לפני כארבע שנים, בסוף תקופת ההייפ הקודמת של הביטקוין והבלוקצ'יין, הופיעה לרגע תופעת רשת חדשה. לרשת הבלוקצ'יין את'ריום נמצא שימוש חדש - מסחר באנימציות של חתולים. זה היה מצחיק מאוד אלמלא כל כך הרבה אנשים לקחו את זה ברצינות. המשתתפים במשחק הבלוקצ'יין "קריפטו קיטי'ס", "גידלו" חתולים במערכת, "הפגישו" אותם זה עם זה למטרות הרבעה "ויצרו" כך חתלתולים מונפשים חדשים. בשיא התופעה, נמכרה אנימציה של חתול חמוד במיוחד ב-100 אלף דולר.

קריפטו-קיטי'ס הייתה פינאלה נאה לתקופת ההייפ של 2017. היום, עולם הקריפטו גועש שוב. הביטקוין שוב שובר שיאים, מטבעות חדשים עולים לכותרות, וטרנד המסחר ביצירות דיגיטליות חוזר, והפעם, בענק.

קוראים לזה NFT - פלטפורמות למסחר באומנות דיגיטלית מבוססות בלוקצ'יין. לא עובר כמעט יום בלי סיפור, בדרגות שונות של הזיה, על יצירה או על "סחורה" דיגיטלית כלשהי שנמכרה במחיר מופרך. שיא השיאים נשבר היום, כשיצירה דיגיטלית של האמן מייק וינקלמן, המכנה עצמו BEEPLE (ביפל), נמכרה תמורת 69 מיליון דולר במכירה מקוונת של בית המכירות הפומביות כריסטי'ז. המכירה הפכה את ביפל לאמן החי השלישי הכי יקר בעולם אחרי ג'ף קונס ודיויד הוקני. ב"וול סטריט ג'ורנל" ציינו כי סכום זה היה גבוה מכל סכום שאי פעם הוצע עבור יצירות של אמנים כמו פרידה קהלו, דאלי או גוגן.

Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.



Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7