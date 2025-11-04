סקימס של קים קרדישיאן בדרך לישראל בשותפות עם קבוצת אירני

המותג "סקימס" (skims) של הידוענית המפורסמת, קים קרדישיאן, יושק בישראל בקרוב במסגרת שותפות בלעדית עם קבוצת אירני. לגלובס נודע, כי במהלך חמש השנים הקרובות צפויות להיפתח בישראל בין 10 ל-14 חנויות של המותג, כאשר החנויות הראשונות ייפתחו בביג פאשן גלילות ובקניון רמת אביב, והן יתפרסו על פני כ-300 מ''ר. בשוק טוענים כי ההשקעה של קבוצת אירני במהלך תגיע לכ-65 מיליון שקל. המותג נוסד בשנת 2019 על ידי קרדשיאן וינס גרדה, וב-2023 התרחב המותג והושק גם "סקימס מן".

השותפות מהווה צעד נוסף בהתרחבות הגלובלית של סקימס, ותאפשר לצרכנים בישראל לרכוש בארץ את קולקציות ההלבשה התחתונה, הביגוד הביתי והמחטבים של המותג, שעד כה ניתן היה למצוא ביבוא מקביל בטרמינל X.

המותג יושק החל מה-10 בנובמבר באונליין באתר פקטורי, ובמהלך חודש דצמבר יתחיל להימכר גם בחנויות פקטורי 54 במתכונת "חנות בתוך חנות" (Shop-in-Shop), בהן יימכרו הקולקציות הנמכרות ביותר של המותג לצד השקות עונתיות במהדורות מוגבלות. בקבוצת אירני אמרו כי "השותפות משקפת חזון ארוך טווח ליצירת נוכחות מסחרית וקהילתית משמעותית בישראל, שתעניק לצרכנים חוויית קנייה ברמה בינלאומית המגלמת את ערכי המותג SKIMS - חדשנות ונוחות".

קבוצת אירני, שנוסדה לפני יותר משלושה עשורים, היא בעלת רשת החנויות פקטורי 54 וזכיינית של מגוון מותגי יוקרה כמו מייקל קורס, הוגו, ארמני, לקוסט וסן לורן.