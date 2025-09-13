השבוע בשווקים: הכל יחוויר ביחס לאירוע הזה

מניות הארביטראז' חוזרות לתל אביב השבוע עם פער חיובי קל, וצפויות לתת לבורסה המקומית דחיפה חיובית קטנה בפתח המסחר ביום ראשון. בולטות לחיוב במיוחד מניות השבבים הדואליות קמטק ונובה , שחוזרות עם פער חיובי של 5% ו-2%, בהתאמה. נוסף על כך, טבע חוזרת מסוף השבוע עם פער חיובי של כ-1%, בעוד אלביט מערכות חוזרת עם פער חיובי של כ-0.7%.

1 השוק המקומי סגר שבוע חיובי, עם עוד שיאים חדשים

שבוע המסחר האחרון בבורסה בתל אביב ננעל בעליות חדות, כאשר מדדי ת"א-35, ת"א-125 ות"א-90 שברו שיאים חדשים. מדד ת"א-35 טיפס ב-1.5%, לרמה של מעל 3,100 נקודות, תוך שהוא קובע שיא כל הזמנים בפעם ה-38 מתחילת השנה - מה שהופך את 2025 לשנה השלישית הטובה ביותר למדד מאז 1993, מבחינת מספר השיאים. מתחילת השנה, זינק המדד ב-29%, וב-12 החודשים האחרונים השלים קפיצה של 52%. מחזור המסחר הממוצע עמד על כ-2.5 מיליארד שקל ביום, והשבוע הסתיים בעליות שערים, למרות ירידה של כ-1% ביום חמישי האחרון.

בשוק המניות, גויסו השבוע בארץ כ-1.6 מיליארד שקל, מתוכם כ-280 מיליון שקל גויסו על־ידי חברת מחלבות גד , מה שהפך אותה לחברה ה-15 מתחילת השנה שביצעה השנה הנפקה ראשונית לציבור. כמו כן, כ-1.2 מיליארד שקל גויסו על־ידי חברת נאוויטס פטרוליום, באחד הגיוסים הגדולים שנראו בישראל בשנים האחרונות.

על־פי נתוני הבורסה לניירות ערך, בשוק איגרות החוב הקונצרניות, גויסו השבוע כ-8.7 מיליארד שקל, ב-12 הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית אחת. מתוך סכום זה, בנק לאומי גייס חוב בהיקף של כ-5.2 מיליארד שקל.

בוול סטריט, שלושת המדדים המרכזיים חתמו שבוע חיובי, ונמצאים ברמות שיא חדשות. במקרה של ה-S&P 500, הוא ננעל ביום חמישי בשיא בפעם ה-24 מתחילת השנה, והדאו חצה לראשונה את רף ה־46,000 נקודות. ביום שישי, הנאסד"ק הגיע לשיא כל הזמנים, לאחר שסיכם שבוע שלם של עליות, והתקדם בכ-0.4%, בהובלת מניית טסלה , שקפצה במעל 7%. ב-CNBC מציינים כי המניה קפצה בכ-11% בשבוע החולף, על אף שהחברה לא פרסמה דיווח מהותי כלשהו, וכי ייתכן שהמשקיעים מאמינים שהורדות הריבית המסתמנות בארה"ב יקלו על לקוחות פוטנציאליים של טסלה לבצע רכישה.

2 האירוע החשוב של השבוע הקרוב, בה"א הידיעה

השבוע הקרוב יהיה עמוס בנתוני מאקרו. ביום שני, יפורסם מדד המחירים לצרכן בישראל, שצפוי להיות גבוה באוגוסט ולהגיע ל-0.7%, על־פי לידר שוקי הון. החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל תתקיים בסוף החודש (ב-29 בספטמבר).

אבל עם כל הכבוד לנתון האינפלציה הישראלי, העיניים של השווקים בעולם השבוע יהיו מופנות כולן ליום רביעי בערב, מועד החלטת הריבית של הפד בארה"ב. לאחר שנתוני האינפלציה רשמו עלייה מסוימת ל-2.9%, בשוק נותנים כעת משקל גדול יותר לנתוני דוח התעסוקה האחרון, שהפתיע משמעותית לרעה, עם תוספת של 22 אלף משרות בלבד, לעומת תחזית ל-75 אלף משרות. בעקבות כך, החוזים על ריבית הפד, כפי שמגולמים ב-CME ומחשבים את הסיכוי לשינוי בריבית, מגלמים כעת סיכוי של כ-93% להורדה של רבע אחוז בריבית לרמה של 4.25%, והסתברות קטנה של כ-7% לירידה של חצי אחוז.

