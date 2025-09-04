ריבית או מסים: שר האוצר באיום חריג על נגיד בנק ישראל

ריח הבחירות באוויר? שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ביקר היום את נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, ואמר שהוא "היה צריך להוריד את הריבית מזמן. אם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המסים". את הדברים אמר סמוטריץ' במפגש של בכירי האוצר עם נשיאות המגזר העסקי בראשות דובי אמיתי.

"עוד לפני חצי שנה אמרתי שהנגיד צריך להוריד את הריבית", הוסיף סמוטריץ', "להיות שמרן זאת לא חוכמה".

כנראה מתוך הבנה מראש שאמירות אלה יתפסו כפגיעה בעצמאות המוניטרית של בנק ישראל - דווקא בשעה שסוכנויות הדירוג בוחנות מחדש את הדירוג של המדינה - סייג סמוטריץ' כי "עצמאותו של הנגיד היא קריטית ואסור לפגוע בסמכויותיו, אך הנגיד אחראי על המדיניות המוניטרית ואני על הפיסקאלית (כלומר על הורדות מסים - א.ד)".

יו''ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: איתי קדם, נשיאות המגזר העסקי

אמיתי הטיל ספק ביכולת של הממשלה להעביר את תקציב 2026, שעדיין תקוע בשלב התחלתי ביותר ונקלע לתסבוכת פוליטית. סמוטריץ' מנגד התחייב במפגש כי יצליח להעבירו.

סמוטריץ' התייחס במפגש לתוכניות לתקציב הקרוב, הנוגעות גם הן בריביות בשוק עם הרפורמה למתן רישיונות בנק קטן לגופים חוץ בנקאיים. "אתם מכירים את הרפורמה שאנחנו עושים בפיקדונות. גם לכם במגזר העסקי זאת דרמה", אמר.

לדבריו, "אני מקווה שנצליח להרגיל גם את האזרחים להשתחרר מהדביקות לבנק ולחפש את האלטרנטיבות, אבל גם לכם לעסקים ולמשקי הבית תהיה נגישות הרבה יותר משמעותית. כמות האשראי תגדל, מחיר האשראי ירד, והתוצאה תביא לירידת מחירים".

מבנק ישראל נמסר בתגובה כי ״הנגיד ובנק ישראל מקבלים החלטות אך ורק על בסיס אמות מידה מקצועיות. אינפלציה גבוהה פוגעת בראש ובראשונה בשכבות החלשות וריסונה הוא תנאי הכרחי לפעילות כלכלית תקינה. אחריות תקציבית, במיוחד בעת הזו, היא צורך השעה״.