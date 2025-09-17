בפעם השנייה תוך פחות משנה: שופרסל נקנסת בכ-2 מיליון שקל

בפעם השנייה תוך פחות משנה: הרשות להגנת הצרכן הודיעה לענקית קמעונאות המזון שופרסל על כוונתה להטיל עליה קנס בסך 1.9 מיליון שקל. לטענת הרשות, הקנס יוטל בגין אי-הצגת מחיר, הטעיה במחיר המוצר בקופה (מחיר גבוה ממה שהוצג במדף או על המוצר) הטעיה ואי-סימון ארץ הייצור - זאת בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן.

ברשות ציינו כי לאחר ביקורות בסניפי שופרסל, נמצא כי ברשת לא הוצגו מחירים על גבי אלפי מוצרים, ונמצאו מוצרים שמחירם בקופה היה גבוה יותר מהמחיר שהוצג על גבי המוצר או השלט. כמו כן, נמצאו מוצרים מיובאים אשר ארץ המקור אינה כפי שצוין בשילוט.

לשופרסל יש זכות טיעון נגד הכוונה להטלת העיצום והן לעניין הסכום בתוך 45 יום.

"אי-הצגת מחירים, סימון מטעה של ארץ ייצור והפערים לרעת הצרכן בין המחיר במדף שהוצג לצרכן לבין המחיר בקופה - פוגעים ישירות בכיס ובאמון של הצרכנים", ציין קובי זריהן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. "לא נאפשר מצב שבו רשת קמעונאית גדולה מתעלמת מהחוק ומהסטנדרטים המחייבים. הרשות תמשיך לפעול בנחישות כדי להבטיח שכל צרכן יקבל מידע אמין, ברור ומלא בעת הקנייה".

משופרסל נמסר: "שופרסל מקפידה על קיום הוראות החוק בנוגע לסימון מוצרים, לרבות בהנחיות ברורות לעובדים, הדרכות ובקרות. החברה תתייחס לכוונת החיוב בערוצים המקובלים".

הקנס הקודם: 2.1 מיליון שקל

בדצמבר האחרון הודיעה הרשות על כוונתה להטיל קנס בסך 2.1 מיליון שקל על רשת שופרסל בגין ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏אי-הצגת מחיר, הצגת מחיר ללא מע"מ, הבדל מחיר מדף-קופה, הפרת חובת גילוי לגבי מוצרים בפיקוח והטעיה בהצגת מחיר.

במקרה ההוא היה מדובר על שלושה סניפים בפורמט סיטונאי בשם "המפיץ סיטונאות מזון - Cash & Carry", הממוקמים באשדוד, בחיפה ובבאר יעקב. נציין כי בכוונת הקנס הנוכחית מתייחסים ברשות להפרות שהתגלו בחנויות הרגילות של הרשת, שמפעילה כ-431 סניפים, וזאת בעקבות ביקורות במספר חנויות.

במהלך השנה האחרונה הודיעה הרשות לכמה מקמעונאי המזון הבולטים על כוונה להטיל עליהם קנסות בגין הפרות דומות. בנובמבר שעבר הוטל על רשת רמי לוי קנס בסך 800 אלף שקל בגין אי-הצגת מחיר, הצגת מחיר ללא מע"מ, הפרת חובת גילוי לגבי מוצרים בפיקוח והטעיה בהצגת מחיר בסניף הסיטונאי שהוא מפעיל בצפון. בחודש שעבר הודיעה הרשות ליוחננוף על כוונה להטיל עליה קנס בסך מיליון שקל, ולפני שבועיים הודיעה לרשת קרפור על קנס בהיקף דומה - כ-1.8 מיליון שקל.