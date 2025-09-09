בנק ישראל, שאמור להיות אי של יציבות, שקוע בשנים האחרונות ובשבועות החולפים ביתר שאת בסכסוכי עבודה חסרי תקדים. דווקא בשעה שנגיד הבנק נדרש להתמודד עם ניווט הכלכלה הישראלית במלחמה ולהדוף איומים המצרים את עצמאותו מצד פוליטיקאים - במטה בירושלים מתחוללת מהומה תחת כסאו.

● ריבית או מסים: שר האוצר באיום חריג על נגיד בנק ישראל

● בנק ישראל יוצא למהלך של פעם ב־30 שנה: כל הפרטים

בשבועות האחרונים שלושה בכירים בבנק ישראל - בהם המנכ"לית שולמית גרי - הודיעו על סיום תפקידם לאחר קדנציה בת חמש שנים. בעוד גורמים בבנק טוענים שהעזיבות הן תוצאה של מערכת יחסים עכורה מול העובדים, אחרים סבורים שהוועד הנבחר החדש מנסה "להדביק" להן תווית של עימותים כדי לשדר מסר להנהלה הבאה ולאותת מי באמת שולט בבנק.

על דבר אחד כולם מסכימים: מערכת יחסים עכורה כזו היא תקדימית גם ביחס לסכסוכים הקשים במגזר הציבורי, והמשבר קרוב לפיצוץ.

הקדנציות לא הוארכו

המבנה האייקוני שתכנן האדריכל אריה שרון למטה בנק ישראל בירושלים נועד להיראות כספינה בלב ים הזקוקה למצפן, סמל לאחריותו של הבנק כלפי הכלכלה הישראלית. אך עם השנים לוחות הבטון המעטרים אותו החלו להתפורר וסכנת קריסה העיבה, באופן סימבולי, על פעילות העובדים שהתרעמו נוכח החידלון. מאוחר יותר, כשסוכם על שיפוץ, פרץ ויכוח עם העובדים על שיבושים והפרעות ביום העבודה. בסופו של דבר נאלץ הנגיד ירון עצמו להתערב, וקבע שעבודות השיפוץ יבוצעו בלילות. מדובר באנקדוטה קצרה שיכולה לשפוך מעט אור על סדר יומו של הנגיד, העומד בראש ארגון של כאלף עובדים.

הנגיד מינה ב־2020 את מנכ"לית הבנק שולמית גרי, לאחר ששימשה כמנכ"לית מכון ויצמן. היא הביאה עמה גם את רונן קופמן, סגנה לשעבר במכון, שמונה לסמנכ"ל משאבי אנוש.

שניהם הודיעו לאחרונה על סיום כהונתם, בהפרש של שלושה ימים. בשבוע שעבר הצטרף לעוזבים גם ליאור ג'ורג'י, מנהל חטיבת טכנולוגיות המידע, בתום קדנציה מלאה.

בבנק ישראל ישנם 11 מנהלי מחלקות וחטיבות ומתוכם ארבעה בכפיפות למנכ"לית, כך שכולל את גרי, ההנהלה התכווצה ברבע.

בבנק מכחישים שמדובר בגל עזיבות, אלא מציינים כאמור שהשלושה עזבו עם סיום הקדנציה שלהם. מן העבר השני, גורמים בבנק מזכירים כי הנגיד נוהג פעמים רבות להאריך את הקדנציה לבעלי תפקידים -מה שלא נעשה כאן, ככל הנראה על רקע הסכסוכים מול העובדים.

הוועד המיליטנטי שפעל בתחילת כהונתה של גרי אמנם הוחלף בוועד מתון יותר, אך הוא התפרק כעבור שנה. כעת נבחר ועד חדש בראשות יאיר בן הרוש.

ההידברות ירדה מהשולחן

ועד העובדים בבנק ישראל נחשב ללעומתי להנהלה מאז ומתמיד, והצליח לשפר דרמטית את תנאי ההעסקה והשכר לאורך השנים.

ב־2019 נחתם הסכם שכר עם תוקף לעשור, ושנה לאחר מכן השכר הממוצע (ברוטו) לעובדי הבנק עמד על יותר מ־30 אלף שקל, כאשר שליש מהעובדים מקבלים שכר גבוה מכך.

