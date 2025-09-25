ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ילין לפידות איבד למתחרים 659 מיליון שקל באוגוסט האחרון, רק ביוני 2018 הוא איבד יותר כסף • אלטשולר שחם איבד עוד 2.1 מיליארד שקל. הוא עדיין גוף הגמל הגדול בישראל, אך המרחק ממיטב ממשיך להצטמצם • בתי ההשקעות מור, אנליסט ומיטב ממשיכים לגייס בקצב גבוה של יותר ממיליארד שקל בחודש

נתנאל אריאל 10:15
גלעד אלשטשולר, יוסי לוי, יאיר לפידות / צילום: סם יצחקוב, יח''צ, איל יצהר
גלעד אלשטשולר, יוסי לוי, יאיר לפידות / צילום: סם יצחקוב, יח''צ, איל יצהר

הבעיה בבית ההשקעות ילין לפידות ממשיכה להעמיק בעקבות התשואות החלשות מתחילת השנה, שם הוא תופס את המקום האחרון. בחודש אוגוסט 2025 ילין לפידות איבד למתחרים סכום של 659 מיליון שקל, כשזה החודש השני ברציפות שהוא במקום האחד לפני אחרון בטבלת ההעברות וחודש רביעי ברציפות של יציאת כספים.

עד כמה מדובר בחודש חריג עבור ילין לפידות, ניתן ללמוד מהעובדה שזה החודש השני הכי גרוע של בית ההשקעות מבחינת אובדן כסף למתחרים מאז היווסדו. רק בחודש יוני 2018 איבד ילין לפידות מעט יותר (681 מיליון שקל).

עזיבת הלקוחות בחודש הנוכחי אף העבירה את ילין לפידות למאזן שלילי מתחילת השנה, כשהגוף איבד למתחרים 400 מיליון שקל. מאז חודש מאי הוא משלים אובדן כספים למתחרים של יותר מ-1.4 מיליארד שקל. לשם השוואה - זה יותר מכל הכסף שאיבדה חברת הביטוח הראל למתחרים מתחילת השנה (1.33 מיליארד שקל).

רק גוף אחד מאפיל על המצב הזה, ומדובר באלטשולר שחם, שבינתיים לא מצליח לעצור את הסחף ואיבד למתחרים בחודש אוגוסט לא פחות מ-2.1 מיליארד שקל. מתחילת השנה המתחרים שאבו ממנו כבר 13.8 מיליארד שקל, ומאז שנת 2021 איבד בית ההשקעות למתחרים יותר מ-100 מיליארד שקל.

אלטשולר שחם הוא עדיין גוף הגמל הגדול בישראל (אך לא בית ההשקעות הגדול ביותר) ומנהל 128 מיליארד שקל בתחום. מיטב, הגוף שנמצא במקום השני, מצמצם את הפער במהירות וכבר מנהל 117 מיליארד שקל בתחום.

גם חברת הביטוח כלל ממשיכה לסבול מיציאת כספים. בחודש אוגוסט היא איבדה 219 מיליון, ומתחילת השנה עזבו אותה לקוחות בהיקף של 2.85 מיליארד שקל.

מור ממשיך להוביל

בצד השני, הגופים שממשיכים ליהנות מזרימת הכספים הם בית ההשקעות מור, שמוביל חודש שני ברציפות את טבלת הגיוסים עם העברות מהמתחרים של 1.74 מיליארד שקל, והפך לאחרונה לגוף הגמל השלישי בגודלו בישראל. מתחילת השנה העביר מור ממתחריו 8.2 מיליארד שקל.

במקום השני בחודש אוגוסט נמצא בית ההשקעות אנליסט, עם העברות חיוביות מהמתחרים של 1.14 מיליארד שקל. אנליסט הוא עדיין המגייס הגדול מתחילת השנה עם העברות חיוביות של 10.7 מיליארד שקל, אך מור מצמצם פערים.

במקום השלישי בגיוסים נמצא בית ההשקעות מיטב, שהעביר מהמתחרים בחודש אוגוסט 1.02 מיליארד שקל, וזה החודש השני ברציפות שהוא מגייס יותר ממיליארד שקל. בכך משלים מיטב העברות מהמתחרים של 5.86 מיליארד שקל מתחילת השנה, והוא כאמור גוף הגמל השני בישראל.