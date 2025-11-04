ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום סקימס של קים קרדישיאן בדרך לישראל בשותפות עם קבוצת אירני
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קבוצת אירני

סקימס של קים קרדישיאן בדרך לישראל בשותפות עם קבוצת אירני

השותפות עם קבוצת אירני מהווה צעד נוסף בהתרחבות הגלובלית של סקימס, ותאפשר לצרכנים בישראל לרכוש בארץ את המותג • בשוק טוענים כי ההשקעה של קבוצת אירני במהלך תגיע לכ-65 מיליון שקל

שירה ספיר 12:02
קים קרדשיאן / צילום: יח''צ
קים קרדשיאן / צילום: יח''צ

המותג "סקימס" (skims) של הידוענית המפורסמת, קים קרדישיאן, יושק בישראל בקרוב במסגרת שותפות בלעדית עם קבוצת אירני. לגלובס נודע, כי במהלך חמש השנים הקרובות צפויות להיפתח בישראל בין 10 ל-14 חנויות של המותג, כאשר החנויות הראשונות ייפתחו בביג פאשן גלילות ובקניון רמת אביב, והן יתפרסו על פני כ-300 מ''ר. בשוק טוענים כי ההשקעה של קבוצת אירני במהלך תגיע לכ-65 מיליון שקל. המותג נוסד בשנת 2019 על ידי קרדשיאן וינס גרדה, וב-2023 התרחב המותג והושק גם "סקימס מן".

פניתם לוולט וקיבלתם הודעה שהנציג דובר אנגלית? זו הסיבה
3,000 עסקים ישראלים ישתתפו בשופינג IL שיתקיים השבוע

השותפות מהווה צעד נוסף בהתרחבות הגלובלית של סקימס, ותאפשר לצרכנים בישראל לרכוש בארץ את קולקציות ההלבשה התחתונה, הביגוד הביתי והמחטבים של המותג, שעד כה ניתן היה למצוא ביבוא מקביל בטרמינל X.

המותג יושק החל מה-10 בנובמבר באונליין באתר פקטורי, ובמהלך חודש דצמבר יתחיל להימכר גם בחנויות פקטורי 54 במתכונת "חנות בתוך חנות" (Shop-in-Shop), בהן יימכרו הקולקציות הנמכרות ביותר של המותג לצד השקות עונתיות במהדורות מוגבלות. בקבוצת אירני אמרו כי "השותפות משקפת חזון ארוך טווח ליצירת נוכחות מסחרית וקהילתית משמעותית בישראל, שתעניק לצרכנים חוויית קנייה ברמה בינלאומית המגלמת את ערכי המותג SKIMS - חדשנות ונוחות".

קבוצת אירני, שנוסדה לפני יותר משלושה עשורים, היא בעלת רשת החנויות פקטורי 54 וזכיינית של מגוון מותגי יוקרה כמו מייקל קורס, הוגו, ארמני, לקוסט וסן לורן.