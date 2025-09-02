האנליסטים בטוחים: הבורסות האלה בדרך למהפך אחרי שני עשורים

וול סטריט נכנסת לשבועות סוערים, וספטמבר ידוע כחודש הגרוע ביותר בשנה, מה שמביא כמה מהאסטרטגים הבכירים בניו יורק להסיק שזה זמן טוב לגוון. להערכתם, מניות אירופה צפויות לעלות בחודשים הקרובים, כאשר תחזית כלכלית חיובית עשויה לסייע להן לפרוץ את טווח המסחר הצר שבו הן נעות, ולהסיט לשם כספים.

● 1 בספטמבר הגיע. למשקיעים זו כנראה בשורה לא כל-כך טובה

● טראמפ רוצה להחזיר את השוק לימי המאה ה-19? זו לא בשורה טובה למשקיעים

לפי בלומברג, חטיבת התחזיות של גולדמן זאקס מעריכה כי מדד Stoxx Europe 600 יעלה בכ-2% לרמה של כ-560 נקודות עד סוף 2025, הודות לשיפור בצפי הצמיחה, רמות פוזיציה נמוכות ושוויי שוק אטרקטיביים יחסית. הצוות בראשות שרון בל הדגיש גם את "הרצון ההולך וגובר של משקיעים לגוון ולהתרחק מחשיפה לשוק האמריקאי - הן בשל חולשת הדולר והן בשל הריכוזיות במניות הטכנולוגי". האסטרטגים מצפים לעלייה של כ-5% במדד בשנה הקרובה.

האסטרטג של ג'יי.פי מורגן מיסלייב מטייאקה, שחזה את תקופת ההתייצבות ביולי, כתב כי אובדן התנופה היה "בריא", וכי בתחילת השנה האופטימיות בשוק הייתה מוגזמת. לדבריו, "זמן הקנייה מתקרב". הוא ציין, לפי בלומברג, את ההתאוששות האחרונה במניות הסיניות. "הכלכלה השנייה בגודלה בעולם היא שוק מרכזי עבור כורי מתכת אירופיים, יצרניות רכב וחברות מוצרי יוקרה".

המשבר בצרפת כבר מתומחר

מטייאקה מעריך כי מניות גוש האירו עשויות להכות את ביצועי מקבילותיהן בארה"ב בחודש עד חודשיים הקרובים, אך הזהיר מפני סיכונים מתמשכים הנובעים מחולשה בשוק העבודה האמריקאי ומהסערה הפוליטית בצרפת. מדד קאק הצרפתי נפל בשבוע שעבר לאחר שראש הממשלה פרנסואה בארו הכריז על הצבעת אמון בעקבות עימות סביב התקציב. עם זאת, בוול סטריט סבורים כי הסיכון לעוד כישלון ממשלתי בצרפת כבר מגולם במחירי השוק, והוא לא צפוי לבלום את השנה הטובה ביותר של מניות אירופה ביחס למניות ארה"ב לראשונה מזה שני עשורים.

המשבר בצרפת ערער את ביטחון המשקיעים, אך בגולדמן זאקס ובסיטיגרופ טענו כי הסיכוי להדבקה לשאר אירופה נמוך, לאור הרפורמות הפיסקליות ההיסטוריות בגרמניה והתחזית הכלכלית החיובית של האזור כולו. בנוסף, מגזרים באירופה החשופים לשווקים בינלאומיים - כמו יצרניות מוצרי יוקרה - עשויים להרוויח מהקלה במתיחות הסחר העולמית. "לא נראה שיש דאגה משמעותית בהקשר של השוק האירופי, זה בהחלט בטווח הציפיות של המשקיעים. הפגיעוּת של צרפת תמיד הייתה קיימת", אמרה בל מגולדמן זאקס.

בנקים וחברות אנרגיה הם מהפגיעים ביותר למשבר פוליטי, שכן חלק גדול מההכנסות שלהם מגיע מתוך המדינה. עם זאת, באופן כללי, כ-80% מהמכירות של החברות ב-CAC 40 מיוצרות בחו"ל, לפי נתוני סיטי, מה שמעיד על סיכון רווח נמוך לחברות הענק כמו LVMH, סאנופי ו-טוטאל אנרג'י. לאחר גל מכירות ראשוני, חלק ממניות הקאק הבולטות, בהן LVMH, הרמס ולוריאל, כבר מחקו את הירידות שנרשמו מוקדם יותר השבוע.

"קל להגיד שעוד משבר פוליטי פירושו ‘למכור את אירופה’, אבל הבסיסים הכלכליים כבר מתמחרים תרחישים שליליים", אמרה ביאטה מנטי, אסטרטגית בסיטיגרופ. "העילה להשקיע באירופה תמיד התבססה על גרמניה, והיא נותרת יציבה, בעוד שנכסים צרפתיים מתמחרים פרמיית סיכון פוליטית".

הסערה הנוכחית מזכירה את יוני 2024, אז הנשיא עמנואל מקרון הכריז על בחירות מוקדמות שהובילו בסופו של דבר לפרלמנט משותק. מאז צנח מדד CAC 40 ב-3.2%, בעוד Stoxx 600 עלה בכמעט 6% באותה תקופה. "לדעתי, המצב בצרפת אינו גורם משנה משחק עבור הראלי האירופי כולו", אמר דיוויד קרוק, ראש תחום מסחר ב-La Financière de l’Echiquier. "ייתכן שהוא אפילו יעודד קנייה בירידות".

הצמיחה החדה במגזר הפרטי באירופה

מדד Stoxx Europe 600 עלה על S&P 500 כמעט ב-13 נקודות אחוז במונחי דולר מתחילת השנה - הפער הגדול ביותר מאז 2006. המנועים העיקריים הם תוכניות ההשקעה האדירות של גרמניה, התחזקות האירו ובריחת משקיעים מנכסים אמריקאים ברבעון הראשון. אומנם המדד מתקשה לעבור את שיאו שנרשם במרץ, לאחר שמשקיעים חזרו למניות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב בשבועות האחרונים, אך האווירה כעת אופטימית יותר כלפי הכלכלה האירופית.

האופטימיות ביחס לאירופה נובעת גם משיפור בתחזיות הרווח לטווח הארוך ביבשת, על אף העלאת המכסים בארה"ב. נתונים הראו כי מגזר העסקים הפרטיים בגוש האירו צמח באוגוסט בקצב המהיר ביותר זה 15 חודשים, עם יציאה של הייצור ממיתון שנמשך שלוש שנים.

במקביל, גל הורדות תחזיות הרווח מאז אמצע מרץ הכין את הקרקע לכך שאנליסטים יחלו כעת להעלות תחזיות, כך לפי סופי הוין, מנהלת תיקים ואסטרטגית ב-BNP Paribas. לדבריה, הנתונים הכלכליים המעודדים והתחזית המשתפרת בסין "חשובים יותר" לאפיקי השוק מאשר חוסר הוודאות הפוליטי. "אם כבר, ייתכן שנראה נקודות כניסה אטרקטיביות למניות אירופיות", הוסיפה.

"אי-אפשר להתעלם מכך שהסיכונים עלו, והשווקים מגלים סימני חשש, אבל זה לא משהו שאנחנו לא רגילים לראות כשמדובר בצרפת", אמר גיירמו פליסס, אסטרטג השקעות גלובלי ב-PGIM Fixed Income, בראיון לבלומברג.