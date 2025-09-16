הציבור נערך לראש השנה ומגדיל את ההוצאות על מכשירי חשמל חדשים - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן מדי שבוע את רכישות הישראלים בכרטיסי אשראי. אם בחודש אוגוסט נרשמו שיאים בהוצאות הצרכניות, ותחילת ספטמבר התאפיינה בירידות טבעיות - הרי שכעת רוב הענפים מתאוששים לקראת החגים.

ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה רשם את העלייה הגבוהה ביותר (18%) מבין הענפים שנבדקו, אשר נובעת ברובה מגידול של 13% במספר הקניות של הציבור וכן מגידול של 4% בגובה הקנייה הממוצעת, שעמד על 1,691 שקל. עיקר העלייה במחזורי הקניות בענף הייתה באזור המרכז.

"הציבור הישראלי אוהב להתחדש במוצרי חשמל לבית לקראת חגי תשרי, ולכן בתקופה זו הרשתות הרלוונטיות יוצאות בהנחות ובמבצעי 'קנה קבל' ואספקה לפני החג", מסביר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "בעקבות כך אנו רואים בתקופה זו גידול במחזורי הקניות בענף בהשוואה לשבוע שעבר, וכן עלייה של 16% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה".

באופן צפוי, לקראת ראש השנה בולטת גם העלייה בקטגוריית המתנות לבית, שעלתה בשבוע האחרון ב-9% במחזור הקניות בכרטיסי אשראי אל מול השבוע הקודם, בעיקר הודות לגידול במספר הקניות. לעומת זאת, שני ענפים שעלו השבוע במתינות יחסית, וצפויים לרשום עליות משמעותיות יותר ככל שנתקרב לערב החג, הם המזון והאופנה.

ענף המזון עלה השבוע ב-4% במחזור הקניות, ומתוך זה, תת-ענף הקצביות רשם עלייה משמעותית של 17%, בעיקר באזור ירושלים. נתון זה מוסבר בכך שהציבור מזמין מבעוד מועד בשר לחגים, שבמהלכם יש פחות שחיטה, כלומר ניסיון להימנע ממצב של חוסר.

הירידה הגדולה של השבוע שייכת לענף התיירות (9%), והדבר יכול לנבוע הן מכך שהציבור נערך עם החופשות לראש השנה ולחגים מבעוד מועד, והן מחששות שונים בחו"ל ובארץ.