אחרי שבועות ארוכים של חגים, ערוצי הטלוויזיה חזרו ללוח שידורים "רגיל" במשך שבוע מלא, אולם לפחות בכל הנוגע להפסקת הפרסומות, נראה כי הצופים עדיין לא התרגלו לשגרה. וכך, כל חמשת המקומות הראשונים בדירוג הזכירות שייכים למפרסמים שכלל לא היו השבוע באוויר עם פרסומות.

לפי הסדר, הפרסומת הזכורה ביותר שייכת לבנק לאומי, ששולח את עומר אדם להשקיף על הכול מלמעלה יחד עם הפרזנטור גל תורן. במקום השני נמצא בנק מזרחי טפחות, ואחריו בנק דיסקונט (שעלה בפרסומת חדשה לאחר ביצוע הסקר), בנק הפועלים ופרטנר (שעלתה השבוע עם חסויות בלבד).

עומר אדם בקמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך

במקום השישי בזכירות מתברג המתחרה מענף הבנקאות, הבנק הבינלאומי הראשון. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, זהו גם הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כמיליון שקל, בקמפיין Top Trade, המקדם פלטפורמת השקעות לצעירים.

לצד הפרזנטור הקבוע של הבנק, עידו רוזנבלום, מככבים בפרסומת גם האחים ישי ומיכאל סוויסה (שבעבר עשו עבודה טובה בפרסומות ל-CHIPS של אסם ול-bit) - והגרוב שלהם מוביל את הבנק היישר למקום השישי בזכירות.

האחים סוויסה בקמפיין הבנק הבינלאומי / צילום: צילום מסך

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-975 אלף שקל, שייכת לחברת הנדל"ן ישראל קנדה, שעלתה בקמפיין לקידום פרויקט הבנייה Pastoral בעין כרם שבירושלים. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-850 אלף שקל, שייכת למותג המשקפיים קרולינה למקה, שעלה בקמפיין Perfectionism עם יהודה לוי ובר רפאלי ובבימויו של רועי כפרי - כולל הפניה לגרסה המלאה (כ-2 דקות) ביוטיוב.

הפרסומת האהובה ביותר השבוע שייכת לחברת הביטוח הפניקס סמארט, שבשנה החולפת רצה עם סדרת פרסומות המבוססת על הדמות של נהג המונית אשר (יובל סמו) מ"ארץ נהדרת", באמצעות משרד הפרסום digital first.

אשר הוא דמות אהודה במיוחד - כמו אירנה (ליאת הרלב) מ"ארץ נהדרת", ששימשה כפרזנטורית של שופרסל וכיום של בנק הפועלים - וגם נתפס כחוכמולוג שיודע הכול על הכול, ובעיקר יודע להצחיק. וכך, בכל סרטון הוא לוקח נוסע או נוסעת ומנהל איתם שיחות על החיים, שבתוכן משתלבים שירותי החברה. השבוע, כאמור, הוא מסיע את החברה היישר אל פסגת האהדה במדד.

במקום השמיני בזכירות מתמקמת פרסומת של קמעונאית המזון "רמי לוי שיווק השקמה", המקדמת את השימוש בעגלות חכמות עם הסלוגן "סורקים, משלמים ויוצאים". ברשת הדיסקאונט עלו בשנה האחרונה עם מספר פרסומות שנעשו עצמאית ללא משרד פרסום, והגם שזה מורגש, במבחן התוצאה - לפחות השבוע, היא מתברגת במדד.

חוזרים להשקיע

ההשקעה בפרסום עולה מ־27 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־34 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם digital first (הפניקס סמארט), מקאן ת"א (בנק לאומי) וגיתם BBDO (בנק הפועלים)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.