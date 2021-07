בן אנד ג'ריס: "לא נמכור גלידה בשטחים הפלסטיניים הכבושים"

חברת הגלידות הפופולרית בן אנד ג'ריס פירסמה הערב (שני) הצהרה באתר שלה, לפיה היא לא תמכור יותר גלידות ביהודה ושומרון. "אנו מאמינים שמכירת הגלידות שלנו בשטחים הפלסטיניים הכבושים לא עומדת בקנה אחד עם הערכים שלנו. אנחנו שומעים ומכירים את החששות מצד האוהדים והשותפים שלנו", נכתב בהצהרה.

בן אנד ג'ריס אף הודיעו כי לא יחדשו את הסכם ההפצה באזור, שצפוי להסתיים בסוף השנה הבאה. בהודעה מהחברה נכתב כי "למרות שמוצרי בן אנד ג'ריס כבר לא יימכרו בשטחים הכבושים, נישאר בישראל באמצעות הסדר אחר".

