טלטלה בשווקים / צילום: ענבל מרמרי
האם נותרו הזדמנויות באפיק שכל הישראלים רוצים - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

משקיע העל ביל אקמן בוחן הזדמנויות נוספות בישראל • האפיק הסולידי שהמשקיעים הישראלים נוהרים אליו • וגם:האם זה הזמן להוציא את הכספים מהקרנות האיריות?

ביל אקמן / צילום: ענבל מרמרי
ביל אקמן | בלעדי

משקיע העל ביל אקמן: "זו הטעות הכי גדולה שישראל עושה"
אריאל ויטמן ושירי חביב ולדהורן 09.09.2025
מטה בנק ישראל בירושלים / צילום: בר לביא
בנק ישראל

מאחורי הקלעים של משבר יחסי העבודה שמסעיר את בנק ישראל
אסף זגריזק 09.09.2025
הפגנה פרו-פלסטינית באירלנד / צילום: Shutterstock, LiamMurphyPics
אירלנד | ניתוח

האם ישראלים שמשקיעים בקרנות איריות צריכים לחשוש?
איתן גרסטנפלד 09.09.2025
המניות עם התשואות הכי גבוהות נשארו מחוץ למדדי הפיננסים החדשים של הבורסה
קרנות אג"ח | ניתוח

אחרי שנים של פדיונות, הישראלים נוהרים לאפיק ההשקעה הזה
איתן גרסטנפלד 10.09.2025
נתון בשבוע / איור: גיל ג'יבלי
נתון בשבוע

הזדמנות של פעם ב־20 שנה מגיעה דווקא משוק האג"ח. וזו הסיבה
נתנאל אריאל 11.09.2025