכלים החדשים?

"בעבר, למשל, מנהל מוצר שרצה למכור רעיון להנהלה של חברה גדולה, היה צריך לעבוד שבוע על מצגת. היום הוא יכול בחצי שעה ליצור דמו של הרעיון או דף נחיתה".

מכפיל כוח משמעותי

"וייב מרקטינג זו היכולת של מנהל שיווק לנהל שיחה טבעית עם הפלטפורמות, וליצור מכפיל כוח משמעותי", אומר אמיר שניידר, שמוביל את השיווק בטופו AI, פלטפורמה לסוכני שיווק מבוססי בינה מלאכותית, וייסד את קהילת מנהלי שיווק מצייצים.

אמיר שניידר, מוביל השיווק של טופו AI / צילום: פרטי

"לפני שנה, כדי לנתח את התנועה באתר שלי הייתי צריך להיכנס לגוגל אנליטיקס או שנזקקתי למומחי פרמורנס מרקטינג שיפיקו לי דוחות אחת ליום או שבוע. היום אני יכול, לבקש את זה בשיחה טבעית פשוטה מהסוכן שלי שמחובר לגוגל אד או פייסבוק אד, והכול יגיע אליי בשניות - כמה לקוחות חדשים נכנסו, איך זה בהשוואה לשנה קודמת ואיך זה בהשוואה ללקוחות חוזרים. זה נותן למנהלי שיווק סוג של כוחות-על. כבר לא צריך להבין בקוד או לגעת בברזלים, הכול נגיש".

זה הופך משרות למיותרות?

"ראינו בחודש שעבר שיוטפו פיטרו, ולא סתם הפופולריות של כותבי תוכן בפייבר הולכת ויורדת. גם מעצבים גרפיים זה תחום שמתייתר. אנחנו הולכים למחלקות שיווק היברידיות שינהלו סוכנים. בארה"ב זה קורה מהר יותר, אבל בישראל תוך שלוש שנים מחלקת השיווק תהיה הרבה יותר רזה.

"זה לא אומר שלא צריך עובדים, תמיד נדרשת בקרה אנושית ואי אפשר לתת אוטונומיה מלאה לסוכנים, אבל הכלים חוסכים המון זמן ושעות של עבודה. במקום להתעסק בדברים הטקטיים, אפשר להתעסק באסטרטגיה, איך לבדל את עצמך מול המתחרים. מי שלא יתמקצע וינהל תקשורת עם סוכנים, מהר מאוד יוחלף בכאלה שכן יודעים לעשות את זה".

איך זה משנה את העבודה על קמפיינים?

"פעם, בשביל עבודה על קמפיין משפיענים בארץ ובחו"ל נדרשו שבועות כדי למצוא מאות שמות, ולדעת לגבי כל אחד מה מספר העוקבים, כמה מעורבות יש להם ומה יחסי ההמרה שלהם. היום אפשר לתת את המשימה לטופו, הוא 'ידבר' עם סוכנים, יסרוק את פייסבוק, אינסטגרם וכו' בלייב, יפתח לי מסמך עם כל המידע, ובג'ימייל יחכה לי דראפט שליחה למשפיענים - עם הצעות תוכן איך לפנות אליהם. מתהליך סיזיפי שנמשך שבוע, קיצרנו את זמן העבודה לכמה דקות.

"בעצם, אפשר לייצר בוייב מרקטינג קמפיינים מקצה לקצה. ואם בסוף מודעות שורפות לי כסף, אני יכול בקלות לבקש בוואטסאפ או בסלאק לכבות את הקמפיין".

עד כמה ארגונים גדולים הם חלק מהשינוי?

"בארגונים גדולים ותובעניים זה קצת יותר קשה, אבל זה יגיע גם לשם. כששומעים את מנכ"ל סיילספורס ואת מארק צוקרברג ורואים את OpenAI, מבינים שהחברות האלה הן ראש חץ לחדשנות, וגם בישראל צריכים לעלות על הרכבת".