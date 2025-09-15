בתזמון מושלם: החברה הביטחונית שגייסה הערב 400 מיליון דולר

אחרי שהמניה טסה ב-272% בשנה האחרונה, ומשלימה זינוק מדהים של 1765% בשלוש השנים האחרונות לשווי של 12.5 מיליארד שקל, נקסט ויז'ן , חברת המצלמות המיוצבות לתעשייה הביטחונית, מגייסת הערב 400 מיליון דולר ממשקיעים ישראלים וזרים, כשהיא נמצאת בדרך הנכונה להצטרף למדד ת"א 35, מדד המניות הגדולות של הבורסה המקומית, בעדכון המדדים הקרוב שיחול בחודש נובמבר.

הגיוס מתבצע בעיקר ממשקיעים גלובליים, כאשר חלק קטן מההקצאה יגיע גם למשקיעים ישראלים. החתם בהנפקה הוא בנק ההשקעות ג'פריס.

הגיוס של החברה בניהולם של חן גולן (יו"ר) ומיכאל גרוסמן (מנכ"ל), מגיע בתזמון מעניין - ברקע דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מוקדם יותר היום באשר למעמדה המדיני־כלכלי של ישראל. "אנחנו בסוג של בידוד", אמר נתניהו. "תעשיות הנשק שלנו עשויות להיחסם, נצטרך להיות סופר ספרטה. נצטרך לפתח פה תעשיות נשק. אין לנו ברירה. לפחות בשנים הקרובות ניאלץ להתמודד עם ניסיונות הבידוד הללו, מה שעבד עד עכשיו, לא יעבוד יותר. נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים".

מי שרק לאחרונה אמר דברים הפוכים לגמרי מאלה של נתניהו הוא חן גולן, יו"ר נקסט ויז'ן, שאמר בתחילת החודש בכנס ההשקעות של גלובס כי "אנחנו צופים שב-3-7 השנים הקרובות תהיה עלייה בתקציבים הביטחוניים, וגם הצטיידות של מדינות בכלים לעצמן. אני לא חושב שאף מדינה תרשה לעצמה לא להיות מוכנה לקונפליקט הבא - בין אם הוא יקרה ובין אם לא - ולכן אנחנו רואים את הביקושים מהשוק".

גולן הוסיף: "אפשר לקרוא לעשור הזה 'העשור הביטחוני'. כולם מתחילים להצטייד. אלה תהליכים ארוכים, וזה ייקח הרבה זמן. זה לא תהליך של חודש-חודשיים, ולכן גם אנחנו מקבלים ביקושים גדולים. המלחמה הייתה זרז, והרחפנים הפכו לכלי אסטרטגי. אף מדינה לא תרשה לעצמה להיות לא מוכנה לקונפליקט הבא. כולם משייכים את נקסט ויז'ן למלחמה. נכון שהמלחמה עשתה מהלך, והיא הזרז העיקרי בצמיחה המוגברת, אבל היא גם הפכה את הכלים האוויריים - הרחפנים והמל"טים - לכלי אסטרטגי למדינות העולם. כולם מבינים שבמלחמה הבאה יהיה שימוש מאסיבי במל"טים ורחפנים בכל העולם".

ברבעון השני של 2025, המשיכה נקסט ויז'ן ליהנות מגידול של 32% בהכנסות לסכום של 37 מיליון דולר ורווח נקי של 23.2 מיליון דולר, קפיצה של 46% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות של החברה המשיך לעלות ל-110 מיליון דולר, עלייה של 39% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, אך ירידה של 10% לעומת הרבעון הקודם.