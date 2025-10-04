היתרון, החיסרון והצבע הכתום: בדקנו את האייפון 17 פרו

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

בשנה שעברה כתבנו פה במדור על האייפון 16 פרו מקס של אפל שהוא האייפון "הכי לא מוכן" שלה, בעיקר בגלל ההבטחות הגדולות שלא מומשו - כולל יישומי הבינה המלאכותית. גם בשנה שחלפה מאז, חלק מההבטחות לא יצאו לפועל.

● בדקנו את הדגם החדש והדק במיוחד של אפל

● "מאוכזב מהאיכות": האייפון החדש רק הגיע לחנויות וכבר סופג תלונה מרכזית

● הוזלה של מאות שקלים: כמה יעלה האייפון החדש?

לכן, אפל הייתה צריכה לעשות "תיקון" עם מכשיר שיצליח להשכיח את ההשקה הקודמת. בימים האחרונים בדקנו את אייפון 17 פרו החדש, שמנסה לעשות הכול טוב יותר בביצועים, במצלמה, בסוללה וגם בעיצוב. האם אפל הצליחה לעשות את השינוי הדרסטי, או ששוב היא צריכה לחזור לשולחן השרטוטים?

החידוש העיקרי: העיצוב

מתיחת הפנים המשמעותית במכשיר היא בעיצוב. עד כה, אפל "שיחקה" בעיקר עם החומרים, והמכשירים עצמם נראו די דומים - פאנל חלק אחורי, ריבוע מצלמה בפינת המכשיר עם שלוש עדשות ובעיקר מכשיר נקי ויוקרתי.

אבל כשמסתכלים על אייפון 17 פרו, קשה לפספס את זה שאפל החליטה לשנות את אופי המכשיר, ולא רק בגלל הבחירה בצבע הכתום. כעת הוא כולל מדרגת מצלמה (בדומה למכשירי הפיקסל), ועיצוב שמשלב אלומיניום במסגרת וזכוכית בגב המכשיר, עם הבטחה שהוא הרבה יותר עמיד.

המכשיר החדש גם קצת כבד יותר: 206 גרם לעומת 199 גרם במודל הקודם. בהשוואה לאייפון אייר החדש של אפל מדובר במכשיר מאסיבי שיכול להיות קצת מסורבל וכבד לחלק מהמשתמשים.

היתרון הבולט: מערך הצילום

כשמדברים על מכשירי אייפון, אחד היתרונות הוא התמונות שיוצאות ממערך הצילום - ובתחרות הגדולה בין סמסונג לאפל, יש לכך תפקיד משמעותי.

מערך הצילום באייפון 17 פרו כולל שלושה חיישנים של 48 מגה־פיקסל - רחב, אולטרה רחב וטלפוטו. מצלמת הסלפי מגיעה עם 18 מגה־פיקסל. התמונות שהוא מספק הן מעולות, חדות ומציאותיות. מערך הצילום מצליח לספק תמונות טובות גם בעת שימוש בזום האופטי עד פי 4 במכשיר. גם הסרטונים יוצאים יציבים ואיכותיים, ותמונות הסלפי מצליחות לתת פייט למתחרות.

אחד הפיצ'רים הנחמדים שאפל צירפה הוא Spatial Scene, שהופך תמונות לחוויה תלת־ממדית. משמע, מפרידים את האובייקט שבמרכז מהרקע, ואז ניתן להזיז את המכשיר ולראות את האובייקט נשאר במקום בזמן שהרקע מעט זז.

המסך והביצועים: יש בשורה

מסך המכשיר הוא בגודל 6.3 אינץ' ותומך בטכנולוגיית ProMotion - כלומר הוא מסוגל לזהות מה קורה על המסך ולפי זה להתאים את קצב הריענון, שמגיע עד 120 הרץ. המשמעות היא שאם המסך כרגע חשוך, אין צורך בקצב ריענון גבוה שיזלול את הסוללה. הבהירות של המסך עומדת על 1,000 ניטים, ובשיא היא יכולה להגיע ל-3,000 ניטים- מה שאומר שהמכשיר יודע להתמודד עם קרני השמש החזקות.

המעבד של האייפון 17 פרו הוא A19 Pro, המעבד המתקדם ביותר של אפל עד כה. הביצועים חלקים וטובים, כמצופה ממכשיר של אפל.

