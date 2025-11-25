בעוד שבוול סטריט נאבקים עם חששות סביב הערכות שווי קיצוניות בקרב מניות הטכנולוגיה הגדולות, נדמה כי מתחילות להתגלות מנצחות בולטות במרוץ ה-AI, ובבנק סיטי אף מאמינים כי "ימי 'שבע המופלאות' כקבוצה נסחרת הם בעיקר מאחורינו".

מתחילת השנה, "שבע המופלאות" הציגו ביצועים משתנים. בעוד שאלפאבית (גוגל) ואנבידיה הניבו תשואות מרשימות של כ-67% וכ-32%, בהתאמה, טסלה , מטא ואמזון מפגרות מאחור עם תשואות של עד 5%. במרקטוואץ' מציינים כי המגמה הזו רלוונטית גם למשקיעים שלא מתעניינים במיוחד במניות הטכנולוגיה הגדולות, שכן אלו מרכיבות מעל שליש ממשקלו הכולל של ה-S&P 500. ענקיות הטכנולוגיה המכונות "שבע המופלאות" - אנבידיה, אמזון, טסלה, מיקרוסופט, מטא, אפל ואלפאבית - מהוות יחד כ-35% ממשקלו של מדד הדגל האמריקאי, כאשר אם מוסיפים לשם גם את ברודקום , השיעור עולה לכ-38%.

בהודעה שפרסם סקוט שרונרט, אסטרטג בבנק סיטי, הוא ציין כי "השווקים כעת מתייחסים בשיקולים שלהם לכך שהשחקניות האינדיבידואליות בתוך הקבוצה, נסחרות בהדרגה יותר ויותר על בסיס התצורות הפונדמנטיליות הייחודיות שלהן, בהקשר ל-AI ולהשפעות אחרות הספציפיות לכל חברה".

שרונרט גם בחן את מכפילי ה-PEG של "שבע המופלאות". מכפילים אלו נלקחים על־ידי חילוק מכפיל הרווח בשיעור הצמיחה החזוי בתקופה נתונה. שרונרט לקח את מכפילי ה-PEG של החברות עם תחזיות צמיחה של שנתיים קדימה, והצביע על כך שמרביתם נמוכים מאשר בתחילת השנה. החריגה מבחינה זו היא אלפאבית, שראתה לאחרונה שינוי משמעותי לטובה בסנטימנט המשקיעים. מכיוון שמכפיל ה-PEG משקלל לתוך הערכת השווי גם צמיחה, יש מי שרואה בו אינדיקטור יותר מדויק להערכת תמחור של מניות - כאשר מכפיל של מתחת ל-1 מעיד על מניה שמתומחרת בחסר ולהפך.

לאנבידיה יש את מכפיל ה-PEG הנמוך מבין "שבע המופלאות", שעומד על פחות מ-1. לדברי שרונרט, מגמה זו מעידה על "היעדר הביטחון של המשקיעים בהמשכיות לטווח־ארוך של מחזור הוצאות ההון הנוכחי בתחום ה-AI". בשורה התחתונה, שרונרט ממליץ למשקיעים להתמקד בחברות הגדולות מבין הקבוצה. לדבריו, אנבידיה, מיקרוסופט ואפל "ככל הנראה יהיו המובילות החשובות ביותר של מסחר הצמיחה של ענקיות הטכנולוגיה מכאן ואילך".

רק שלושה מהאקדוחנים שורדים בסוף

לא רק בבנק סיטי מציינים את ההבדלים בביצועים של שבע המופלאות, ונדמה כי הסקפטיות שהתפתחה בוול סטריט סביב הוצאות ההון האדירות בתחום ה-AI, העבירה את המשקיעים מאופוריה כללית לסלקטיביות באשר למניות שבתיקי האחזקות שלהם. בהתאם, הולכים וגוברים הקולות שטוענים כי בעוד שלא תהיה התפוצצות של בועה כפי שהייתה בימי הדוט-קום בשנת 2000, יהיו חברות שפשוט לא ישרדו את מהפכת ה-AI.

רק אתמול, מניית אלפאבית (גוגל) התרוממה ביותר מ-6% בוול סטריט, בעקבות אופטימיות סביב מודל ה-AI החדש שהשיקה בשבוע שעבר, ג'מיני 3, וגררה עמה מעלה שחקניות רבות נוספות בתחום. כאמור, המניה עלתה בכ-67% מתחילת השנה ופתחה פער משמעותי מול יתר ענקיות הטכנולוגיה. בן ריצס, אנליסט בחברת Melius Research אמר אתמול ל-CNBC כי "חלק מהמשקיעים מבועתים מהאפשרות שאלפאבית תנצח במלחמת ה-AI, כתוצאה משיפורים ענקיים במודל ה-AI שלה, ג'מיני, ומהטבות מתמשכות מצד שבב ה-TPU המותאם־אישית שלה. ניצחון של גוגל למעשה יפגע במספר מניות שאנו מסקרים - אז היכונו לתנודתיות".

בשבוע שעבר, ספנסר ג'אקאב, פרשן שווקים בוול סטריט ג'ורנל, אף פרסם טור תחת הכותרת "אנבידיה, מיקרוסופט, אלפאבית: שלוש המופלאות?". "נדמה כי משקיעים לא תמיד מכירים את הרפרנסים התרבותיים שלהם", כתב ג'אקאב. "בסוף הסרט המקורי (אזהרת ספוילר!), רק שלושה מהאקדוחנים שורדים את קרב היריות. באופן מקרי, רק שלוש משבע המופלאות מנצחות את השוק השנה - אנבידיה, מיקרוסופט ואלפאבית".