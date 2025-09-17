ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מייסד בן אנד ג'ריס מתפטר: "משתיקים את משימתנו החברתית"

ג'רי גרינפילד, אחד משני המייסדים של מותג הגלידות הפופולרי בן אנד ג'ריס, עוזב את החברה בטענה כי היא איבדה את עצמאותה - ומאשים את חברת האם, יוניליוור, ב"השתקת משימתה החברתית" • חלק מהמחלוקות קשורות גם לביקורת על המדיניות נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ויחסו למלחמה שמנהלת ישראל בעזה

ארן הרשלג 14:16
ג'רי גרינפילד (מימין) ובן כהן, מייסדי בן אנד ג'ריס / צילום: ap, Eric Kayne
ג'רי גרינפילד (מימין) ובן כהן, מייסדי בן אנד ג'ריס / צילום: ap, Eric Kayne

"בלב שבור החלטתי שאני לא יכול עוד להישאר בבן אנד ג'ריס במצפון נקי, וזאת לאחר 47 שנים של פעילות", כך הודיע ג'רי גרינפילד, המייסד המשותף של מותג הגלידות הפופולרי ומחצית הצמד "בן אנד אנד ג'ריס", שעוזב את החברה שהקים.

בלעדי | השקה רכה: פרטנר החלה למכור את שירות הטלוויזיה החדש שלה
HBO מקס תיכנס לישראל בינואר 2026, ב-yes כבר הורידו את התכנים

גרינפילד טוען כי החברה איבדה את עצמאותה, ומאשים את יוניליוור, בעלת השליטה בה, ב"השתקת משימתה החברתית". יוניליוור רכשה את את בן אנד ג'ריס בשנת 2000 מגרינפילד וכהן, אך לדברי השניים הובטחה להם "העצמאות להמשיך את ערכיהם".

התייחסות למלחמה בעזה

הרקע לעזיבתו של גרינפילד, 74, נעוץ בתלונות שמתח כלפי מועצת המנהלים של התאגיד בנוגע לסוגיות של "אקטיביזם חברתי", שלדבריו הן חלק מערכי המותג של בן אנד ג'ריס. חלק מהמחלוקות קשורות גם לביקורת על מדיניותו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, והיחס שלו למלחמה שמנהלת ישראל בעזה.

הדברים הופיעו בהצהרה של גרינפילד, שפנה ל"קהילת בן אנד ג'ריס", ופורסמה בחשבון הטוויטר (X) של כהן. כהן עצמו כתב שם כי "המורשת שלו ראויה להיות נאמנה לערכים שלנו, ולא מושתקת".

גרינפילד ציין בהודעה כי "העמידה על ערכי הצדק, השוויון והאנושיות המשותפת שלנו מעולם לא הייתה חשובה יותר, ובכל זאת בן אנד ג'ריס הושתק ונדחק הצידה, מחשש להרגיז את בעלי הכוח". עוד הוא הוסיף כי "כל זה קורה בתקופה שבה הממשל הנוכחי של ארצנו תוקף את זכויות האזרח, את זכויות ההצבעה של מהגרים, נשים ואת קהילת הלהט"ב.

"במשך יותר מעשרים שנה תחת בעלותם, בן אנד ג'ריס הטיפו לתמיכה בשלום, צדק וזכויות אדם, לא כמושגים מופשטים, אלא ביחס לאירועים אמיתיים המתרחשים בעולמנו. מאכזב מאוד להגיע למסקנה שהעצמאות הזו, שהיא הבסיס למכירתנו ליוניליוור, נעלמה".

גרינפילד וכהן החלו את דרכם המשותפת בשנת 1978, כשפתחו חנות גלידה בתחנת דלק בברלינגטון שבוורמונט, לאחר שנטלו לשם כך הלוואה של 4,000 דולר. עם הצלחת החברה ברחבי ארה"ב כיצרנית גלידות ארוזות, החליט גרינפילד יחד עם שותפו כהן להעביר דרך קבע חלק ניכר מרווחי החברה למטרות חברתיות. לאחר מכירת בן אנד ג'ריס ליוניליוור חדל גרינפילד מלשאת בה תפקיד רשמי, אך נשאר פעיל במידת מה בניהולה.

בקיץ 2021 פרסמה חברת יוניליוור העולמית הצהרה שלפיה לא תמכור יותר גלידות של בן אנד ג'ריס ביהודה ושומרון, וכי לא תחדש את הסכם ההפצה באזור. ההודעה הובילה לשורת ביקורות קשות על החברה, הן מצד הציבור והן מצד גורמים משפטיים, כלכליים ופוליטיים.

דובר חברת הגלידה מגנום, שבאמצעותה מחזיקה יוניליוור בבן אנד ג'ריס, מסר בתגובה כי החברה אינה מסכימה "עם נקודת המבט של ג'רי, וביקשה לשוחח עם שני המייסדים השותפים בשיחה בונה".