גדעון תדמור גייס יותר ממיליארד שקל לחיפושי הנפט שלו בחו"ל, בקלי קלות

נאוויטס של תדמור גייסה 1.23 מיליארד שקל לאחר שההנפקה זכתה לביקושים חריגים • מרבית כספי הגיוס מיועדים לפיתוח מאגר הנפט סי–ליון הסמוך לחופי ארגנטינה

נתנאל אריאל 21:41
גדעון תדמור, מייסד ויו''ר נאוויטס / צילום: דניאל קמינסקי
גדעון תדמור, מייסד ויו''ר נאוויטס / צילום: דניאל קמינסקי

יחידת ההשתתפות של נאוויטס פטרוליום , שותפות חיפושי הנפט באמריקה בהובלת גדעון תדמור, זינקה אתמול (ג') בבורסה לשווי של 11.2 מיליארד שקל, וזאת למרות שביצעה את אחד מגיוסי ההון הגדולים ביותר בבורסה בת"א בשנים האחרונות. בדרך כלל גיוס מוביל לירידה במחיר נייר הערך, אך המקרה של נאוויטס שונה, ככל הנראה בעקבות הביקושים החריגים שלהם זכתה ההנפקה.

נאוויטס, שנכנסה לאחרונה למדד ת"א 35, השלימה גיוס הון בהיקף של 1.23 מיליארד שקל בעיקר מגופים מוסדיים (878 מיליון שקל) ומהציבור (351 מיליון שקל). הגיוס בוצע במחיר של 97.5 שקל ליחידת השתתפות, דיסקאונט של כ-6% על מחירה ביום א' בבורסה. מחיר היחידה של נאוויטס זינק ביותר מ-1000% בחמש השנים האחרונות.

תמלוג העל לשותפים

היקף הביקושים בשלב הציבורי הסתכם ב-14.3 מיליארד שקל, כלומר מי שהזמינו בהנפקה לציבור קיבלו רק כ-2% מבקשות הרכישה שלהם, מה שאילץ אותם כנראה לנסות לרכוש יחידות נוספות בשוק.

את הכסף מייעדת נאוויטס לפיתוח מאגר סי-ליון, המאגר הגדול הבא שלה באמריקה הדרומית (באיי פוקלנד, לא הרחק מארגנטינה), אחרי שהחלה להפיק לאחרונה נפט מפרויקט הדגל שלה, מאגר הנפט שננדואה שבמפרץ אמריקה. את ההחלטה הסופית בהקשר לפיתוח מאגר סי-ליון, צפויה נאוויטס לקבל עד סוף השנה הנוכחית.

תדמור ושלושה מייסדים נוספים של השותפות צפויים ליהנות - באמצעות "השותף הכללי" שבו הם מחזיקים - מ"תמלוג־על" בשיעור של 5% מהכנסותיה העתידיות של נאוויטס. סכום זה צפוי לעמוד החל מ-2026 על כ־200 מיליון שקל בשנה (מהם 125 מיליון שקל יקבל תדמור עצמו).