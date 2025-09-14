הישראלית הקטנה מיקנעם שזינקה ב-800% בשלושה ימי מסחר

המסחר בוול סטריט התנהל ביום שישי במגמה מעורבת, אך בסיום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע נרשמה מגמה חיובית, עם עליות של 0.8%-1.2% במדדים המובילים. אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

קמטק מגייסת אג"ח להמרה בריבית אפסית, המניה זינקה

מניית קמטק טיפסה ב-7.2% בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, ובכך סיימה את שבוע המסחר בעלייה של 10.5%, לאחר מגמה שלילית שנרשמה במניה מסוף אוגוסט. קמטק, המנוהלת על־ידי רפי עמית, יצרנית ציוד בדיקה לתהליכי ייצור שבבים, נסחרת כעת בשווי של כ-4 מיליארד דולר. בפתיחת שבוע המסחר בבורסה בתל אביב, קמטק עם פער ארביטראז' חיובי בעקבות העליות בוול סטריט.

ביום חמישי האחרון, קמטק דיווחה על כוונה להנפיק איגרות חוב להמרה בריבית 0%, וביום שישי דיווחה על תמחור ההנפקה בהיקף גבוה יותר מהמתוכנן, 425 מיליון דולר (לעומת 400 מיליון דולר בתכנון הראשוני). היקף ההנפקה עשוי לגדול בעוד 75 מיליון דולר, אם המשתתפים בהנפקה יבחרו לרכוש עוד אג"ח בהתאם לאופציה שניתנה להם, תוך 13 יום.

כאמור, האג"ח נושאות ריבית 0% ומיועדות לפירעון ב-2030. מחיר ההמרה שנקבע הוא 109.34 דולר, המשקף פרמיה של 30% על המחיר האחרון של המניה בנאסד"ק לפני הדיווח על ההנפקה.

חלק מהסכום שגויס, 267 מיליון דולר, ישמש את קמטק בחלקו לרכישת אג"ח להמרה שיש לה בריבית 0%, שמועד הפירעון שלהן הוא 2026. שאר הסכום ישמש למטרות עסקיות כלליות ובהן רכישות פוטנציאליות, הון חוזר והוצאות הקשורות למחקר ופיתוח. בסוף הרבעון השני, היו לקמטק בקופה 544 מיליון דולר במזומנים והשקעות לטווח קצר וארוך, לעומת חוב לטווח קצר של 198 מיליון דולר.

קמטק היא החברה הישראלית החמישית שנסחרת בוול סטריט ומבצעת בחודשים האחרונים הנפקת אג"ח להמרה בריבית של 0%. בשבוע שעבר, חברת האינטרנט Wix הודיעה על תמחור ההנפקה שלה, בהיקף של מיליארד דולר, ועוד קודם לכן עשו זאת גם סייברארק, אודיטי טק ונובה.

החברה הקטנה מיקנעם שזינקה ב-800% תוך שלושה ימי מסחר

חברת Wearable Devices הייתה אחת מהחברות הקטנות מישראל שביצעו מיני-הנפקות בוול סטריט בשנת 2022: בספטמבר של אותה שנה, היא גייסה 16 מיליון דולר לפי שווי של כ-65 מיליון דולר, אך מאז לא עוררה התלהבות רבה בקרב המשקיעים, ובחודשים האחרונים היא בשווי של מיליוני דולרים בודדים. בשבוע שעבר, חל שינוי משמעותי: המניה התחילה לזנק במחזורי מסחר גבוהים במיוחד, ובימים רביעי עד שישי המניה קפצה במצטבר ביותר מ-800% - מ-1.02 דולר ל-9.42 דולר. שווי השוק הנוכחי של החברה הוא 21 מיליון דולר.

החברה מיקנעם, בניהולו של המייסד המשותף אשר דהן, מפתחת מכשירים לבישים מבוססי-AI, שלדבריה מחוללים מהפכה בין האדם למחשב, מאפשרים אינטראקציה חלקה ביניהם, ומיועדים, למשל, לשוקי המציאות המדומה והמציאות הרבודה.

בשבוע שעבר, פורסמו הדוחות הכספיים של החברה למחצית הראשונה, בהם ההכנסות ירדו ל-294 אלף דולר, אך גם ההפסד צומצם ל-3.7 מיליון דולר (לעומת 394 אלף דולר ו-4.2 מיליון דולר, בהתאמה, במחצית הראשונה ב-2024). דהן מסר אז שהחברה זוכה לעניין רב מצד לקוחות. למחרת, החלו הזינוקים במניה, כשהחברה הודיעה על קבלת פטנט בארה"ב, שקשור לטכנולוגיה המשלבת זיהוי מחוות ובקרת קול ומשופרת על־ידי אימות ביומטרי. בהמשך, הודיעה החברה על הנפקה פרטית בהיקף 4 מיליון דולר, במחיר של 4 דולר למניה. משתתפי ההנפקה שעליה דווח ביום חמישי כבר רושמים רווח "על הנייר" של יותר מפי 2.

מניית סנטינל וואן עלתה על רקע רכישה; המנכ"ל מכר מניות

מניית סנטינל וואן עלתה בשני ימי המסחר האחרונים ב-2.5% והשלימה עלייה של 11.4% בשבועיים וחצי, אם כי ביום שישי האחרון, המניה נחלשה בכ-0.9%. חברת אבטחת הסייבר, שהוקמה ומנוהלת על־ידי תומר וינגרטן, הודיעה בשבוע שעבר על רכישת Observo AI האמריקאית, בתמורה ל-225 מיליון דולר במזומן ובמניות, מספר שבועות לאחר שרכשה את Prompt הישראלית, ב-180 מיליון דולר במזומן ובמניות.

ביום חמישי, החברה דיווחה על מכירת מניות על־ידי וינגרטן, במסגרת תוכנית למכירה עיוורת של מניות שהוא אימץ. וינגרטן מכר מניות תמורת כ-3 מיליון דולר, במחיר ממוצע של כ-18.38 דולר למניה. בסוף השבוע, מחיר המניה ננעל ב-18.29 דולר, והוא משקף לחברה שווי שוק של 6.1 מיליארד דולר. סנטינל וואן הונפקה לראשונה בשנת השיא 2021, לפי שווי של 9 מיליארד דולר.