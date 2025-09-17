רכישות הישראלים באונליין בחודש אוגוסט 2025 הסתכמו בהיקף דומה לזה של יולי, אולם באתרים הישראלים נרשמה ירידה של 6%, בעוד באתרים הבינלאומיים נרשמה עלייה של 3% - כך עולה מנתוני שופ אנליטיקס המבוססים על פאנל של כ-4,000 צרכנים.

בתמהיל האתרים המובילים בולטת נוכחותם של אתרים מתחום התיירות והאירוח. "על רקע המציאות המאתגרת והשוחקת, הישראלים מחפשים להתרענן בנופש, והדבר ניכר היטב ברכישות האיקומרס של אוגוסט", מסביר נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס.

"בגזרה הבינלאומית, הטריו הסיני - עלי אקספרס, שיין וטמו - שומר על ההגמוניה, כאשר ישראל הופכת אטרקטיבית יותר עבורו לנוכח שינויי מדיניות מכסים בארה"ב. ההחלטה של אתר האופנה הבריטי ASOS להחזיר את המשלוח חינם לישראל הפיחה רוח חיים במכירותיו (מקום 8 בדירוג הבינלאומי), אך עדיין מדובר בשליש מהמכירות של המתחרה נקסט (מקום 7)".

עשיריית האתרים הבינלאומיים המובילים כוללת שלושה שחקנים מתחום התיירות. בוקינג נמצא במקום הרביעי, עם עלייה של כ-11% במספר ההזמנות בהשוואה לחודש הקודם, אשר חלקן הגדול מיועדות לתקופת חגי תשרי. אתר airbnb מתמקם במקום התשיעי, וגם הוא מתאפיין בהזמנות רבות לחגים, בישראל ובעולם. את העשירייה סוגר אתר agoda, הבולט במיוחד בהזמנת מלונות במדינות כמו וייטנאם, תאילנד, הודו ודרום קוריאה. בעשירייה השנייה נמצאת חברת התעופה ההונגרית וויזאייר, המתמחה בטיסות לואו קוסט.

שופרסל פי שניים מרמי לוי

בשני הרבעונים האחרונים רשמה שופרסל ירידה בהכנסות, אך גם באוגוסט עדיין מדובר באתר הישראלי החזק ביותר, שמרכז כ-16% מסך ההזמנות בטבלת 20 המובילים. למעשה, נפח ההזמנות בשופרסל אונליין גדול פי שניים מזה של הרשת המתחרה רמי לוי.

למרות שברשת פורסמו לאחרונה תלונות נגד KSP על עיכובים במשלוחים, האתר שומר על המקום השני ומרכז 15% מההזמנות באתרים הישראלים המובילים. במקום השלישי, צמוד אליו, נמצאת רשת סופר-פארם, שרשמה החודש גידול של כ-9% במספר ההזמנות באתר - בניגוד למגמת הירידה בכלל האתרים הישראלים.

נזכיר כי היצע הפריטים באתר סופר-פארם כולל לא רק מוצרי פארם, אלא גם מרקטפלייס של מוצרי חשמל, ריהוט וקמפינג. תדירות הרכישה באתר עומדת על 1.3 רכישות לאדם במהלך החודש, כאשר שליש מההזמנות הן במשלוח (ולא באיסוף עצמי מהסניפים).

כך נאספו הנתונים

חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 3,200 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גאוגרפית על־פי אזורי מגורים משתנים.

החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.