הזדמנות של פעם ב־20 שנה מגיעה דווקא משוק האג"ח. וזו הסיבה

יניב גפני, אנליסט חוב בכיר באגף נוסטרו בבנק לאומי מסביר את הנתון השבועי

גם זקני מנהלי ההשקעות צריכים לאמץ את מוחם כדי להיזכר מתי התרחש אירוע כזה בשווקים. הפער בין התשואה השנתית של אג"ח קונצרנית לזו של האג"ח הממשלתית, במח"מ (משך חיים ממוצע) זהה, הוא הנמוך ביותר בכ-20 שנה. כך למשל, הפער מול אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומד על 80 נקודות בסיס (0.8% תשואה) בלבד, וזאת בהשוואה לממוצע היסטורי של 1.5% כמעט. בישראל הפער הוא כ-80 נקודות באג"ח צמודות מדד וכ-120 נקודות באג"ח שקליות, נכון לשבועות האחרונים. מה המשמעות של הנתון והאם ניתן לנצל את האנומליה כדי ליהנות מתשואה גבוהה יותר בסיכון נמוך יותר?

● גולדמן זאקס אופטימי לגבי שוק המניות האמריקאי - ומסמן שלוש הזדמנויות להשקעה

● שמונה תובנות של משקיע העל שמנפץ את כל מה שאמרו לכם על עולם ההשקעות

לדעת יניב גפני, אנליסט חוב בכיר באגף נוסטרו בבנק לאומי, התשובה היא כן. "אלה רמות נמוכות שלא נראו לפחות מאז 2007, לפני המשבר הפיננסי בארה"ב", הוא מדגיש. "תוספת התשואה על הסיכון מאוד נמוכה".

מאחר שאג"ח קונצרניות נחשבות למסוכנות יותר מאג"ח ממשלתיות, התשואה עליהן גבוהה יותר, כפיצוי על הסיכון העודף. אך כיום הפער נמצא בשפל. "המרווח הוא פוטנציאל התשואה העודפת שאג"ח קונצרנית בסיכון גבוה יותר נותנת ביחס לאג"ח ממשלתית. בתקופות של משבר, המרווח עולה והוא הרבה יותר גבוה (למשל 2% ויותר, נ' א') כי המשקיעים מצפים לפיצוי גבוה יותר. אבל היום אנחנו במצב הפוך. המצב לכאורה חיובי, כי המציאות הכלכלית יציבה, יש צמיחה, החברות מציגות דוחות טובים באופן כללי ויש צפי לירידת ריבית בעולם, כך שהמשקיעים רוצים 'לנעול' תשואה לטווח ארוך, שכעת היא גבוהה באופן אבסולוטי. לכן מרווח התשואה באג"ח קונצרניות הולך ויורד, וכעת הוא נמצא בשפל".

אלא שגפני מסביר שעל פי מה שמלמדת ההיסטוריה, "המצב הנוכחי יכול להימשך עוד תקופה ארוכה, אף אחד לא יודע מתי המרווחים ייפתחו. מנקודת השפל הנוכחית, המרווח בעיקר יכול להיפתח (לעלות) כי יש רצפה לכמה הפער יכול לקטון. הוא לא יכול להגיע לאפס". הסיבה לכך היא ש"העולם הכלכלי הוא מחזורי, תמיד אחרי אופוריה של עליות מאוד חדות בשוק המניות הסיכון מתממש מתישהו, והשוק לא מתמחר בינתיים את הסיכונים".

מה מלמדת ההיסטוריה?

"בדקנו היסטורית וראינו שבמצבים כאלה האג"ח הממשלתיות נותנות תשואה דומה ולפעמים אפילו גבוהה יותר מאשר האג"ח הקונצרניות בטווח הזמן הקצר עד בינוני. זה היה נכון בסוף 2021, וגם ב-2018 ולפני כן ב-2006 וגם לפני משבר הדוט.קום. בכל האירועים האלה ראינו שהאג"ח הממשלתית הרוויחה יותר בהשוואה לאג"ח קונצרנית בטווח הזמן הקצר-בינוני, או שהתשואה הייתה פחות או יותר אותו דבר, למעט אירוע בודד, שבו הרווח באג"ח הממשלתית אומנם היה נמוך יותר, אבל עדיין בפער קטן שלא מצדיק את תוספת הסיכון של השקעה באג"ח קונצרנית".

לדבריו, "אין ודאות שההיסטוריה תחזור על עצמה, אבל אני מניח שמי שיקנה היום אג"ח ממשלתית ובמקביל יקנה אג"ח קונצרנית בדירוג בינוני-נמוך, בעוד שנה יראה במקרה הטוב פחות או יותר את אותה התשואה, כל עוד לא ייפתחו המרווחים. כך קרה גם השנה, התשואה של האג"ח הממשלתית הייתה דומה ואפילו קצת טובה יותר מאשר באג"ח הקונצרניות בחלק מהאפיקים. מי שרכש אג"ח קונצרנית בתחילת השנה אומנם לא הפסיד אבל הוא גם לא הרוויח תשואה עודפת מהותית על הסיכון שהוא לקח. אז למה לקחת את הסיכון?".

המשמעות לכיס שלכם

לכן, גפני אומר שכדאי לשקול להתמקד בשנה הקרובה באג"ח ממשלתיות לטווח בינוני של 4-5 שנים או קונצרניות בדירוגים גבוהים במח"מ דומה, שמתנהגים "בקורלציה (מתאם, נ' א') דומה מאוד לאג"ח ממשלתיות. אלה נכסים שהם יותר בטוחים".

עוד יתרון שהוא מוסיף הוא ש"על אחת כמה וכמה, אם יתממש משבר ותהיה הורדת ריבית בעולם בקצב גבוה יותר ממה שהשוק צופה, אז ככל הנראה האג"ח הממשלתית הארוכה צפויה להרוויח אפילו יותר מהאג"ח בדירוגים נמוכים, שכן המרווחים עליה צפויים להיפתח. אבל גם במקרה שיתממש סיכון מהכיוון השני, ויהיו ירידות במחירי האג"ח בגלל אינפלציה גבוהה מהצפי - הממשלתית צפויה לרדת פחות".

לדברי גפני, "אם וכאשר יהיה משבר, אז התמונה ככל הנראה תהיה הפוכה. במהלך משבר פיננסי, ישנה עדיפות להשקיע באג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים, כי אז ניתן לקנות אותן במחיר ובמרווח אטרקטיביים יותר, ולמעשה מקבלים פיצוי באמצעות תשואה עודפת. בזמן הזה מרווח התשואה נפתח והפיצוי הרבה יותר גבוה. וכך, כשיוצאים מהמשבר, רווחי ההון גבוהים הרבה יותר באג"ח הקונצרניות בדירוגים הנמוכים בהשוואה לממשלתיות ולדירוגים גבוהים".

עם זאת, הוא מדגיש שהנקודה שבה יהיה נכון להגדיל את ההחזקה באג"ח הקונצרניות המסוכנות יותר היא לא נקודה אחת. "קונים בחלקים כל פעם שהמרווח נפתח עוד קצת, מפני שלא נדע מראש מתי בדיוק יהיה המרווח הגבוה ביותר, ולכן עדיף להיות זהירים ולבצע השקעה מדורגת לאורך זמן".