השכר הממוצע גבוה משכר עובדי המדינה ב־74%, אך שיעור בעלי התארים האקדמאים גבוה יותר בבנק. על אף הביקורת שמושמעת מפעם לפעם על השכר, חשיבותו מוסברת נוכח התחרות שמתנהלת מול הבנקים הפרטיים על כוח אדם, והמשפט שחוזר בשוק הוא שלא רצוי שה"רגולטור ירגיש עני".

"גרי נכנסה לתפקיד לתוך הסכם שכר שהבטיח העלאת שכר משמעותית בעיקר לעובדי דור ב', ובתמורה לזה העובדים התחייבו לשקט תעשייתי בנושא עד 2029 והסכימו לשיעור מסוים של חוזים אישיים. אלו תנאים מושלמים לפתיחה ולכן הייתה ציפייה שההנהלה והוועד יעבדו יחד", אמר לגלובס גורם בבנק.

מה שהעיב על תנאי הפתיחה הללו לטענת הגורם, הוא ההתנהלות ה"לעומתית" של גרי בעצמה. "היא הרחיבה למשל את הפרשנות של החוזים האישיים גם לתפקידי ליבה בבנק ולא רק נניח לתפקידים מיוחדים בחטיבת IT, שם צריך להתחרות מול הייטק".

עוד לדבריו, גרי אפשרה לממונה על השכר במשרד האוצר לנהל את הבנק "במיקרו־מנג’מנט", וניסתה להחליף את הוועד במהלך שרק הוביל הקצנה.

"משרד האוצר ניהל את הבנק והיא נתנה לזה יד ולא גיבתה את העובדים, לא שמרה על עצמאות הבנק וגם אם בתחום השכר היא לא יכלה לעשות יותר, היא כן יכלה להיטיב את תנאי ההעסקה כדי לשמר ולגייס עובדים טובים", אומר הגורם.

הוא ממשיך ותוקף: "היא עשתה הכל כדי להחליף את הוועד שהיה עם כניסתה לתפקיד, ובאמת נבחר לאחר מכן וועד שכן הצליח להידבר עם ההנהלה, אבל המחיר היה גדול מדי והוא החזיק כשנה בלבד. מרבית חברי הוועד התפטרו במהלך שהוביל באופן תקדימי לבחירות, אז קבוצת העובדים שתמכה בהידברות עם ההנהלה נחלה תבוסה מוחצת".

ועד העובדים הקודם בראשותו של ניר לוי הכריז על סכסוך עבודה לאחר שההנהלה הגבילה את שעת ההגעה לבנק וקטעה את הנוהג שגובש בתקופת הקורונה לפיו עובדים יכולים להגיע בכל שעה לעבודה.

ואולם היו"ר החליט לא להפעיל את סכסוך העבודה נוכח מצב המשק, וכתוצאה החלו לצאת מיילים אנונימיים נגדו וחברי הוועד התפטרו, במהלך שחייב בחירות מחדש. גם לוי שנחשב אז ליו"ר מתון האשים באותה עת את ההנהלה בניסיון לפגוע בזכויות העובדים.

"אין מקום במשרדים"

עם הודעתה של גרי על סיום כהונתה, תיאר גורם נוסף בבנק "אנחת רווחה במסדרונות". "היו שנים קשות לבנק, ניהול כושל וקפיאון אחד גדול עם פרויקטים תקועים. המנכ"ל הקודם היה אחראי על פרויקט הבינוי של הבנק ועל מאגר האשראי. היום אין מקום לעובדים במשרדים, ונרשמו מלחמות עם כל שלושת הוועדים".

גורם שבקיא ביחסי העבודה בבנק מוסיף, כי "הדי. אן איי של הוועד בבנק הוא קשה, הם מבוססים ומפונקים בצדק, אבל אי אפשר לעבוד מולם".

כך או כך, אין ספק שהנהלת הבנק מסיימת חמש שנים מתוחות. בסקר שנערך בשנת 2024 עלה שהעובדים מעידים על חיבור רגשי ועבודה משמעותית, ובמקביל מחלקים ציונים נמוכים לפיתוח הון אנושי ולחיבור ההנהלה למתרחש בבנק. גם בסקר שבוצע חמש שנים קודם לכן הציונים היו נמוכים, אבל הם הספיקו לרדת מאז עוד יותר. "הביקורת על הנהלת הבנק חוצה יחידות ודרגים", נכתב שם.

