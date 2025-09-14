חברת הנפט הישראלית נאוויטס יורדת בעקבות הכרזה של הממשל הארגנטינאי שפרויקט פיתוח שדה הנפט "סי ליון" באיי פוקלנד (איי מאלווינס, בעיני ארגטינה) הוא לא חוקי. איי פוקלנד מנוהלים היום כטריטוריה מעבר לים של בריטניה, ובריטניה הגנה עליהם מפני פלישה ארגנטינאית בשנות ה-80. בנאוויטס מבהירים כי לא תהיה להכרזה שום השפעה בפועל, אך המשקיעים נרתעים בכל זאת, והמניה יורדת.

איי פוקלנד נמצאים בדרום האוקיינוס האטלנטי, על המדף היבשתי שמול ארגנטינה. האיים יושבו לראשונה על ידי מתיישבים צרפתים במאה ה-18, אך ההתיישבות ננטשה עד ניסיון התיישבות נוסף בידי בריטניה ב-1833, שרבים מ-3,500 התושבים באיים הם צאצאיהם.

במשך שנים רבות האיים נתבעו על ידי ארגנטינה הסמוכה, וב-1982 החונטה הצבאית ששלטה אז בארגנטינה פלשה לאיים והשתלטה עליהם, עד שכוח המשלוח הבריטי בתקופת ת'אצ'ר הביס אותם והשתלט עליהם חזרה. ארגנטינה לא ויתרה מאז על התביעה שלה לטריטוריה בדרום האוקיינוס האטלנטי, אך התביעה נשמרה "על אש קטנה" ללא הרבה השלכות בפועל.

אמנם, העניינים התחילו להתחמם סביב הפיתוח של שדה הנפט הגדול (800 מיליון חביות נפט) Sea Lion בסמוך לאיים, בהובלת חברת נאוויטס הישראלית שמחזיקה ב-65% מהמאגר, יחד עם חברת Rockhopper הבריטית שמחזיקה בשאר. מדובר בפיתוח משמעותי מאוד, שצפוי להניב לממשלת איי פוקלנד כ-4 מיליארד ליש"ט, סכום עתק ביחס לאוכלוסייתה הקטנה.

הגינוי החריף ותגובת נאוויטס

משלת ארגנטינה הכריזה לאחרונה שהיא "מגנה בחריפות" את הפעילות "הבלתי חוקית" של נאוויטס בבואה לפתח את מאגר סי ליון, לרבות הסקירה הסביבתית והחברתית-כלכלית שהיא ביצעה לקראת פיתוח המאגר. "הרפובליקה הארגנטינאית שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לשמור על הזכויות הריבוניות והאינטרסים שלה".

במידה מסוימת, אפשר לראות את ההצהרה החריפה הזאת על רקע ההפסד של מפלגת הנשיא מיליי בבחירות בפרובינציית בואנוס איירס, בעיקר על רקע הקשיים הכלכליים בארגנטינה והצעדים הדרמטיים שהממשלה עושה כדי לצאת מהם.

אך למרות הפמפוזיות של ממשלת ארגנטינה, נאוויטס פרסמה הבהרה לפיה לא מדובר באיום רציני: "לא ידוע לה על שינוי במצב המשפטי ביחס לפעילותה באיי פוקלנד", אומרים בנאוויטס. "השותפות פועלת בהתאם לרישיונות נפט תקפים שהוענקו לה על פי חוק על ידי ממשלת איי פוקלנד, טריטוריה בריטית בעלת שלטון עצמי", ו"להערכת השותפות אין בפרסום זה כדי להשפיע על תוכניותיה לקידום קבלת החלטת השקעה סופית (FID) במחצית השנייה של השנה". כלומר, המקום בשליטה בריטית, והאיומים של ארגנטינה ריקים והטענות המשפטיות שלה חסרות שחר.

ובכל זאת, המניה יורדת בעקבות כך, אך ייתכן שהדבר קשור גם לגיוס ההון המשמעותי בסך 1.23 מיליארד מגופים מוסדיים ומהציבור, מה שהשפיע גם הוא על שווי המניה.