שנת 2025 מסתמנת כאחת השנים הקשות ביותר של בית ההשקעות ילין לפידות, שמנוהל על ידי דב ילין ויאיר לפידות. למעשה, התשואות החלשות שרשם בחודשים האחרונים ומגמת נטישה של משקיעים הובילו לתקופה מהקשות שידע המוסד הוותיק שהוקם לפני למעלה משני עשורים.

בחודש אוגוסט איבדו בילין לפידות למתחרים סכום של 659 מיליון שקל, תוך שהם רושמים חודש שני ברציפות שבו הם שניים רק לאטשולר שחם בהיקף העזיבות למתחרים. למעשה, חודש אוגוסט היה השני הכי גרוע של בית ההשקעות מבחינת אובדן כסף למתחרים מאז היווסדו. הפעם האחרונה שבילין לפידות רשמו גל עזיבות כזה היה ביוני 2018, אז איבד בית ההשקעות 681 מיליון שקל למתחרים.

העזיבה של הלקוחות מגיעה על רקע התשואות החלשות יחסית שמציג בית ההשקעות בחודשים האחרונים. מתחילת השנה תופסות קרנות ההשתלמות וקופות הגמל של החברה, הן במסלול המנייתי והן במסלול הכללי, את אחד משני המקומות האחרונים עם תשואות נמוכות ביחס לממוצע הענפי. כך לדוגמה, בזמן שקרנות ההשתלמות באפיק המנייתי רשמו תשואה ממוצעת של 14.2%, בילין לפידות הציגו תשואה מאכזבת של קצת פחות מ־12.6%.

החשיפה לחו"ל הפילה את התשואות

בשוק מסבירים את התשואות המאכזבות של בית ההשקעות בחשיפה הנמוכה שלו לשוק הישראלי, שנהנה בשנה האחרונה מביצועים חזקים שעקפו את אלו של הבורסות המובילות בחו"ל. "הסיפור פשוט", קובע גורם בכיר בשוק, "בגמל ובהשתלמות ילין לפידות לקחו פוזיציה על מניות בארה"ב, הייתה להם אובר אלוקציה לשם וחשיפה נמוכה למניות בישראל. בנוסף לזה הייתה להם גישה שאת החשיפה למניות בחו"ל עושים עם חשיפה למט"ח, ולכן החשיפה שלהם לדולר הייתה גבוהה".

כך, בקרן ההשתלמות באפיק המנייתי לילין לפידות חשיפה של כ־72% לחו"ל ומתוכם חשיפה של 28% למט"ח. מה שכמובן היה בעוכריה בעת שמדדי הדגל המקומיים ת"א 35 ות"א 90 הציגו עלייה של 27% מתחילת השנה, בעוד שמדד הדגל האמריקאי S&P 500 רשם עלייה של 13% "בלבד". במקביל, נחלש הדולר בכ־10% מול השקל, מה שהוסיף לפגיעה בתשואות של ילין לפידות.

לכך, מצטרפת העובדה שבבית ההשקעות כמעט ולא משקיעים בנכסים לא סחירים. בעוד ששאר בתי ההשקעות מנתבים בדרך כלל 20%־30% מהיקף הכספים שלהם לאפיק זה, אצל ילין לפידות הנתח הוא 4% בלבד. "להשקעה בנכסים כאלה עשויה להיות השפעה נקודתית על התשואות ברבעון או בחציון מסוים, הודות לשערוך שהם רושמים כתוצאה מההשקעה", מסביר גורם אחר בשוק. עם זאת לדבריו, התשואות של ילין לפידות, לפחות עד כה, "הוכיחו שבטווח הארוך אין לכך השפעה דרמטית".

"סוכני הביטוח ניצלו את המצב והעבירו חוסכים"

לדברי שורה של גורמים בשוק, התשואות החלשות הן רק חלק מהתמונה. לטענתם, מי שאחראים לעזיבה האינטנסיבית של כספי הלקוחות הם סוכני הביטוח, שניצלו את הביצועים החלשים כדי לעודד את לקוחותיהם לעזוב, תוך שהם נהנים מעמלה חד־פעמית מהגוף אליו העבירו את כספי החוסך - עמלת היקף.

