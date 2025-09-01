ספטמבר נחשב לחודש החלש בשנה. האם הפעם זה ישתנה?

הגאות של וול סטריט - עם שיא חדש של מדד S&P 500 שלראשונה חצה את רף ה־6,500 - עומדת להיתקל בשובר גלים חזק במיוחד: 1 בספטמבר.

● המכסים של טראמפ? נתון אחר יזיז השבוע את השווקים

מבחינה היסטורית, מציינים בבלומברג, זה היה החודש החלש ביותר עבור מניות אמריקאיות. לפי פול סיאנה מבנק אוף אמריקה, מאז 1927 מדד S&P 500 ירד ב־56% מהזמן בספטמבר, ובממוצע 1.17%.

למה זה ככה? הסיבות מגוונות: איזון מחדש של תיקי השקעות לאחר עליות בקיץ, שינויים עונתיים בנזילות ונטייה להצטברות אזהרות רווח לפני עונת הדיווחים של הרבעון השלישי.

אחד הגורמים לכך הוא שהפעילות הקמעונאית פורחת בקיץ ורושמת נתונים חזקים בחודשים יוני ויולי. באוגוסט היא מתחילה להתמתן, ובדרך כלל בספטמבר היא מגיעה לנקודת השפל שלה.

אבל לא בטוח שזה יהיה הסיפור גם הפעם. החודש הקרוב רצוף באירועים שיכולים לתקן במעט את המוניטין הרע של ספטמבר. קודם כל, יפורסמו השבוע נתוני השכר בארה"ב, ובשבוע הבא - יפורסמו נתוני האינפלציה.

ייתכן שדחיפה משמעותית לשווקים תגיע מכיוונה של הורדת ריבית אפשרית בארה"ב, עם ההחלטה של הפדרל ריזרב ב־17 בספטמבר. השווקים, נכון לעכשיו, אופטימיים לגבי אפשרות של הפחתת ריבית, כאשר חוזי החלף (SWAPS) מראים כעת סיכוי של 80% להורדה.