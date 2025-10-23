חברה ישראלית-אמריקאית בבעלות איש הגיימינג הישראלי סלבה מודריך ומנכ"ל חברת ההפקות ההוליוודית מירמקס ביל בלוק מצטרפת לטרנד המיקרו-סדרות ומגייסת 14 מיליון דולר לאפליקציה חדשה שתפיק ותפיץ אותן לקהל משתמשי הסמארטפונים.

זו החברה הישראלית הראשונה, ואחת מהחברות האמריקאיות הראשונות, שמביאות לארה"ב את טרנד המיקרו-סדרות הסיני - סדרות בפרקים בני 60-90 שניות, המופקים עבור משתמשי הסמארטפונים בפורמט אנכי. בין המשקיעים בחברה גם כוכבות הדוקו-דרמה "הקרדשיאנס", קים קרדשיאן ואמה קריס ג'נר, מייסד רדיט אלכסיס אוהניאן, כאשר את הגיוס בחברה הובילו בעיקר קרנות ישראליות: פיטנגו פירסט, הקרן של פיטנגו המיועדת להשקעה בסטארט-אפים צעירים, וקרן vgames המתמחה בהשקעה בעולמות הגיימינג.

החברה החדשה צפויה להשיק אפליקציה תחת המותג GammaTime בחנות האפליקציות בקרוב, שתאפשר צפייה בתשלום במיקרו-סדרות בתשלום מהטלפון, ותשחרר את עשרת הפרקים הראשונים לאפליקציות פתוחות כמו אינסטגרם, יוטיוב שורטס וטיקטוק. בטרם ההשקה, הפיקה גמא-טיים כ- 20 סדרות מקוריות בעיקר לקהל צופים צעיר - כמו דרמות רומנטיות, מתח ופשע-אמיתי. החברה הישראלית אף החתימה את יוצר סדרת דרמת הפשע CSI אנתוני זייקר לכתיבה והפקה של מספר סדרות באותה הסוגה.

הזווית הישראלית והצורך במרכז פיתוח ישראלי מגיע מהצורך במומחיות בתחום הגיימינג. המודל הכלכלי של מיקרו-סדרות, כמו גם אופן הקידום והצריכה שלהם מזכיר יותר משחקי מחשב מאשר שירות סטרימינג בסגנון נטפליקס. כאמור, מדובר בפרקים בני 60-90 שניות המסתיימים בדרך כלל בקליף האנגר שמעודד את הצופים לצרוך עוד ועוד תוכן, כאשר רוב הסדרות נמשכות סך הכל בין 60 ל-100 דקות. לאחר עשר פרקים הניתנים לצפייה בחינם בכלל הרשתות החברתיות, הצופים נדרשים לשלם דמי מנוי לצפייה באפליקציה באמצעות מנוי חודשי (למשל, 20 דולר לאפליקציות המתחרות), תשלום לפי מטבעות וירטואליות - מודל הנלקח מעולם המשחקים- או בתמורה לצפייה בפרסומות.

הטרנד ייובא מסין, שם מגלגלת תעשיית המיקרו-סדרות לטלפון כבר כ-7 מיליארד דולר ויחד עם ההתפשטות בעולם, הוא צפוי לגלגל 8 מיליארד עד סוף השנה - אחד משווקי הבידור הצומחים בעולם, לאחר שב-2021 עמד על חצי מיליארד דולר בלבד. בארה"ב פועלת כבר האפליקציה הפופולרית האוקראינית MyDrama של Holywater, בה משקיעה גם רשת המדיה פוקס, לצד אפליקציות נוספות דוגמת ReelShort, DramaBox ו- GoodShort שמקורן ממזרח אסיה.

בקרב השחקנים המערביים, HolyWater בולטים במיוחד עם MyDrama ואפליקציות כמו MyMuse הכוללות תוכן איכותי שנוצר על ידי בינה מלאכותית, לצד תוכן בו משתתפים "שחקנים אמיתיים". שחקנים חדשים מרחבי העולם נכנסים לשוק הזה, אפליקציות חדשות כמו NetShort (שהושקה ביולי 2024) ו-FlareFlow (שהושקה באפריל 2025) הן ממותגות כמתמודדות חזקות וכבר ממוקמות בין 20 אפליקציות הבידור המוביל בארצות הברית.

מודריך מביא איתו לשולחן ידע בקידום אפליקציות ומשחקים, כזה שיעודד משתמשים באינסטגרם או טיקטוק לצפות בעוד ועוד פרקים או לגשת לחנות האפליקציות ולהוריד את גמא-טיים, לצפות בסדרות נוספות ולהתעמק בפרסומות. בשלב זה, מדובר בחברה קטנה בת 10 עובדים בלבד, מחציתם במרכז פיתוח בתל אביב, בניהולו של מודריך, לשעבר בכיר בתחום הגיימינג בגוגל. בלוק שימש כמנכ"ל חברת ההפקות ההוליוודית מירמקס, והתפרסם כמפיק בולט של סרטי מדע בדיוני ("מחוז 9", "אליסיום"), סרטי אימה ("האלווין", "מגרש השדים בשירות האפיפיור"), וסרטי איכות מבית היוצר של סטיבן סודרברג ודארן ארונופסקי.

מיקרו-סדרות זוכות בדרך כלל לביטול מצד מבקרי טלוויזיה, הנוטים לסווג אותם תחת סוגות נחותות, מעין טלנובלות קצרצרות בעלות דמויות שטוחות המשחקים תפקיד בעלילה רדודה שלא דורשת התעמקות יתרה. מודריך ובלוק מגיבים לביקורת וטוענים: "אנחנו לא יוצרים 'תוכן זול' - אנחנו יוצרים תוכן מונע-ביקוש. כל דקה עולה הרבה פחות מטלוויזיה מסורתית, אך מספקת הרבה יותר ערך סיפור. זה העתיד של היעילות בתחום הבידור."

בין הסדרות של גמא-טיים: דרמות רומנטיות דוגמת The Player ו- The Vengeance Affair; סיפורי פשע אמיתי המבוססים על פושעים דוגמת ריצ'רד רמירז וקארן ריד; וסיפורים ויראליים בעיבוד מחודש כמו The Wife Remover ו- The Puppet Mistress, שמעובדים כעת מחדש לפורמט הקצר.