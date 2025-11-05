אושר עד מוכרת אייפונים: עד כמה זה זול יותר, והאם יש סיכון?

ההחלטה של רשת הדיסקאונט אושר עד למכור אייפונים במחירים זולים במיוחד עוררה סערה מיידית ברשתות החברתיות. אחרי הכול, מדובר במכשיר פופולרי במיוחד הידוע במחירו הגבוה, כך שעבור צרכנים רבים זו עשויה להיות בשורה.

בפועל, אושר עד ייבאה לישראל באופן חד-פעמי כמה אלפי דגמים של אייפון 17, שהושקו ממש לפני חודשיים. המכשירים הגיעו ל-17 סניפים מתוך 23 הסניפים שבבעלותה, ובחברה מעריכים כי המלאי כמעט נגמר לגמרי.

התמחור עומד על 3,000 שקל לאייפון 17 הרגיל, 4,500 שקל לאייפון פרו החדש ו-5,000 שקל לאייפון 17 פרו מקס. לשם השוואה, טווח המחירים ב-KSP נע בין 3,749 שקל לדגם הבסיס ומגיע ליותר מ-6,000 שקל בדגמים המתקדמים.

ב-iDigital המחירים מתחילים מ-3,900 שקל לדגם הבסיס ומגיעים ל-6,000 שקל בדגם היקר ביותר, עם שטח אחסון דומה לזה שמציעים באושר עד. ישנם דגמים עם שטח אחסון גבוה יותר שיגיעו אפילו ל-8,000 שקל, אולם באושר עד לא מביאים את המתחרה בקטגוריה הזו. בפלאפון המחירים נעים בין 3,900 שקל ל-5,749 שקל (בהשוואה לדגמים המקבילים ברשת המזון).

שאלת היבוא המקביל

כדאי לשים לב לכמה דברים הנוגעים למהלך של אושר עד. ראשית, הרשת לא הביאה לישראל את דגמי ה-air, האייפון הדק ביותר שאפל השיקה עד כה. יתרה מכך, כלל המכשירים מגיעים רק עם 256 גיגה-בייט, ומי שזקוק לשטח אחסון גדול יותר, לא ימצא את הפתרון במכשירים האלה.

בנוסף, המכשירים מגיעים ללא מגירת SIM, משמע אפשר לחבר אליהם עם e-SIM בלבד. נזכיר כי באפל בחרו להוריד את מגירת ה-SIM בעיקר בארה"ב, מה שעשוי לרמז על מדינת המקור שממנה הגיעו האייפונים.

ואולם העניין המרכזי הוא שמדובר ביבוא מקביל, ולא ביבוא רשמי. כלומר, העסקה לא נעשתה ישירות דרך אפל, שהסמיכה מספר חברות ספציפיות בישראל כיבואניות רשמיות שלה.

בדרך-כלל, יבוא מקביל יכול להוות פתח לבעיות שונות - מבעיות בתדרים או בקישוריות המכשיר, דרך היעדר אחריות על המכשיר בעת תקלה ועוד. לכן, לא מעט מומחים מציעים לא לרכוש מכשירים כאלה.

עם זאת, באושר עד מבהירים כי נעשו הבדיקות הנדרשות כדי לבחון את התדרים ולוודא שהכול עובד. יתרה מכך, הרשת מבטיחה אחריות למשך שנה במסגרת מעבדת DCS, מעבדה רשמית מורשית של אפל בישראל.

המתחרים "לא מודאגים"

המהלך הוא חלק משיטת השיווק שמפעילה אושר עד בסגמנטים נוספים ונקראת "האנטינג". ברשת "צדים" עסקאות טובות לצרכן, מבלי להגביל את עצמם לתחום מכר מסוים. כלומר, הרשת תמשיך למכור אייפונים רק כל עוד היא תצליח להשיג עסקה טובה לצרכן. לכן, למשל, גם אם מדובר ב"איום כלכלי" מסוים על המכירות באילת של היבואניות הרשמיות, אין שום ידיעה ברורה לגבי ההמשך.

יבואניות האייפון בישראל מתלוננות זה שנים ששולי הרווח על המכשיר אינם גבוהים כפי שהיו רוצות. לכן, עולה השאלה על עד כמה אושר עד מרוויחה במהלך הזה. אומנם ברשת לא חושפים את הפרטים, אך אפשר להניח כי צרכן שיגיע לקנות אייפון חדש בכמה אלפי שקלים, עשוי באותה הזדמנות לרכוש עוד כמה מצרכים. כלומר, יש פה מהלך שיווקי חכם.

המתחרים בשוק מאותתים שהם "לא מודאגים" מהמהלך. כלל השחקניות עימן שוחחנו מבהירות כי מדובר ביבוא מקביל, וכי ככל הידוע להן, מדובר בעסקה חד-פעמית שלא אמורה לאיים על מכירותיהן באופן קבוע.

בשוק גם נתלים בכך שחלק מהצרכנים יחששו לרכוש אייפון מבלי שיהיה ברור מהיכן המכשיר הגיע ומה "עבר עליו". נציין כי אפל נחשבת לגוף שמתנהל בנוקשות מול יבואניות, והחברות הישראליות שעובדות מולה כבולות בהסכמים קשיחים, ואסור להן להגיב בלי אישור של ענקית הטכנולוגיה. לכן, ניתן להעריך שאם תקום פה מתחרה משמעותית ביבוא מקביל, הדבר יעסיק גם את מטה אפל בקופרטינו.