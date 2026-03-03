בצל המתקפה הישראלית-אמריקאית באיראן, שוק המניות בת"א רשם בפתח השבוע (ב') את אחד מימי המסחר החזקים ביותר שלו בשנים האחרונות. מדד ת"א 35 עלה ב-4.6% בזמן שמדד ת"א 90 רשם עלייה של 5.1%, במה שהיה ליום הטוב ביותר בבורסה המקומית זה 6 שנים. זה התבטא גם במחזור מסחר של כ-8.6 מיליארד שקל במניות, מחזור שיא בימים ללא פקיעה או עדכון מדדים, הכפול כמעט מהמחזור היומי הממוצע בפברואר.

לצד ציבור המשקיעים שנהנה מהזינוק בשווי המניות בשוק המקומי, המרוויחים הגדולים ממנו היו בעלי השליטה בחברות הפועלות בעיקר בתחומי האנרגיה, הנדל"ן והפיננסים, שהובילו את עליות השערים. הללו נהנו מתוספת של עשרות ולעיתים גם מאות מיליוני שקלים לשווי החזקותיהם.

הרווח של פרנקל ותשובה

מי שהובילו את הזינוק הן חברות ושותפויות הגז והנפט המקומיות, שזינקו במעל 9% ביום המסחר הראשון השבוע, על רקע הזינוק במחיר הנפט בעקבות המבצע הצבאי. מי שבלטה במיוחד היא מניית תמר פטרוליום, המחזיקה במאגר הגז תמר, שקפצה ב-12%. הזינוק סידר לבעלי השליטה בה, אנשי העסקים אלי עזור ואהרון פרנקל, תוספת של כ-88 ו-75 מיליון שקל בהתאמה להונם.

עבור פרנקל מדובר בהצפת ערך מחודשת, לאחר שבשנה שעברה הוא מכר את מניותיו בחברה (18% מההון) לחברת הנפט הלאומית של אזרבייג'ן, סוקאר, תמורת 520 מיליון שקל. כעבור כמה חודשים ביצע פרנקל פעולה הפוכה וחזר לרכוש מניות תמר פטרוליום בהיקף של כמעט 500 מיליון שקל, השקעה עליה הוא מורווח בכ-185 מיליון שקל "על הנייר", תוך מספר חודשים בלבד.

מרוויח נוסף מהזינוק בסקטור הנפט והגז הוא איש העסקים הוותיק יצחק תשובה, המחזיק באמצעות קבוצת דלק את השליטה בשותפות הגז ניו-מד ובחברת הנפט איתקה הפועלת בים הצפוני. הזינוק במניות החברות הביא לקפיצה של 8.5% במחיר מניית דלק, המשקפת גידול של מעל 750 מיליון שקל בשווי החזקותיו בחברה של תשובה.

גם יד ימינו של תשובה לשעבר, גדעון תדמור, נהנה מהזינוק. תדמור, מייסד ויו"ר שותפות הנפט והגז נאוויטס הפועלת בצפון אמריקה, נהנה מקפיצה של כמעט 11% במחירן של יחידות השותפות, שהביאה לעלייה של כ-137 מיליון שקל בשווי החזקותיו.

לצד הזינוק בתחום כולו, נאוויטס פרסמה דוח עתודות עדכני למאגר סי ליון, שבסמיכות לאיי פוקלנד, בו היא מחזיקה 65% מהזכויות. זה שיקף גידול בשווי החזקותיה שמוערך כעת בכ-3.72 מיליארד דולר. בנוסף, השותפות דיווחה גם על הסכם לרכישת רוב הזכויות ברישיון קידוח שצמוד למאגר סי ליון.

הקלה לכצמן, תקווה לדמרי

סקטור נוסף שנהנה מזינוק במחירי המניות הוא הנדל"ן. בראש טבלת התשואות בפתחו של שבוע המסחר ניצבת מניית חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי, שקפצה בכמעט 15%. הודות לכך זינק שווי החזקותיה של בעלת השליטה נורסטאר, של איש העסקים חיים כצמן, בכ-95 מיליון שקל. חלקו של כצמן בתוספת השווי בעקבות העלייה מוערך בכ-37 מיליון שקל.

