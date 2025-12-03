הסקטור הביטחוני הלוהט לא מפסיק לספק התפתחויות מעניינות גם לבורסה. ביום שבו החלה לפעול מערכת חץ 3 של התעשייה האווירית בגרמניה, נודע כי חברת ארית מערכות בניהולו של חיים שטפלר שנסחרת בבורסה בתל אביב, והייתה אחת המניות הלוהטות של השנים האחרונות, מנפיקה את חברת הבת שלה רשף טכנולוגיות לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל. הערב מפרסמת רשף טיוטת תשקיף, כאשר לגלובס נודע שגופים זרים צפויים להשתתף בהנפקה.

● בחצי מיליארד שקל: מה עומד מאחורי הנפקת המניות הסגורה של דוראל?

● גיוס הון מגופים זרים והעלאת דמי ניהול: כך מנצל מיטב את הזינוק המטאורי במניה

רשף טכנולוגיות פועלת בתחום ייצור המרעומים האלקטרוניים. במסגרת התשקיף שפורסם הערב (ד'), ארית תעשיות תמכור 10% ממניותיה של רשף לציבור בהצעת מכר ובתמורה (ברוטו) של 481 מיליון שקל. בנוסף, תנפיק רשף 10% ממניותיה שלה בסכום דומה. לאחר ההנפקה ארית עצמה תיוותר עם אחזקה משמעותית של כ-80% ממניות רשף ובכוונתה להותיר את רשף כזרוע תפעולית רזה ויעילה במיוחד. לפי השווי המבוקש לרשף (ככל שיושג) היא צפויה להיכנס למדד ת"א-90 במהלך עדכון המדדים הבא, לצידה של ארית תעשיות הנכללת במדד זה.

מכיוון שבמדד ת"א-ביטחוניות החדש, אין "מסלול מהיר", המשמעות היא שרשף תידרש להמתין עד לכניסתה למדד זה לעדכון הבא (בחודש מאי 2026). בשל השווי המרשים שלה (וככל שזה אכן יושג בהנפקה) היא ממוקמת תאורטית במדד הזה במקום החמישי כיום בין ארית מערכות עצמה (שווה 5 מיליארד שקל) וחברת מוצרי המיגון פמס (1.9 מיליארד שקל). מדד ת"א-ביטחוניות שיצא לדרך בחודש שעבר, עלה בסיכום חודשים ב-1.3%. בסיכום של שלושת השנים האחרונות התשואה של מניית ארית מערכות היא הגדולה במדד בפער (5,356%), ובמקום השני נמצאת נקסט ויז'ן (1383%).

בארית מקווים להפוך את רשף לחברה ציבורית שתעמיק את אחיזתה בשווקים בהן היא פעילה, לצד התרחבות והתבססות ביבשות ושווקי מפתח נוספים. צפי המכירות של רשף טכנולוגיות לשנת 2025 הוא כחצי מיליארד שקל, כאשר החברה התחייבה במסגרת התשקיף לחלק דיבידנד, לכל הפחות, בשיעור של 75% מרווחיה.

מרוץ החימוש העולמי נותן תנופה אדירה

ארית תעשיות היא כיום מהחברות היחידות בעולם שמתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מגוון רחב של מרעומים אלקטרוניים לארטילריה, מרגמות, וכלים משוטטים. רשף טכנולוגיות תשתמש בתמורת ההנפקה לטובת הרחבה משמעותית של עסקיה. כאמור, לקופתה של רשף ייכנסו כמעט חצי מיליארד שקל, שבהם היא מתכננת להשקיע בחברות בנות ושותפויות בקווי ייצור בשווקים דומיננטיים (ארה"ב, אירופה, הודו ועוד), הבטחת כושר ייצור עצמי של חומרי גלם למרעומים כמענה לביקושים גוברים, רכש חומרי גלם למלאי, ייצור מוצרים למלאי והון חוזר, לצד קידום פיתוחים והרחבת סל מוצריה בהתאם לדרישות העולמיות הגוברות ובחינת השקעות משלימות בתחום.

בסביבת ארית רואים במרוץ החימוש העולמי תנופה אדירה לפעילותה העסקית של רשף טכנולוגיות, על רקע סכומי עתק שמנותבים לתקציבי הביטחון בישראל ובעולם, המיועדים לביצוע רכש של תחמושת ולהבטחת מלאי וזמינות המלאים. בעניין זה ניתן להזכיר את מסקנות ועדת נגל לגבי השוק שהישראלי שמצביעות, בין היתר, על צורך חיוני בהגדלה משמעותית ועקבית של תקציב הביטחון, תוך הדגשת חשיבות יצירת מלאים לשנים קדימה, ומתן עדיפות לייצור עצמי הכרוכים בהשקעה של עשרות מיליארדי שקלים בשנים הבאות לכלל התעשיות הביטחוניות.

