רשות ני"ע אוסרת על שיווק פיקדון ה-S&P 500 של לאומי

שלושה חודשים אחרי שעורר סערה בשוק המקומי, ברשות ניירות ערך הורו לבנק לאומי לחדול משיווק הפיקדון המובנה על ה־S&P 500 , וצפויים לפרסם בקרוב נייר עמדה הכולל התנגדות למוצר החדש, כמו גם הסדרה של המגבלות החלות על הבנקים בשיווק של פיקדונות מובנים דומים.

כפי שפרסמנו לפני כחודש ברשות הופתעו מהמוצר אותו החלו לשווק בלאומי לפני החגים וביצעו פנייה אל הבנק כדי לקבל הבהרות בנושא. בתום השיח בין הצדדים החלו ברשות בגיבוש נייר עמדה בנושא, אשר צפוי להתפרסם כבר בשבועות הקרובים, ולכלול הגבלות משמעותיות על שיווק המוצר, וכן על האפשרות להשיק מוצרים דומים.

אנשים שהיו מצויים בחודשים האחרונים בשיח עם הרשות בנושא טענו בפני גלובס, כי "גם ברשות הופתעו לשמוע על המוצר החדש של לאומי ומאד לא אהבו את זה, מה גם שכמו שזה נראה לא דיברו איתם לפני כן". על פי ההערכות, ברשות צפויים להציג עמדה נוקשה ביחס לפיקדון החדש, ולטעון שמדובר במוצר שעומד בניגוד להחלטות ועדת בכר, אשר אילצה את הבנקים למכור את פעילות קופות הגמל וקרנות הנאמנות שברשותם.

בצל הפניות שנעשו לבנק מצד הרשות, בבקשה לעצור את שיווק המוצר עד לפרסום נייר העמדה בנושא, בלאומי בחרו להוריד מהאוויר את הקמפיין התקשורתי הנרחב, אשר ליווה את המהלך, אך הותירו דף נחיתה באתר הבנק שהמשיך להציע ללקוחות להצטרף אל הפיקדון באמצעות יועצי ההשקעות, אשר נותר פעיל גם לאחר בקשת הרשות.

תגובת רשות ניירות ערך: "בעקבות פרסום הפיקדון החדש של בנק לאומי, פנתה הרשות לבנק והציגה את הקשים הרגולטוריים הכרוכים בו. לאחר דיון בין הרשות לבנק, הפסיק הבנק את שיווק הפיקדון. הרשות צפויה לפרסם עמדה מסדירה המבהירה את האסדרה החלה ביחס למוצרים המובנים השונים במהלך החודשים הקרובים".

תגובת לאומי: "נמשיך ליזום מוצרי השקעה אטרקטיביים, מעודדי תחרות - שמיטיבים עם המשקיעים בשוק ההון".

הדמיון לקרנות שאילץ את הרשות להתערב

לפני כשלושה חודשים יצא בנק לאומי במהלך פרסומי להשקת פקדון מובנה העוקב אחר מדד הדגל האמריקאי ה-S&P 500. במסגרתו, ירוויחו או יפסידו החוסכים את תשואת המדד בהתאם לביצועיו בדומה לקרנות הנאמנות הפועלות כיום ומספקות למשקיעים מעקב אחר המדד הפופולרי. אלא שבניגוד לקרנות, משום שמדובר בפיקדון, בבנק הודיעו שלא יגבו עמלות ודמי ניהול, שעל־פי רוב מביאים לשחיקה בתשואה.

בשוק קיימים כיום שורה של פיקדונות המושפעים מביצועי מדד הדגל האמריקאי. כך לפני כשנתיים השיקו בבנק הבינלאומי פקדון מובנה לתקופה של שנתיים על המדד במסגרתו עשויים החוסכים להנות ממענק של עד 85% מהביצועים של ה-500 S&P , בעוד במקרה של ירידות במדד הם יקבלו את הקרן. פקדון דומה הושק בשנה החולפת גם על ידי מזרחי טפחות ולאומי (בטרם יצאה למהלך הנוכחי).