מאחורי הזינוק עמד גם פרסום נתונים כספיים מקדמיים, שהפיגו את החששות של משקיעי ג'י סיטי מפני דיווח שלילי, והציגו עלייה ברווח לצד שמירה על רמות החוב הקיימות. אלא שלמרות העליות האחרונות המניה עדיין נסחרת נמוך בכמעט 23% ממחירה לפני שנה. ברקע, עומד החשש של המשקיעים מפני המינוף הגדול של החברה, גם לאחר שמימשה בשנים האחרונות נכסים ברחבי העולם בהיקף 5.3 מיליארד שקל.

מרוויח נוסף מהקפיצה במחיר מניות הנדל"ן הוא יגאל דמרי, שמניית החברה היזמית שבשליטתו זינקה ביום ב' ב-11%. קפיצה זו הביאה לתוספת של כמעט 600 מיליון שקל לשווי החזקותיו בחברה הנושאת את שמו.

לא פחות חשוב מכך, אחרי שנדמה היה שהמניה בדרך לאבד את מקומה במדד ת"א 35, הזינוק החזיר את דמרי לתמונת המאבק. "עשרת הימים הקובעים" להיכללות במדד אמנם יתקיימו רק בחודש הבא, אך אילו קרו כעת הרי שדמרי הייתה שומרת על מעמדה, בניגוד לצפי המוקדם.

מניה נוספת שקפצה בפתח השבוע היא זו של חברת הנדל"ן אאורה, המתמקדת בהתחדשות עירונית, שזינקה ב-12% לשווי של כ-3.1 מיליארד שקל. הודות לכך נהנה בעל השליטה יעקב אטרקצ'י מגידול של כ-335 מיליון שקל בשווי החזקותיו.

בביטוח יכולים להמשיך לחייך

מרוויחים גדולים נוספים מעליות השערים הם בעלי השליטה בחמש חברות הביטוח הגדולות, שעלו בכ-8.5% ביום המסחר הראשון של השבוע. ברקע, הללו נהנו מזינוק של מעל 500% במדד הביטוח מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל לפני כשנתיים וחצי, שהקפיץ את שווי החזקותיהם המצרפי ביותר מ-40 מיליארד שקל.

בראש מצעד המרוויחים עומדות האחיות ניבה גורביץ' וטלי גריפל, בעלות השליטה במנורה מבטחים. יחד עם ערן גריפל, בעלה של טלי ויו"ר החברה, הם מחזיקים ב-62.8% ממניות מנורה מבטחים בשווי נוכחי של 19.4 מיליארד שקל, כשלכך הצטרפו ביום ב' כ-1.85 מיליארד שקל.

אחריהם ניצבים צמד האחים יאיר וגדעון המבורגר, המחזיקים ב-45.4% ממניות חברת הביטוח הראל בשווי של 16.9 מיליארד שקל. המשפחה מכרה בשנה האחרונה מניות בהיקף של 450 מיליון שקל, אך עדיין נהנתה מתוספת שווי של כמעט 1.5 מיליארד שקל ביום אחד.

השלישי ברשימת המרוויחים על הנייר הוא איש העסקים הוותיק שלמה אליהו, שמכר בשנים האחרונות מניות מגדל ב-1.5 מיליארד שקל, אך עדיין מחזיק כיום ב-45.5% מהמניות בשווי 8.7 מיליארד שקל. תוספת השווי שלו בעקבות המערכה האחרונה עם איראן עומדת על כמעט 700 מיליון שקל.

שני בעלי מניות בולטים נוספים בחברות ביטוח שבהן אין בעל שליטה, הם אלפרד אקירוב (כלל ביטוח) וחתנו של נשיא ארה"ב ג'ארד קושנר (בהפניקס, חברת הביטוח הגדולה בישראל).

קרן אפיניטי פרטנרס של קושנר, מחזיקה כיום ב-9.8% ממניות הפניקס בשווי של 4.2 מיליארד שקל, כשתוספת השווי שלה ביממה האחרונה היא 231 מיליון שקל. אקירוב, דרך חברת אלרוב נדל"ן, מחזיק ב-14.4% ממניות כלל ביטוח, ונהנה בפתיחת השבוע מתוספת שווי יומית של כ-250 מיליון שקל.