"סיכול ממוקד"

עם בחירתו של הוועד הנוכחי העימות עלה לפסים אישיים. יו"ר הוועד הנבחר יאיר בן הרוש האשים את ההנהלה בהפלייתם של משרתי מילואים בזמן המערכה מול איראן, והוא ביניהם.

"ההנהלה ביקשה מאנשי מילואים לעבוד תוך כדי השירות וכשבאנו לדווח את שעות העבודה הפעילו יד קשה ולא אישרו לנו לעשות כן. פניתי לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - הם פנו לבנק שבחר לא להגיב. רק אחרי שחברי כנסת פנו לבנק הם ביקשו ארכה להגשת תגובתם", הוא אמר לגלובס. "מדובר בהקשיית לב ובאבסורד כלפי אנשי מילואים. אני מקווה שהם יעשו את תפקידם ויהיו מגדלור למשק".

לדברי גורם בהנהלה, "זה הזוי, שיו"ר הוועד יוצא לתקשורת עם הסיפור שלו עצמו, כאילו לא שולם לו שכר, בזמן שהוא דורש שכר כפול עבור זה שהוא נמצא בבית תחת צו מילואים.

"מה לעשות שיש חוק, והנהלת הבנק לא יכולה לעקוף את החוק והיא כפופה להנחיות הממונה על השכר. אגב, אם אדון יו"ר הוועד יתאזר מעט בסבלנות, אז הוא יגלה שהממונה אמור להחליט בקרוב בעניין הזה, ואגב אנחנו תומכים בכך שיינתן שכר עבור מי שעבדו מהבית בזמן מלחמת איראן, וגם עבור מי שעובדים מהבית בזמן המלחמה בעזה".

"ברווז צולע"

ואולם, המשבר הגיע לשיא בימים האחרונים סביב האשמותיו של הוועד בכלי התקשורת על כך שההנהלה התנכלה לעובד ערבי, באופן שהביא חברי כנסת לברר את הטענות.

העובד, חבר בוועד, זומן להליך בוררות לאחר שנמצא בביקורת שדיווח על שעות עבודה רבות למרות שלא נכח בבניין. ההנהלה וההסתדרות, למורת רוחם של העובדים, סיכמו על הליך בוררות. מנהלו הישיר של העובד, ליאור ג'ורג'י (שהודיע בנתיים על סיום תפקידו), גיבה אותו וציין שהוא מצטין ומסור.

"ההנהלה סגרה חשבונות עם חבר בוועד, הם עשו לו סיכול ממוקד ולא בפעם הראשונה. אני מאוכזב מההסתדרות שלא גיבתה עובד מצטיין כפי שגיבה אותו מנהלו הישיר", אמר לגלובס גורם בבנק.

גורמים שמעורים ביחסי העבודה בבנק צופים תגובה חריפה בנושא. "יו"ר הוועד נבחר בזכות אג'נדה, כאילו הוועד הקודם היה מפויס מדי עם ההנהלה. לכן הוא פועל באופן מיליטנטי, כמעט אחוז אמוק, מהרגע שנבחר", אומר גורם בהנהלה.

"חבל שבזמן הזה הוא מספר סיפורים שאין להם אחיזה במציאות, כאילו ההנהלה מנהלת הליך פיטורים מזורז ביחס לעובד ערבי בשל מוצאו, אבל לא מציין שמדובר בבוררות מוסדרת, עם שופטת ששמה הוצע על-ידי ההסתדרות, והכי חשוב - שתהליך מקביל מנוהל מול עובד אחר, ששם משפחתו לא מתקרב להיות ערבי, אבל עליו הוא לא רץ להגן, כי הוא לא חבר ועד".

ובזמן שהעימותים מחריפים וההנהלה מוגדרת על ידי גורמים המעורים בפרטים כ"ברווז צולע", מי שנדרש לעשות סדר הוא הנגיד ירון, שנאלץ להתמודד בעת ובעונה אחת עם לחצים פוליטיים מבחוץ וסערה מבית, בהצלחה חלקית בינתיים.

תגובת בנק ישראל

בנק ישראל נגד יו"ר הוועד: "החליט לנסות לזהם את הליך הבוררות"

מבנק ישראל נמסר בתגובה: "בנק ישראל הוא מוסד כלכלי ומקצועי מוביל בעל מוניטין מעולה בישראל ובעולם. הדבר לא היה מתאפשר ללא ההון האנושי המשובח בבנק, הניהול האיכותי והסינרגיה הטובה שבין ההנהלה לבין העובדים.