צרכים ומאמצים דומים מאפיינים גם תפיסת הצבאות בארה"ב, אירופה ויבשות גדולות נוספות, בהן חל גידול דרמטי בתקציבי הרכש הביטחוני שנועד להצטיידות והתחמשות, שעוד צפוי להמשיך ולצמוח בעקביות במהלך השנים הבאות. כחלק מכך, היותה של רשף טכנולוגיות מובילת סגמנט המרעומים האלקטרוניים, כרכיב חיוני בהתחמשות צבאות, עשויים לספק רוח גבית חזקה במיוחד בהמשך צמיחת פעילותה העסקית של החברה.

במסגרת התשקיף, רשף מדגישה כי מלחמת רוסיה-אוקראינה ומלחמת חרבות ברזל, הביאה להידלדלות משמעותית של מלאי התחמושת בעולם, וכן, לשינוי תפיסתי של היקף מחסני התחמושת - כך שבמקום שיספיקו ללחימה של שבועות בודדים, אמורים, במודל העתידי, לאפשר לחימה של שנה ואף יותר.

מרעומים אלקטרוניים, בשונה מאלו המכניים, נחשבים לבטוחים, יעילים, אמינים ומדויקים הרבה יותר, וחיי המדף שלהם ארוכים משמעותית. על-פי הערכות, שוק מרעומי היבשה הגלובלי מוערך בכ-1.6 מיליארד דולר בשנת 2025, תוך קצב גידול שנתי (CAGR) ממוצע של כ-5.5% בשנים 2026-2033. נתונים אלו אינם כוללים את שוק המרעומים למשוטטים (רחפנים וכטב"מים), אשר מתפתח בקצב מהיר.

חיים שטמפלר, מנכ''ל ארית תעשיות / צילום: אלבום פרטי

התרחבות גלובלית משמעותית

בשנים האחרונות ניצבת רשף טכנולוגיות בעיצומה של מגמת התרחבות גלובלית משמעותית ושיתופי פעולה אסטרטגיים. כך, מנובמבר 2023 ועד נובמבר האחרון קיבלה החברה הזמנות ממשרד הביטחון הישראלי בהיקף של כחצי מיליארד שקל. בנובמבר לפני שנה קיבלה החברה הזמנה מהותית ראשונה מצפון אמריקה בסך כ-310 מיליון שקל, במקביל לחיזוק הקשרים עם התעשייה הביטחונית ההודית באמצעות הסכם ארוך טווח עם BEL ל-10 שנים בהיקף 200 מיליון דולר (כולל הזמנה מותנית בסך 58 מיליון דולר). בנוסף, החברה פועלת לפיתוח שווקים חדשים, גם באמצעות הקמת חברות בנות בשווקי היעד (ככלל בארה"ב והודו), כאשר שורת פעולות אלו ממצבות את החברה כשחקנית מפתח בשווקי הביטחון המרכזיים בעולם.

התרחבות זו באה לידי ביטוי גם בצמיחה מואצת של מאות אחוזים, שמציגה רשף טכנולוגיות לאורך השנים האחרונות בהיקפי המכירות ובצבר ההזמנות, כאשר רשף הציגה נתונים מרשימים בגין מכירות ברבעון השלישי שחלף שהסתכמו ב-127 מיליון שקל. המכירות בחודשים אוקטובר-נובמבר הנוכחיים הסתכמו בכ-134 מיליון שקל עם צפי מכירות של כ- 80 מיליון שקל לחודש דצמבר 2025, סכום המשקף פוטנציאל שנתי של כמיליארד שקל.

צבר ההזמנות העדכני של רשף, נכון לסוף נובמבר הזה, עמד על יותר ממיליארד שקל (כולל הזמנה מותנית בהיקף של כ-58 מיליון דולר). החברה מציגה רווחיות גבוהה במיוחד, כאשר שיעור הרווחיות במחצית השנייה של שנת 2025 צפוי להיות דומה לשיעור הרווחיות במחצית הראשונה של השנה.

במסגרת התשקיף פירטה החברה גם על שורה של התפתחויות עסקיות ופיתוחים חדשים. בין השאר, רשף פיתחה בתקופה האחרונה בהצלחה סוללה תוצרת כחול-לבן לשימוש במוצריה (רכיב אנרגטי כחלק מהמרעום) שעברה בהצלחה ניסויי ירי והוגש בגינה בקשה לרישום פטנט. הסוללה הינה רכיב קריטי מבוקש, שקיים לגביו מחסור עמוק בשוק העולמי. החברה צופה כי למוצר זה פוטנציאל מכירות נפרד מזה של המרעומים פרי פיתוחה, בין היתר, במסגרת המכרז הרב-שנתי של BEL בהודו, כאשר מכירת מוצר זה ל-BEL עשויה לתרום להגדלת היקף המכירות של רשף בשוק ההודי.

כמו-כן, רשף נמצאת בהליך מתקדם בפיתוח מרעום מתקדם המיועד לתחום המשוטטים, תחום שמתרחב בעולם ובעל פוטנציאל מכירות משמעותי, אשר מקבל ברשף טכנולוגיות מיקוד מיוחד.