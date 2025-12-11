מניית אורקל צנחה בכ-12% במסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שפספסה את תחזית ההכנסות של האנליסטים ודיווחה על הכנסות של 16.06 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2025 - עלייה מרשימה של 14% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אך עדיין פחות מהציפיות שעמדו על 16.21 מיליארד דולר.

עם זאת, מה שהרתיע את המשקיעים והביא לירידות בנאסד"ק ובמניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית לא היה רק הפספוס בהכנסות, אלא השקעות העתק בהקמת חוות שרתים עבור OpenAI, החובות שהולכים ונערמים והחשיפה הגבוהה מדי ל-OpenAI שרחוקה מרווחיות ונראה שמאבדת את הבכורה לגוגל.

החוזים העתידיים על נאסד"ק יורדים כעת בכ-1% - למרות שאורקל איננה נסחרת בנאסד"ק אלא בבורסת ניו יורק. מניית אנבידיה ירדה בכ-2% במסחר המאוחר, וביפן מניית סופטבנק נפלה בכמעט 8%.

"אורקל - ולא ירידת הריבית - היא המחולל העיקרי של המגמות בשעות האחרונות בשוק ההון, וזה ניכר בירידות בנאסד"ק שמושכת איתה את השוק כולו למטה, וכן ביפן, שם נסחרת סופטבנק, שנמצאת באשכול החברות שעובדות עם אורקל ו-OpenAI", אומרת אניה גימן, מנהלת תחום מניות חו"ל בחדר המסחר של לידר שוקי הון.

מה העלה את חששות המשקיעים?

בראש ובראשונה, שריפת המזומנים של אורקל - 10 מיליארד דולר רק ברבעון האחרון - ועליית תחזית ההוצאות על בנייה וציוד לחוות שרתים (קפקס) מ-35 ל-50 מיליארד דולר לשנת הכספים הנוכחית שלה שמסתיימת במאי 2026, העלו את חששות המשקיעים, שלא רואים כיצד ענקית שירותי הענן והתוכנה מצליחה לכסות את ההוצאות עם קצב ההכנסות הנוכחי שלה.

כזכור, אורקל נזקקה לגיוס חוב גדול במיוחד ויצאה להנפקת אג"ח של 18 מיליארד דולר בחודש ספטמבר האחרון. "המשקיעים קיוו לזריקת הרגעה לחששותיהם, אבל הדיווח ושיחת המשקיעים שלאחריו רק יצרו את האפקט ההפוך", אומרת גימן. "ובמקום להרגיע את המשקיעים על-ידי מתן תשובות קונקרטיות ובטוחות - נשמע שההנהלה מעט גמגמה, ובסך-הכול יצרה רושם של חוסר ביטחון וחוסר ודאות. אומנם צבר ההזמנות עלה, והחברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת הכספים הבאה ב-4 מיליארד דולר ל-89 מיליארד דולר, אבל העלייה בהכנסות מחטיבת הענן עמדה על 68% בלבד, פחות מהצפי של 74%, כלומר ההכנסות לא עולות בקצב הרצוי כדי לכסות על החוב והשקעות העתק, והחשיפה ל-OpenAI לא השתנתה".

מניית אורקל ירדה אומנם בקרוב ל-12% במסחר המאוחר, אך היא הייתה עלולה לרדת הרבה יותר אם לא הייתה כבר משלימה ירידה של כמעט 8% בחודש האחרון.

סדרה של עסקאות מימון סיבוביות

לכאורה, האפקט של הירידות באורקל אמור היה להיות תחום לאשכול "סטארגייט", כלומר החברות המעורבות בפרויקט הממשלתי של רישות ארה"ב בחוות שרתים - הכולל את OpenAI כספקית מודלי שפה, AMD ואנבידיה כספקיות מעבדים גרפים, סופטבנק כמממנת ואורקל כספקית חוות השרתים ושירותי ענן AI. חברות אלה לא רק עובדות זו עם זו אלא גם תלויות אחת בשנייה בסדרה של עסקאות מימון סיבוביות.

כל המניות הללו סופגות כעת ירידה, אך האפקט זלג לשאר חברות הבינה המלאכותית והטכנולוגיה. גם גוגל , מיקרוסופט ואמזון רושמות כעת ירידה של כאחוז אחד בשווקים.

בגזרת הרווח, אורקל דווקא עלתה על הציפיות, כשהרווח למנייה עמד ברבעון השלישי על 2.26 דולר - הרבה מעל לתחזית של 1.64 דולר ומעל לנתון המקביל אשתקד שעמד על 1.47 דולר.

גם צבר ההזמנות עלה, כאשר ההתחייבויות של חברות כמו מטא ואנבידיה (ולקוחות נוספים) לרכישת שירותי חוות שרתים וענן עלו ב-440% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אבל חוסר הוודאות לגבי איתנותה הפיננסית של OpenAI לא השתנה: אורקל אומנם חוזה הכנסות ענן של 166 מיליארד דולר בשנת הכספים 2030 (עוד ארבע שנות כספים) - אלא שמוקדם מדי לצפות מה יהיה מצבה של OpenAI - שהתחייבה להשקיע טריליון דולר בתשתיות במהלך חמש השנים הקרובות מחד, אך מאידך מאותגרת מאוד על-ידי גוגל ושחקניות חדשות בתחום קידוד התוכנה מבוסס AI כמו קוגנישן וקרסר.