הבשורה האמיתית היא אולי בטכנולוגיית הקירור. לראשונה, אפל הכניסה לתוך המכשיר מערכת תאי אדים עבור קירור - במכשיר יש טיפת מים שהופכת לאדים כשהמכשיר סופג חום, ואז הם מפוזרים לאורך כל המכשיר, כך שהחום יהיה אחיד ולא יהיה קושי לאחוז במכשיר. כשהמכשיר מתקרר, האדים חוזרים להיות מים. במובן הזה, המכשיר מצליח לספק ביצועים נהדרים, בלי תקיעות ובלי בעיות - ומדובר בפתרון טוב להתחממות המכשיר.

הבינה המלאכותית: מאכזבת, שוב

יצרניות הסמארטפונים דואגות לספר כמה הן משקיעות בבינה מלאכותית, בתקווה למשוך יותר לקוחות. גם אפל ניסתה את זה בשנה שעברה, אך לא סיפקה את החבילה שהבטיחה. אמנם היא הציעה מספר פיצ'רים נחמדים (כמו יצירת אימוג'י או מחולל תמונות), אך לא הצליחה להביא לצרכן את השיפורים בעוזרת הקולית סירי. התוצאה בעיקר העידה על כך היא מפגרת מאחור.

באירוע האייפונים שהתקיים השנה, אפל הזכירה את הפיצ'רים של הבינה המלאכותית במשך 30 שניות בלבד (בדקנו). נאמר כי iOS 26 מביא לצרכנים שדרוג ל־Visual Intelligence, כך שאפשר לצלם מסך, לבחור חלק ספציפי ולחפש אותו באינטרנט (Google lens שלום), וגם לקבל תרגום בזמן אמת (לא בעברית).

במילים אחרות: אפל ממשיכה לאכזב עם הבינה המלאכותית, ולא רק את הצרכן הישראלי, שלא מקבל את השפה שלו. היא פשוט לא מצליחה להביא חדשנות אמיתית והצעת ערך מוסף לצרכן בתחום הזה.

הסוללה: חל שיפור

לעומת השנה שעברה, הסוללה השתפרה. אז המכשיר היה עם קיבולת סוללה של 3,582 מיליאמפר לשעה, והשנה המכשירים מגיעים עם כמעט 4,000 מיליאמפר לשעה. בדגמים האמריקאים, שלא כוללים מגירת SIM אלא רק תומך ב־eSIM, הסוללה הרבה יותר חזקה. סוללת הפרו תחזיק מעמד לאורך יום עבודה, תלוי עד כמה אתם משתמשים אינטנסיביים. בנוסף, המכשירים תומכים בטעינה מהירה, ברמה של 100% טעינה בתוך שעה - אם רוקנתם כמעט לגמרי את הסוללה.

מי שמחפש סוללה חזקה יותר, ימצא אותה במכשיר הפרו מקס - שם היא מגיעה ל־4,800-5,000 מיליאמפר לשעה, בהתאם לדגם (עם מגירת SIM או לא).

המחיר: יותר יקר

מחיר האייפון 17 פרו מתחיל בארה"ב ב-1,099 דולר, בניגוד לדור הקודם שהתחיל ב-1,000 דולר. מקור ההבדל בכך שאייפון 17 פרו מתחיל עם 256 גיגה-בייט אחסון, לעומת 128 גיגה-בייט בשנה שעברה. ב-iStore, משווקת מוצרי אפל בישראל, המכשיר נמכר ב-5,350 שקל, והמחיר מטפס ל-7,350 שקל עבור הדגם עם שטח האחסון הגבוה ביותר.

המתחרה העיקרי: סדרת ה־S של סמסונג

המתחרה הגדולה של אפל היא סדרת ה-S של סמסונג. מדובר במכשירי הדגל של החברה, שבהם היא מכניסה את השינויים הגדולים ביותר. דגמי הפרו של אפל ומכשירי ה-Galaxy S מתחרים מדי שנה על אותם לקוחות - שמעוניינים במכשירים המתקדמים ביותר והפיצ'רים העדכניים ביותר.

סדרת ה־S של סמסונג / צילום: יח''צ

חלק מזה תלוי בטעם אישי של כל אחד לגבי הממשק הוא העיצוב, אבל בחלק מהמקרים אפשר למדוד את החברות. בעוד שאפל מפספסת את הרכבת של הבינה המלאכותית, סמסונג תופסת את ההזדמנות בשתי ידיים, ומכניסה המון חידושים. לפי הערכות בשוק הישראלי, סמסונג תופסת את המקום הראשון מבחינת נתח שוק עם 42%-44%, בעוד הניתח של אפל עומד על 28%-31%.

*** גילוי מלא: חברת iStore, משווקת רשמית למוצרי Apple בישראל, סיפקה לגלובס מכשיר לסקירה