עם זאת, אסף יגור, מנהל מדור היועצים הבכירים בבנק הבינלאומי, מעריך שהפד ינקוט במדיניות של הורדה מדורגת, כדי לא להכניס את השוק ללחץ. לדבריו, "דוח התעסוקה האחרון אושש את הבנת השוק. זו לא שאלה של האם תרד הריבית אלא בכמה היא תרד. יש מי שרוצים שהריבית תרד בחצי אחוז, אבל פאוול לא ירצה לשדר לחץ או הפתעות, והורדה של חצי אחוז תשדר 'אופס, איחרתי את הרכבת', כמו שטראמפ טוען כל הזמן. כמובן שהורדת ריבית של חצי אחוז תהיה טובה לשוק, אבל לא לפד".

עוד אירועי מאקרו השבוע: ביום שלישי, יפורסם מדד המחירים לצרכן בקנדה, ביום רביעי הוא יפורסם בגוש האירו ובבריטניה, וביום שישי ביפן. כמו כן, ביום רביעי, תתפרסם החלטת הריבית בקנדה, ביום חמישי בבריטניה, וביום שישי ביפן.

3 מניות שבלטו במיוחד בשבוע החולף

ביום שישי החלה להיסחר מניית חברת התחבורה החכמה הישראלית אמריקאית VIA. מטרת הטכנולוגיה של החברה היא לנהל ולשפר את מערכות ההסעה בערים, פרוורים ואזורים אחרים. המניה זינקה ביום שישי, יום המסחר הראשון שלה, בכ-7.5%.

מחיר ההנפקה נקבע על 46 דולר למניה ושווי של יותר מ-4 מיליארד דולר. לפי הדוחות, ההכנסות של ויה במחצית הראשונה של השנה צמחו ב־27% ל־205.8 מיליון דולר, וההפסד הצטמצם ל־37.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של 50.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

אך כמובן שהסנסציה של השבוע האחרון הייתה ללא ספק אורקל . מניית החברה זינקה ב-36% ביום אחד, לשווי שעקף את ה-900 מיליארד דולר - העלייה היומית החדה ביותר מאז ימי בועת הדוט-קום (ביום שישי, המניה התממשה מעט). למרות תוצאות חלשות, השוק הופתע מאוד לחיוב מתחזית צמיחה חריגה בתחום הענן בעקבות ה-AI. אורקל צופה שהכנסות הענן יזנקו מ-10 מיליארד דולר ל-144 מיליארד דולר תוך חמש שנים, כשברקע יש לה חוזי ענק עם OpenAI, יוזמת Stargate וגם xAI של אילון מאסק, בהיקף של מאות מיליארדי דולרים.

הזינוק הקפיץ את הונו של מייסד החברה לארי אליסון ב-101 מיליארד דולר ביום אחד, לשיא של 393 מיליארד דולר - מה שהפך אותו לאיש העשיר בעולם, לפני אילון מאסק. גם מנכ"לית אורקל, צפרא כץ, ילידת ישראל, נהנתה מהזינוק: שווי אחזקותיה קפץ ביותר מ-100 מיליון דולר בתוך שעות, לשווי של 335 מיליון דולר.

במקביל, בשקט בשקט, מניית טאואר זינקה בכ-40% בחודש האחרון והגיעה לשיא של יותר משני עשורים, עם שווי שוק של כ-7.2 מיליארד דולר - גבוה ב-22% מהמחיר בו הייתה אמורה להימכר לאינטל בעסקה שבוטלה ב-2023.

הזינוק במניית החברה ממגדל העמק מגיע על רקע סנטימנט חיובי בשוק השבבים והחשיפה הגוברת של טאואר לתחום ה-AI. לפי אנליסטים, כ-30% מתמהיל המכירות של החברה כבר קשור לבינה מלאכותית, בעיקר בתחום התקשורת האופטית למרכזי נתונים. בנוסף, טאואר מרחיבה את קיבולת הייצור בארה"ב, מהלך שמתחזק על רקע מגבלות הסחר עם סין.

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר, מציין כי "טאואר הייתה מתחת לרדאר, ועדיין נסחרת במכפיל EBITDA נמוך יחסית - סביב 10, לעומת 20-30 בחברות דומות". באופנהיימר ממליצים על "תשואת יתר"' עם מחיר יעד של 70 דולר, ובית ההשקעות Benchmark העלה את מחיר היעד ל-73 דולר.

אחת ההפתעות הגדולות השבוע בוול סטריט הייתה מניית QMMM מהונג קונג, שזינקה ביום שלישי ב-1,737% (פי 18 על הכסף), לשווי של כמעט 12 מיליארד דולר - למרות שבקופתה היו לאחרונה פחות ממיליון דולר. הסיבה: הודעת החברה על כוונה להיכנס לתחום הקריפטו, להפוך ל"חברת אוצר" (Treasury Company), לרכוש מטבעות קריפטו ב-100 מיליון דולר ולשלב פעילות בתחום ה-AI. אלא שכצפוי, הזינוק הראשון היה קיצוני ולכן ביומיים הבאים, ברביעי ובחמישי איבדה המניה כ-64% משוויה.