"תנאי העובדים בבנק ישראל הם מהטובים במגזר הציבורי, ובצדק - רק כך המצטיינים והמצטיינות בתחומם מגיעים לבנק, ונשארים בו שנים ארוכות - קרוב ל-16 שנים בממוצע. אין פלא, שכאלף עובדי הבנק מביעים שנה אחר שנה את אהבתם למוסד ואת הגאווה שהם חשים במקום העבודה שלהם.

"חבל שיו"ר הוועד שנבחר כעת, החליט להלבין את פני העובדים, שעה שבחר להתעלם מכל אלה ולנקוט פעולות שמהן משתמע, כאילו הוא מתעדף את טובתו ואת טובת הוועד, על טובת כלל עובדי בנק ישראל.

"הנה, לא מזמן יצא יו"ר הוועד לתקשורת, וקבל כי אינו מקבל שכר כפול שהוא דורש עבור עצמו, על עבודה מהבית בזמן מלחמת 12 הימים, תחת צו מילואים. היו"ר לא המתין להחלטת הממונה על השכר בסוגיה זו, אלא מיהר לתקוף את ההנהלה, שמצידה כפופה להנחיות הממונה בנושאי תנאי עבודה.

"עכשיו מגן יו"ר הוועד על חבר ועד לשעבר, שנמצא כי דיווח על מאות שעות כאילו נכח בבנק, בזמן שהעובדות, לכאורה, מראות אחרת. המקרה עבר - בהסכמה - לבוררות, על-ידי שופטת בדימוס, כאשר ההסתדרות היא צד להליך. במקום להמתין לפסיקת הבוררות, ששני הצדדים התחייבו לקיים, החליט היו"ר לנסות לזהם את ההליך, תוך הפרחת האשמות, כאילו ההנהלה מתנכלת לעובדים ממגזר מסוים וכאילו היא מקדמת הליך פיטורים מזורז. אגב, הליך בוררות נוסף אודות מקרה כמעט זהה מתקיים ביחס לעובד אחר בבנק, ממוצא אחר, אבל בעניינו יו"ר הוועד לא עוסק. כנראה שאמות המידה שמחיל על עצמו ועד העובדים שונות מאמות המידה שחלות על עובדים מן השורה בבנק.

"נדגיש, כי דווקא מתוקף מעמדו הגבוה של הבנק מחויבת הנהלתו לשמר נורמות ציבוריות גבוהות במיוחד. הדבר בא לידי ביטוי בטיפול הבלתי מתפשר, ללא הנחות, בנושאים של טוהר המידות - גם כאשר מדובר בחברי ועד חזקים ומקושרים; ובשמירה על הנהלים והחוקים בנושאים הקשורים לתגמולי עובדים ומנהלים.

"מנכ"לית הבנק עוסקת בחמש שנים האחרונות בקידום הבנק ומטרותיו וביניהם בתכנון מאגרי אשראי, בתכנית אב לתשתיות הבנק, ובליבת עשייתה - קיצור הביורוקרטיה וחתירה מתמדת להתייעלות כגוף ציבורי העוסק בחוסנה של הכלכלה הישראלית.

"מנהל חטיבת טכנולוגיות המידע הוביל את החטיבה בתקופת כהונתו להישגים ניכרים ולקידום הצד הטכנולוגי בפעילות הבנק לרבות בהקמת ותפעול מאגר נתוני האשראי, בפרויקט השקל הדיגיטלי ובניהול יתרות המט " ח. גם מנהל חטיבת ההון האנושי הוביל תהליכים רבים בתחומי אחריותו אשר תרמו רבות לקידום וטיפוחל המשאב האנושי של הבנק ודרך זה לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל.

"נגיד בנק ישראל והנהלת הבנק גאים במנהלים ובפועלם בחמש שנים האחרונות. המנהלים מסיימים בימים אלו קדנציה מלאה בת חמש שנים, בדיוק בהתאם לחוזה העסקתם.

"נגיד בנק ישראל הקים ועדת איתור לתפקיד מנכ״לית הבנק ובקרוב מאוד יקים ועדות לאיתור מנהל חטיבת הון אנושי ומנהל חטיבת טכנולוגיות מידע. שלושתם נבחרו לתפקידם בסמיכות זמנים ולכן סביר שגם עוד חמש שנים ניתקל במציאות דומה, שבה מספר בעלי תפקידים יסיימו קדנציה מלאה בזה אחר זה".