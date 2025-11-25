מדד מניות הנפט והגז בתל אביב נחשב אחד המדדים החזקים בבורסה המקומית, עם תשואות תלת ספרתיות בשנים האחרונות (144% בשלוש שנים ו־460% בחמש שנים). אבל בשבוע האחרון, נראה שמשהו בעלייה הזו נבלם. המדד הענפי ירד ב־7% - כמעט פי 2 בהשוואה לירידות במדד ת"א 35 - בהובלת כמה מהמניות הגדולות והחזקות בענף.

כך למשל, מניית תמר פטרוליום ירדה בכ־14% בשבוע האחרון, ישראמקו ב־13%, רציו בכ־6%, ניו-מד בכ־5% וקבוצת דלק ב־4% - כמעט כולן הניבו תשואות פנומנליות מתחילת השנה. פרט לישראמקו שעלתה "רק" ב־20%, שאר המניות ברשימה זינקו בשיעורים שנעים בין 40% למעל 100%. מה גרם לירידות האחרונות והאם הן מבשרות על שינוי מומנטום או שמדובר במגמה רגעית? גלובס עושה סדר.

1 טראמפ, פוטין וסעודיה: מחירי הנפט יורדים

הסיבה הראשונה וכנראה המרכזית מכולן לירידה במניות האנרגיה היא מחירי הנפט. אליהם צמודים הרבה מחוזי הגז במשק הישראלי וגם בחו"ל, והם במגמת ירידה עקבית בשנה האחרונה. רק בשבוע האחרון מחיר חבית הנפט מסוג ברנט ירד בכ־3%, ובשנה האחרונה מדובר כבר על ירידה של כמעט 18%.

גלעד בן צבי, אנליסט בלידר שוקי הון, מסביר כי מחירי הנפט הם בעלי השפעה כמעט ישירה על התוצאות של חברות האנרגיה הישראליות, מה שהשתקף גם בדוחות האחרונים שפרסמו לרבעון השלישי. "המחירים משפיעים על תעריפי המאגרים, בעיקר על המחיר ללקוחות הייצוא", הוא אומר. "בנוסף, נאוויטס למשל מוכרת לפי התעריפים בשווקים ולא בחוזים מסחריים, ככה שההשפעה היא כמעט ישירה".

בטווח הארוך ההוזלה הזו היא תוצאה של האטה בביקושי הנפט בעולם, בשילוב הגברת הייצוא של מדינות אופק פלוס בהובלת ערב הסעודית.

בטווח הקצר, לעומת זאת, מדובר בתקווה גלובלית לסיום מלחמת רוסיה אוקראינה. אם תוכנית 28 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תתקבל על פוטין וזלנסקי, מדובר יהיה בשינוי דרמטי לשוק הנפט העולמי. הסנקציות של המערב על רוסיה יבוטלו, והמתקפות האוקראיניות על מתקני הזיקוק והפקת הנפט הרוסים יופסקו. בכך, שוק הנפט העולמי צפוי לקבל עוד "בוסט" של היצע שיוריד גם הוא את המחירים.

אנליסטים מבנק ההשקעות ההולנדי ING, צוטטו ב־WSJ ואמרו ש"התפתחויות שקשורות לפוטנציאל להסכם שלום הן חשובות לשוק הנפט, במיוחד על רקע חוסר ודאות משמעותי לגבי ההשפעה של הסנקציות החדשות על חברות הנפט הרוסיות. הסכם שלום מגביר את הסיכויים שסנקציות אלו יוסרו, או לפחות לא ייאכפו בקשיחות". עם זאת, לא ברורים הסיכויים של הסכם כזה להתממש וזו גם לא הפעם הראשונה שטראמפ מנסה לדחוף להפסקת המלחמה.

2 סדקים בעסקת הגז עם מצרים?

בשוק הגז הישראלי, נראה שהמשקיעים לוטשים עיניים להיתר יצוא הגז למצרים. בעוד שניתנו האישורים המוקדמים לייצוא גז ממאגר לוויתן בעסקה בשווי 35 מיליארד דולר, ואף התבצעה התחייבות לבניית צינור הגז "ניצנה" למצרים - ברגע האחרון, משרד האנרגיה סירב לתת את ההיתר הסופי לייצוא, והגיע עם דרישות חדשות לאספקת גז למשק המקומי. זאת, במטרה ליצור תחרות בשוק המקומי, שבו מאגר תמר נותר ספק גז כמעט לבדו, מה שהוביל למשבר מול חברת החשמל. ביקור שר האנרגיה האמריקאי בישראל - שאמור היה להיות שותף חגיגי במתן היתר היצוא - אף בוטל בשל כך.

עם זאת, בשוק מעידים שאין סכנה רצינית לנפילת העסקה. לא רק שמשרד האנרגיה מעוניין בכך, מטעמים כלכליים וגאו־פוליטיים כאחד, נראה שגם המו"מ על התנאים לאספקה נוספת של גז למשק המקומי מתנהל במהירות במטרה לסגור את ההסכם. בדוח למשקיעים, שברון, בעלת המניות המרכזית במאגר לוויתן, הבטיחה שהחלטת השקעה סופית בהרחבת ההפקה מהמאגר (שמותנית בהסכם היצוא) "מתקרבת" ותגיע עד סוף 2025.

3 התחזית העגומה של גולדמן זאקס

בסוף השבוע, הגיעו חדשות פחות טובות נוספות לגזרתו של יצחק תשובה, בעל השליטה של החברה הגדולה ביותר שנכללת במדד הנפט והגז הישראלי. החברה בת הלונדונית של קבוצת דלק, איתקה , "זכתה" לתחזית שלילית במיוחד ביום חמישי מבנק גולדמן זאקס, שהוריד את הדירוג שלה ל"מכירה" וכתב כי עולים חששות לגבי הירידה ברווח הנקי של החברה וכי התמחור שלה הפך ל"יקר מידי".

בתגובה, המניה צנחה בכ־15% מאז, מניית דלק ירדה גם היא בכ־4%. כעת עולה השאלה האם גם בתל אביב הגענו לתמחור יתר? בן צבי אומר: "מניות הסקטור עשו תשואות יתר ביחס לשוק (רובם) וזו הזדמנות לשחרר קצת אוויר ולתקן".