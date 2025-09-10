על אף החששות מפני האטה כלכלית בארה"ב, על רקע נתוני התעסוקה החלשים שפורסמו ביום שישי האחרון, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס נראה ששומרים על אופטימיות.

בהודעה שפרסם גולדמן זאקס בערב יום שישי האחרון, לאחר פרסום הנתונים, מציינים האסטרטגים של הבנק כי הם צופים שהפדרל ריזרב יחתוך את רמת הריבית ב-25 נ"ב שלוש פעמים לפני סוף השנה הנוכחית - כלומר, בכל אחת מהחלטות הריבית שנותרו השנה - בנוסף לשתי הורדות נוספות של 25 נ"ב ב-2026. במקביל, כלכלני הבנק צופים כי בעוד שצמיחת התמ"ג הריאלית תישאר מתחת למגמה עד לסוף 2025, הכלכלה האמריקאית תצליח לחמוק ממיתון.

בגולדמן זאקס מאמינים כי השילוב בין הורדות הריבית המסתמנות של הפדרל ריזרב, לחזרה אפשרית לצמיחה כלכלית, יהיה טוב לשוק המניות האמריקאי. לדברי כלכלני הבנק, "במהלך 40 השנים האחרונות, ה-S&P 500 לרוב הניב תשואות חיוביות בעקבות המשך מתווה של הורדות ריבית, שבמהלכו הכלכלה המשיכה לצמוח". בבנק צופים כי ה-S&P 500 יתקדם ב-2% ל-6,600 נקודות עד סוף השנה הנוכחית, ויגיע ל-6,900 נקודות עד אמצע 2026 - עלייה של 6%.

לפי מרקטוואץ', הבנק מסמן שלוש תמות השקעה מרכזיות שהוא מאמין בהן במהלך הרבעון המסכם של 2025:

הראשונה - חברות ניהול השקעות אלטרנטיביות, דוגמת KKR , בלקסטון ואפולו . לדברי האסטרטגים של הבנק, מחירי המניות בתחום טרם שבו לגבהים שראו לאחר הבחירות בארה"ב, על אף סביבה תומכת בשווקים וברמה המאקרו־כלכלית.

השנייה - חברות בעלות רמות גבוהות של חוב בריבית משתנה, שירוויחו מהורדת ריבית של הפד. "אנו מעריכים כי כל הורדה של 100 נ"ב בעלות החוב תדחף מעלה את רווחי החברות הללו במעט יותר מ-5%", ציינו הכלכלנים. במרקטוואץ' מציינים מניות כמו חברת ציוד הכושר פלוטון אינטראקטיב , חברת שירותי התקשורת לומן טכנולוג'יס , קמעונאית מוצרי חיות המחמד פטקו הלת' אנד וולנס .

השלישית - חברות כריית זהב, דוגמת דקוטה גולד, אנגלוגולד אשנטי ורויאל גולד . "האסטרטגים שלנו צופים שמחירי הזהב יתרוממו ב-14% במהלך 2026, בשל ביקושים חזקים מצד בנקים מרכזיים וקרנות סל. אנו צופים ראלי למניות כריית הזהב, לצד עליית המחיר של המתכת עצמה". לפי שעה, הזהב נסחר סביב שיא כל הזמנים שלו, במחיר של כ-3,690 דולר לאונקיה. בסקירה נפרדת שפרסם הבנק, הוא העריך כי מחיר הזהב יזנק ל-4,000 דולר לאונקיה עד אמצע שנת 2026 - מה שמשקף לו אפסייד של כ-10%.