אלא שהפיקדון החדש של לאומי נבדל מפיקדונות אלו בשני פרמטרים מרכזיים - הוא מציע נזילות יומית ומשקף באופן מלא את ביצועי המדד כך שהמשקיעים עשויים להפסיד חלק מכספי הקרן (בניגוד לפיקדונות הקיימים בהם הקרן מובטחת). מה שהפך אותו למוצר דומה ובעל פוטנציאל תחרות אל מול קרנות הנאמנות הפועלות כיום, והוליד את בדיקת הרשות. בנוסף, הפיקדון זהה לקרנות בהיבטי המיסוי, שכן הוא ימוסה במס רווחי הון (25% ריאלי) בעת הפדייה - ולא על 15% נומינלי כמו בפיקדון בנקאי רגיל.

עם זאת, הפיקדון שונה מקרנות הנאמנות בכמה פרמטרים ובראשם זהות הרוכשים של המוצרים. כך, בעוד הקרנות נגישות לכלל הציבור, מי שיכול להשקיע דרך המוצר החדש הם לקוחות הבנק הזכאים לייעוץ השקעות (כאלו המנהלים חשבון ניירות ערך של מעל 100 אלף שקל), וכן הסכום המינימלי להשקעה עומד על 5,000 דולר . בנוסף, כחלק מתנאי הפיקדון נקבע, כי הוא יפרע אוטומטית בהינתן לתשואה חיובית או שלילית של 40% בתקופה של שנה (12 חודשים).

קרן נאמנות בתחפושת או מוצר חדשני?

השקת המוצר של לאומי הגיעה בצל הפופולאריות שצברו בשנים האחרונות אפיקי החיסכון השונים הנשענים על מדד ה-S&P 500 . על פי נתוני רשות ני"ע, בארץ נסחרות קרנות על מדד ה- S&P 500 בהיקף כולל של כ-78 מיליארד שקל, המהווים כרבע מהתעשייה הפאסיבית בישראל (קרנות סל ומחקות). לצורך השוואה עד לפני שלוש שנים (2022) ניהלו קרנות אלו סכומים של 11.5 מיליארד שקל בלבד.

על כן, שלא במפתיע, המהלך עורר את זעמם של גרמים שונים בשוק ובראשם מנהלי הקרנות, שטענו כי המבנה של הפיקדון הופך אותו ל"קרן נאמנות בתחפושת". לטענתם עובדה זו, עומדת בניגוד מוחלטת להחלטות ועדת בכר, שנועדה לצמצם את הריכוזית בשוק ההון ואילצה את הבנקים למכור את פעילות הקרנות שבבעלותן, ואסרה עליהם לפעול כיצרן של מוצרי השקעה.

בנוסף, טענו מנהלי הקרנות כי בזמן שהם כפופי לרגולציה מחמירה אשר נועדה להגן על המשקיעים המוצר החדש מתיר לבנקים לפעול בתחום ללא פיקוח מתאים. במכתב שנשלח בחודש שעבר לרשות ני"ע, על־ידי אלי בבלי, יו"ר איגוד מנהלי קרנות הנאמנות, נטען כי המהלך "פוגע באופן יסודי בתחרות בין מוצרי שוק הכסף השונים בישראל", וכי הוא עלול לגרום נזק למשקיעים בו, משום שהם "אינם נהנים מההגנות מהן נהנים משקיעים בקרנות נאמנות, באמצעות הכללים השונים המוחלים על קרנות ".

לבסוף, בזמן שבסביבת הבנקים טענו, כי הצעת פיקדונות מובנים על מדדים כה פופולאריים עשויה לפתוח את השוק ולהיטיב עם הצרכן, באיגוד מנהל הקרנות הסבירו שהמהלך יפגע בתחרות, אותה ניסה המחוקק לקדם בעשורים האחרונים. העובדה שהבנקים משמשים גם כיועצי השקעות עבור ציבור לקוחותיהם, מביאה אות להביע "חשש ממשי שהם ייטו לשווק לציבור את אותם פיקדונות, חלף לייעץ לו להשקיע בקרנות הנאמנות המקבילות".