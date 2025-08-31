המכסים של טראמפ? נתון אחר יזיז השבוע את השווקים

בסוף השבוע בית המשפט הפדרלי לערעורים פסק כי רוב המכסים הגלובליים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אינם חוקיים. הפסיקה של ביהמ"ש נוגעת לשני סוגי מכסים: האחד, המכסים ה"הדדיים" שהוטלו על שורה ארוכה של מדינות ברחבי העולם - עליהם טראמפ הכריז ב"יום השחרור" באפריל; השני, מכסים נפרדים שטראמפ הטיל על סין, קנדה ומקסיקו. הפסיקה לא נוגעת למכסים על פלדה, אלומיניום ונחושת.

● הישראלית שזינקה בחדות למרות הדוחות החלשים, וזאת שהתאוששה

● הנתון שמראה: המשקיעים בוול סטריט מסתכנים יותר מאי פעם

לפי הפסיקה, הבעיה עם שני סוגי המכסים הראשונים היא שהם ניתנו מכוח סמכויות חירום שנתונות לנשיא - אך ביהמ"ש פסק שהסמכויות האלה אינן מעניקות לנשיא סמכות להטיל מכסים. אלה, נקבע, סמכויות שהחוקה העניקה לקונגרס - ולא לנשיא.

יחד עם זאת, ביהמ"ש קבע שהפסיקה תהיה על תנאי עד 14 באוקטובר, על מנת לתת לממשל טראמפ אפשרות לערער לביהמ"ש העליון. כלומר, עד תאריך זה ובהיעדר כל החלטה אחרת, המכסים יישארו בתוקף.

איך יגיבו בשווקים?

נכון לעכשיו, עדיין קשה לראות את סימני התגובה בשווקים בחו"ל, היות שההחלטה התקבלה במהלך סוף השבוע - ובארה"ב המסחר יתחדש רק ביום שלישי, שכן ביום שני יחול Labor Day ולא יתקיים מסחר.

ומה צפוי בהמשך? לדעת יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, "בינתיים לא צפויה לפסיקה השפעה ניכרת על השווקים, כי בינתיים המכסים עדיין נשארים בתוקף". לדבריו, "ייתכן שנראה השפעה מעט חיובית, אבל זו לא תהיה משמעותית".

גם רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי, סבור כי "היות שהמצב כרגע נשאר על כנו לפחות עד אוקטובר - וייתכן שיהיו עוד דחיות - אני לא חושב שתהיה לזה השפעה יותר מדי גדולה על השווקים.

"אבל", אומר גוזלן, "אני כן חושב שתהיה לזה השפעה על הכלכלה, לפחות בטווח הקצר. למעשה, זה שוב מכניס את המכסים לאיזו אי-ודאות. בניגוד לתחילת השנה שבה ראינו הקדמת פעילות, הפעם אנחנו יכולים לראות דחיית פעילות. כל עוד יש סיכוי שהמכסים אולי יבוטלו, אני מאמין שנראה פחות יבוא - כי יהיו מי שיעדיפו לדחות את היבוא למספר חודשים".

לפי גוזלן, "בסופו של דבר, זה יהיה טוב לעולם אם תוכנית המכסים אכן תבוטל. אבל האם השווקים ייקחו את הפסיקה כאילו התוכנית באמת בוטלה? אני בספק, כי קשה לי להאמין שביהמ"ש העליון ישלול לחלוטין כל אפשרות של הטלת מכסים כזאת".

דוח התעסוקה במוקד

אבל מה שאולי ישפיע יותר על השווקים הוא נתוני התעסוקה בארה"ב שיתפרסמו ביום שישי - כאשר הצפי כרגע הוא לתוספת של כ-75 אלף משרות. לדוח התעסוקה יש משקל רב בהחלטת הריבית של הפדרל ריזרב והוא אחד הנתונים הכלכליים המשמעותיים ביותר עבור שוק האג"ח בחודשים האחרונים. לשוק האג"ח, בתורו, נודעה השפעה גדולה במיוחד על הנשיא טראמפ.

כזכור, נתוני התעסוקה לחודש יולי היו חלשים מהצפוי הנתונים לחודשים מאי ויוני עודכנו כלפי מטה, בפער מצטבר של 258 אלף משרות - מה שעורר תקוות שהפד יוריד את הריבית כבר בספטמבר. המשמעות של פרסום דוח תעסוקה חלש בשיש הקרוב היא התגברות החששות ממיתון - אך לצדן גם הגדלת הציפיות להפחתות ריבית אגרסיביות יותר.

בנאום שנשא לפני כשבוע, יו"ר הפד ג'רום פאוול דיבר במפורש על שוק העבודה - והביע חשש שחרף יציבות יחסית בשוק, המצב עלול להידרדר במהירות. לדעת גורמים בשוק ששוחחו עם רויטרס, כדי להסיט את הפד מהמגמה יידרשו נתוני תעסוקה חזקים באופן משמעותי, כאשר דוח תעסוקה "סביר" לא צפוי לשנות את כוונות הפד.

בעוד שקיצוץ בספטמבר נראה כרגע סביר, נתוני התעסוקה עשויים הם להשפיע גם על הציפיות לגבי כמות ההקלות בחודשים הקרובים. חוזים עתידיים על קרנות הפד מצביעים על צפויות של כ-55 נקודות בסיס, או קצת יותר משני קיצוצים סטנדרטיים (25 נ"ב כל אחד), עד דצמבר.

מדד המחירים לא הפתיע

ביום שישי האחרון התפרסם עוד מדד שהשוק עוקב אחריו בדריכות: מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית, PCE. זהו המדד המועדף על ידי הפד למדידת האינפלציה.

בחודש אוגוסט עלה המדד 0.2%, בדומה לציפיות השוק ועשירית פחות מהחודש הקודם. והמדד ללא סעיפי המזון והאנרגיה - ליבת המדד - עלה 0.3% בחודש זה, גם כן כמו ציפיות השוק ודומה לחודש שעבר.

גם בהשוואה לחודש אוגוסט אשתקד העלייה בשיעור של 2.6% התיישבה עם ציפיות השוק ותאמה לתוצאות חודש יולי. לפי חישוב זה, עלה מדד הליבה 2.9%, עשירית מעל נתוני חודש יולי וכמו ציפיות השוק.

רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, אומר כי "יש לשים לב כי מדד הליבה, לו מקנה הפד יתר תשומת לב, עדיין עולה יותר מהמדד הכללי והחודש אף רשם התרחקות קלה נוספת מרמת היעד של שני אחוזים".

לדברי מנחם, "בשורה התחתונה: נתוני המדד די דמו להערכות השוק ולנתוני החודש הקודם, ולכן לא אמורה להיות להם השפעה של ממש על התנהלות השוק. עם זאת, מי שביקש לראות נתונים מדודים יותר, שיספקו רוח גבית נוספת להורדה קרובה ומשמעותית של הריבית - לא מצא זאת בנתונים שפורסמו היום - לא בנתוני המחירים ולא בנתונים על ההוצאות של משקי הבית".