"הסוכנים שמקבלים עמלת היקף על כל שנתיים שלקוח נמצא בגוף מסוים, ניצלו את שעת השין כדי להעביר כמה שיותר לקוחות לגופים אחרים. זאת בטענה ש'התשואות של ילין ימשיכו להידרדר' ש'אבד הקסם שלה' ו'שכדאי להם למצוא גוף חדש'", מסביר גורם בכיר בשוק. "סוכני הביטוח ועמלות ההיקף הם הרעה החולה של הענף", קובע גורם אחר. לדבריו "ילין לפידות הוא גוף השקעות מצוין שהוכיח את עצמו לאורך שנים, ואין שום סיבה כלכלית לדילוגים האלו בין הקופות".

בטווח הארוך עדיין מובילים בטבלה

ואכן, מבט על התשואות לטווח ארוך מראה כי למרות השנה החלשה ילין לפידות עדיין נמצא במקומות הראשונים בטבלאות השונות. כך למשל, בקרנות ההשתלמות באפיק המנייתי ממוקם בית ההשקעות במקום השלישי עם תשואה של 58.5%, בזמן שהממוצע הענפי עומד על 54.8%. תמונה דומה עולה גם בגמל, שם ממוקם ילין לפידות במקומות הראשונים בטווח של שלוש וחמש שנים.

"להזיז בנסיבות כאלה כספים, ממישהו שלטווח ארוך נותן לך תוצאות טובות, זו השטות הכי גדולה שיש, ובשום אופן לא לטובת הלקוח, אבל עדיין יש סוכנים שמעודדים את החוסכים לעשות את זה", מסכם בנחרצות גורם בכיר בשוק.

לכך, מצרפים שני גורמים בשוק את העזיבה של עומר דגני, שכיהן ב־15 השנים האחרונות בתפקיד סמנכ"ל השיווק והמכירות של בית ההשקעות, לטובת קרן הגידור ספרה. "הקשר (של ילין לפידות, א"ג) לסוכנים היה דרכו. נוצר קשר עם הסוכנים, קשר של שנים, חברויות ושותפויות ופתאום אין את האדם הזה, אז אתה מרגיש יותר בנוח להעביר למתחרים. אם הוא היה עוזב בתקופה של תשואות טובות זה היה משפיע אבל פחות", מעריך גורם בשוק.

"רחוק מאוד מהמצב של אלטשולר שחם"

אובדן הלקוחות עולה לילין לפידות גם במחיר המניה. בזמן שהמניות של המתחרים מיטב ומור זינקו מתחילת השנה במעל 190%, עלתה מניית אטראו שוקי הון, המחזיקה בילין לפידות, ב־11% בלבד. מה שמביא את חלק מהאנליסטים לזהות הזדמנויות במניה. "המצב יכול להתהפך ברגע. אם פתאום השקל ייחלש ואם ארה"ב תיתן תשואות עודפות על ישראל, התשואות יתהפכו ויביאו לעצירת הפדיונות ולחזרת הגיוסים", מעריך אנליסט בשוק.

המניה השנייה בסקטור שמפגרת ככה אחרי הענף היא אלטשולר שחם, שעלתה בכ־19% מתחילת שנה. למרות קווי הדמיון המסתמנים לכאורה בין ילין לפידות לאלטשולר, שסובל זה שנים מנטישה מאסיבית של לקוחות בשל הידרדרות התשואות, גורמים עמם שוחחנו משוכנעים כי "המצב של ילין לפידות רחוק מאוד מזה של אלטשולר שחם".

אמנם מאז חודש מאי איבד ילין לפידות יותר מ־1.4 מיליארד שקל למתחרים, אבל בסיכום תשעת החודשים מתחילת השנה, ובשקלול ההעברות החיוביות בחודשיה הראשונים, בית ההשקעות רושם נטישה של "רק" 400 מיליון שקל. מנגד, המגמה של אלטשולר נמשכת כבר שנים, ומתחילת השנה מדובר בעזיבה של 13.8 מיליארד שקל, שהסתכמו ליותר מ־100 מיליארד שקל מאז 2021.

תגובת ילין לפידות: "החברה מנהלת השקעות לטווח ארוך באופן אחראי ועקבי ומובילה בתשואות בטווח של שלוש וחמש שנים, מה שממחיש את הערך שהיא מייצרת ללקוחות לאורך זמן".