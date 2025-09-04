ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ריבית או מסים: שר האוצר באיום חריג על נגיד בנק ישראל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משרד האוצר

ריבית או מסים: שר האוצר באיום חריג על נגיד בנק ישראל

האם שר האוצר בצלאל סמוטריץ צופה בחירות בקרוב? לדברי סמוטריץ בנק ישראל היה צריך להוריד כבר את הריבית • שר האוצר אף איים כי אם הנגיד לא יעשה זאת הוא יוריד מסים • בנק ישראל: ״הנגיד ובנק ישראל מקבלים החלטות אך ורק על בסיס אמות מידה מקצועיות"

אורן דורי פורסם: 15:00 עודכן: 15:30
בצלאל סמוטריץ' ואמיר ירון / צילום: דני שם טוב - דוברות הכנסת, שלומי יוסף
בצלאל סמוטריץ' ואמיר ירון / צילום: דני שם טוב - דוברות הכנסת, שלומי יוסף

ריח הבחירות באוויר? שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ביקר היום את נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, ואמר שהוא "היה צריך להוריד את הריבית מזמן. אם הוא לא יעשה כן, אני אוריד את המסים". את הדברים אמר סמוטריץ' במפגש של בכירי האוצר עם נשיאות המגזר העסקי בראשות דובי אמיתי.

האנליסטים בטוחים: הבורסות האלה בדרך למהפך אחרי שני עשורים
בלגיה תקדם חרם מוצרי התנחלויות ותאסור כניסת שרים קיצוניים

"עוד לפני חצי שנה אמרתי שהנגיד צריך להוריד את הריבית", הוסיף סמוטריץ', "להיות שמרן זאת לא חוכמה".

כנראה מתוך הבנה מראש שאמירות אלה יתפסו כפגיעה בעצמאות המוניטרית של בנק ישראל - דווקא בשעה שסוכנויות הדירוג בוחנות מחדש את הדירוג של המדינה - סייג סמוטריץ' כי "עצמאותו של הנגיד היא קריטית ואסור לפגוע בסמכויותיו, אך הנגיד אחראי על המדיניות המוניטרית ואני על הפיסקאלית (כלומר על הורדות מסים - א.ד)".

יו''ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: איתי קדם, נשיאות המגזר העסקי
 יו''ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: איתי קדם, נשיאות המגזר העסקי

אמיתי הטיל ספק ביכולת של הממשלה להעביר את תקציב 2026, שעדיין תקוע בשלב התחלתי ביותר ונקלע לתסבוכת פוליטית. סמוטריץ' מנגד התחייב במפגש כי יצליח להעבירו.

סמוטריץ' התייחס במפגש לתוכניות לתקציב הקרוב, הנוגעות גם הן בריביות בשוק עם הרפורמה למתן רישיונות בנק קטן לגופים חוץ בנקאיים. "אתם מכירים את הרפורמה שאנחנו עושים בפיקדונות. גם לכם במגזר העסקי זאת דרמה", אמר.

לדבריו, "אני מקווה שנצליח להרגיל גם את האזרחים להשתחרר מהדביקות לבנק ולחפש את האלטרנטיבות, אבל גם לכם לעסקים ולמשקי הבית תהיה נגישות הרבה יותר משמעותית. כמות האשראי תגדל, מחיר האשראי ירד, והתוצאה תביא לירידת מחירים".

מבנק ישראל נמסר בתגובה כי ״הנגיד ובנק ישראל מקבלים החלטות אך ורק על בסיס אמות מידה מקצועיות. אינפלציה גבוהה פוגעת בראש ובראשונה בשכבות החלשות וריסונה הוא תנאי הכרחי לפעילות כלכלית תקינה. אחריות תקציבית, במיוחד בעת הזו, היא צורך השעה״.