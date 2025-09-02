בתום משבר פוליטי שנמשך שבועות ושאיים לפרק את הממשלה הבלגית, הגיעו הצדדים השונים להסכמות לגבי צעדים הקשורים לישראל ולמלחמה בעזה. בנוגע להכרה במדינה פלסטינית, לפי הדיווחים מבלגיה הבוקר (ג') הוכרע כי המדינה תצטרף ל"הצהרת ניו יורק" בנוגע להכרה עתידית במדינה פלסטינית, וגם תכיר באופן רשמי במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם החודש, אך לא תעשה זאת סופי. הצו המלכותי המאשר את ההכרה יינתן רק כאשר יתקיימו תנאים שונים כמו שחרור כל החטופים בעזה ואי-מעורבות של חמאס בשלטון עתידי. על הצהרת ניו יורק חתומות מדינות כמו פינלנד שלא התחייבו להכיר במדינה פלסטינית כבר בספטמבר הקרוב. על ההכרזה חתומות 15 מדינות.

ההסכם שהוכרז הבוקר (ג') הוא בין השלטון הפלמי לוואלוני (אזור של דוברי צרפתית בדרום המדינה) בבלגיה, שיחד מובילים את המדינה בנושאי חוץ וביטחון. בעוד ראש הממשלה בארט דה ובר (פלמי) צידד יותר בצד הישראלי וקרא להימנע מהכרה במדינה פלסטינית, הצד הוואלוני היה ביקורתי יותר. כמה מהשרים איימו לפרוש ולפרק את הממשלה אם לא יינקטו צעדים חריפים יותר נגד ישראל.

קידום חוק לחרם על מוצרים המגיעים מהתנחלויות

אחד הצעדים המשמעותיים שהוכרזו, לפי הדיווחים, הוא קידום של חוק לחרם על מוצרים המגיעים מהתנחלויות ישראליות מעבר לקו הירוק. בעוד בעבר האיחוד האירופי התערב בחקיקה כזו, בשל הבלעדיות שלו בתחומי הסחר, מדינות שונות באיחוד האירופי טוענות כי כעת פסיקת בית הדין הבינלאומי לצדק בנוגע לאי-חוקיות הכיבוש בשטחים משנה את התמונה. גם אירלנד נמצאת שבועות בלבד לפני אישורו הסופי של חוק דומה. בעבר החוק האירי נפסל על ידי הייעוץ המשפטי של הנציבות האירופית, אולם דבלין מתכוונת לנסות מחדש.

בנוסף, הוסכם בין הצדדים כי תיאסר הכניסה לבלגיה לשני השרים הישראלים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן-גביר. גם הולנד אימצה החלטה דומה בעבר. בנוסף, הממשלה הפדרלית הסכימה על "תנאים חמורים יותר ליצוא נשק לישראל ויצוא סחורה בעלת שימוש כפול (צבאי ואזרחי)". בית משפט בלגי הקפיא לפני כחודש את המעבר של מכולות המכילות ציוד צבאי לישראל בשל החשש ממעורבות של המדינה במלחמה הישראלית בעזה.

בנוסף, נציגות הסחר של פלנדריה, המקדמת עסקים בין ישראל לחלק דובר הפלמית של בלגיה, לא תסגור את משרדיה בישראל, לפי דיווח בעיתון הבלגי "דר סטנדרד", אבל תצמצם את פעילותה באופן משמעותי. ההסכמות התקבלו אחרי שבועות של דיונים בין הצדדים, שאיימו לפרק את הקואליציה השולטת במדינה.