חברת האנרגיות המתחדשות דוראל הנפיקה אמש מניות בהנפקה סגורה למוסדיים ב-500 מיליון שקל. מטרת ההנפקה מצד המוסדיים היא לחזק את העמדה שלהם בדוראל, כנראה לקראת הנפקה ראשונית (IPO) בארה"ב, בזמן שדוראל יקבלו כסף מזומן שהם זקוקים לו להתנעת הפרויקטים הגדולים שלהם בארה"ב. לאחר ההנפקה הפרטית המניה יורדת היום בתל אביב.

לגלובס נודע שעיקר המשתתפים בגיוס ההון הפרטי הם בעלי העניין המוסדיים הנוכחיים של דוראל. אלו כוללים בין השאר את כלל ביטוח, הפניקס ומגדל. האחרונה היא גם שותפה ישירה שלה בחברה האמריקאית, יחד עם ענקית הפנסיה ההולנדית APG.

הבוקר, דוראל פרסמו הודעה שכותרתה "עדכונים נוכח בחינת אפשרות להנפקת הון בדרך של הקצאה פרטית". אך בעוד שכותרת המסמך רומזת על "בחינת אפשרות" להקצאה פרטית, בפועל הדבר כבר נעשה ביום שלישי בערב, אם כי טרם ברור אם המהלך הושלם סופית.

בהודעה זו הם מפרטים על התקדמות הפרויקטים שלהם, בעיקר בארה"ב: הגדלת השקעות בפרויקט "אינדיאנה" העצום, מו"מ מתקדם לרכישת פאנלים סולאריים לפרויקטים שלה, מו"מ להסכמי רכישת חשמל, ובישראל גם מעבר של פרויקטים סולאריים משולבי אגירה למודל "אסדרת השוק" שבו הם מתחרים ישירות מול תחנות הכוח הקונבנציונליות בגז. כמו כן, דוראל מפרסמים "מגעים לצורך העמדת מסגרות ערבויות ל-Doral LLC" ב"ליווי ברוקר בינלאומי מוביל", מה שדווקא מרמז על הכנות לגיוס חוב בארה"ב, שהוא האלטרנטיבה העיקרית לגיוס הון בהנפקת מניות ראשונית בארה"ב.

מגדילה את החשיפה לשוק האנרגיה האמריקאי

דוראל זינקה בכ-20% בשבוע האחרון, בעקבות פרסום הדוח שלה למשקיעים לרבעון השלישי של 2025. למרות הפסדים בשורה התחתונה, דוראל מדווחת על עלייה של יותר מ-50% בהכנסות, ומגוון רחב של פרויקטים עתירי הון בארה"ב, עם צפי לביקוש גבוה במיוחד. היא גם מגדילה עוד יותר את החשיפה לשוק האנרגיה האמריקאי הרותח, בעזרת קניית מניות מהמנכ"ל האמריקאי שלה ניק כהן בתמורה ל-67 מיליון דולר. זאת על פי שווי של בין 1.8 ל-2 מיליארד דולר.

אחד הדברים שצוינו בהודעה הוא הקשר בין שווי החברה הישראלית לבין שווי החברה האמריקאית בהנפקת מניות ראשונית בארה"ב. כך למשל, לאחר העסקה עם ניק כהן, אם החברה האמריקאית (Doral LLC) תונפק לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, הרי ששווי ההחזקות של קבוצת דוראל בה יעמוד על לא פחות מ-950 מיליון דולר. דבר זה עשוי להגדיל משמעותית את שווי דוראל ישראל, מה שהביא לזינוק במניה, ובעקיפין - גם לגיוס ההון החדש מידי המוסדיים בישראל.