חברת Port הודיעה היום (ה') כי גייסה 100 מיליון דולר בסבב C, זאת לפי שווי של 800 מיליון דולר אחרי הכסף, במהלך שמציב אותה כאחת השחקניות המסקרנות בגל החדש של פלטפורמות הבינה המלאכותית לארגוני פיתוח.

את הסבב הובילה General Atlantic, והוא נערך בהשתתפות אקסל, בסמר, טי אל וי פרטנרס וTeam8. בתוך פחות משלוש שנים מהקמתה, החברה כבר מציגה סך גיוסים של 158 מיליון דולר והתרחבות מהירה בשווקים מרכזיים.

פורט מפעילה פלטפורמה שנולדה כפורטל פנימי למפתחים, שמרכז במקום אחד מידע על פרויקטים, גרסאות, בעלי תפקידים, תקני אבטחה ותהליכי עבודה. עם כניסת הבינה המלאכותית לכל שלבי הפיתוח, הפלטפורמה התרחבה והפכה לשכבה חדשה הנקראת Agentic Engineering Platform. מטרתה של השכבה היא לאפשר לסוכני AI להבין את מבנה הארגון, את הכללים ואת הגבולות שבתוכם הם צריכים לפעול, וכך לבצע באופן עצמאי משימות שבעבר דרשו עבודה ידנית של מפתחים.

החזון של פורט נולד משינוי עמוק בעולם ההנדסה. כתיבת קוד, שבעבר הייתה מרכז העשייה, מהווה כיום רק חלק קטן מעבודתו של מפתח. רוב הזמן מושקע בטיפול בתקלות, ניהול גרסאות, סגירת חולשות ועמידה בתהליכים ארגוניים מורכבים. כך, החברה מבקשת להעביר את רוב המשימות האלה לסוכני AI שפועלים באופן עצמאי, אחראי וניתן לפיקוח. המפתחים עצמם נשארים בעמדת השליטה: הם מגדירים את הכללים, מאשרים פעולות ומכוונים את המודלים כדי לשפר את איכות העבודה לאורך זמן.

"אנחנו מאמינים שבני אדם וסוכנים יעבדו יחד", מסביר לגלובס זוהר עיני, מנכ"ל ומייסד שותף. "הסוכנים יישאו את העומס התפעולי, והמפתחים יישארו בשליטה. התפקיד שלהם הופך לאסטרטגי יותר: הם לא רק כותבים קוד אלא מנהלים צי של מודלים שפועלים עבורם. זה שינוי מהותי באופן שבו המפתח עובד".

לדעתו, בניגוד לחששות בשוק, הכנסת סוכני AI לא תצמצם את הצורך במפתחים. "אנחנו חושבים שדווקא יידרשו יותר מפתחים, ולא פחות". במקביל הוא מציין כי רמת המפתחים תצטרך לעלות. "העבודה הופכת מורכבת יותר ודורשת מומחיות גבוהה כדי להפעיל ולכוון מודלים בקנה-מידה גדול".

הפתרון שמצאו ב8200 שהפך להשראה לחברה

פורט הוקמה בתחילת 2022 על-ידי זוהר עיני ויונתן בוגוסלבסקי, שניהם בוגרי יחידה 8200. ההשראה, מספר עיני, הגיעה מתוך ניסיון שנצבר ביחידה, שם פותח כלי פנימי שסייע למפתחים לאתר בעלי תפקידים, לבקש שירותים ולתאם שינויים במערכות. "כשעבדנו יחד, הבנו כמה קשה לתאם בין צוותים, וכמה חסר פורטל שיכיל את כל מה שמפתח צריך. את התובנה הזו הפכנו לפורט. היום השוק כולו נע לעבר העולם האג'נטי ואנחנו מתמקמים במרכזו".

כיום מעסיקה החברה כ-200 עובדים בישראל ובארה"ב, ובין לקוחותיה חברות דוגמת GitHub, British Telecom, Visa, Sonar, StubHub ו-Serko. עוד לפי החברה, בשנה האחרונה היא צמחה ב-95% במספר הלקוחות, והכנסותיה קפצו ביותר מ-300%.

לדברי החברה, אחד הגורמים המשמעותיים לצמיחה הוא המעבר של חברות מפלטפורמות קוד פתוח כמו Backstage של ספוטיפיי למערכת מסחרית גמישה ומוכנה לעולם הבינה המלאכותית. "Backstage לא נבנתה לסוכני AI", אומר עיני. "אנחנו רואים הרבה ארגונים שמגיעים אלינו לאחר שהבינו שהם צריכים מערכת שתדע להעניק למודלים את ההקשר המלא ולפעול תחת סטנדרטים ברורים".

שמים את ישראל על המפה

במקביל, בפורט מסבירים כי ההשקעה של General Atlantic מחזקת את ביטחון המשקיעים במגמה. "הם השקיעו השנה רק בשתי חברות AI, באנתרופיק ובנו", מציין עיני. לדבריו, "הם מסתכלים על פורט כעל מערכת העצבים של צוותי הפיתוח של המחר. זה המקום שבו כל המידע זורם, שבו המודלים עובדים יחד, ושבו ההחלטות מתקבלות בצורה מסודרת".

עם הכסף החדש מתכוונת פורט להרחיב את יכולות הפלטפורמה ולכסות את כל מחזור חיי הפיתוח מקצה לקצה. החברה מרחיבה את צוותי המחקר והפיתוח, מעמיקה את נוכחותה בשוק האמריקאי והאירופי ומתכננת כניסה לשווקים נוספים.

"המטרה שלנו היא להעביר את התעשייה מהינדוס ידני לאוטונומי", אומר עיני. "זה שינוי שיכול להעלות את קצב העבודה לרמות שלא הכרנו ולהפוך את הפיתוח להרבה יותר יעיל, בטוח ואחיד".

עיני מוסף כי גם השם Port הגיע מהתפיסה הזו. "חשבנו על מקום שבו הכול עובר. כמו נמל וגם כמו פורטל. זה שער הכניסה לכל מה שמפתח צריך. בעולם האגנטי זה הופך למקום שבו כל המודלים נפגשים ופועלים יחד".

עוד לדבריו, כיום פורט היא בעצם היא אחת החברות הבודדות מישראל שפרצו לשוק הפלטפורמות ההנדסיות הגדול, שעד היום נשלט ברובו על-ידי חברות אמריקאיות. "בישראל יש הרבה חברות סייבר", אומר עיני, "אבל פלטפורמה לעולמות הפיתוח היא משהו אחר לגמרי. זה שוק ענק, ואני שמח שאנחנו שמים את ישראל על המפה גם בתחום הזה".