בית המשפט פסל את מכסי טראמפ שמתכוון לערער: ״אסון מוחלט״
דונלד טראמפ

בית המשפט פסל את מכסי טראמפ שמתכוון לערער: ״אסון מוחלט״

לדברי בית המשפט הסמכות להטיל מכסים נתונה לקונגרס • הפסילה לא תיכנס לתוקף אלא ב-14 באוקטובר על מנת לאפשר לטראמפ לערער

שירות גלובס 08:11
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: ap, Alex Brandon
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: ap, Alex Brandon

בית המשפט הפדרלי לערעורים פסק כי רוב המכסים הגלובליים של הנשיא דונלד טראמפ אינם חוקיים, מה שפוגע קשות בליבת מדיניות הסחר האגרסיבית שלו.

בית המשפט קבע ברוב של 7-4 כי החוק שטראמפ השתמש בו כאשר הטיל את המכסים אינו מאפשר לו לעשות זאת אלא רק לקונגרס.

הפסיקה תהיה על תנאי עד ה-14 באוקטובר, על מנת לתת לממשל טראמפ אפשרות לערער.

בתגובה תקף טראמפ תקף את בית המשפט טען כי הוא "מפלגתי מאוד" ואמר כי הוא בטוח שבית המשפט העליון יפסוק לטובתו.

"אם מכסים אלה אי פעם יבוטלו, זה יהיה אסון מוחלט למדינה", כתב טראמפ בפוסט ב-Truth Social. "אם ההחלטה תעמוד על כנה, היא פשוט תהרוס את ארצות הברית של אמריקה".