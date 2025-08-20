עד לא מזמן חברת יונייטד הלת' (UnitedHealth) הייתה סמל לעוצמה עסקית אמריקאית, שליטה בלתי מעורערת בשוק ביטוחי הבריאות ומניית חובה בתיקי השקעות רבים. אלא שבשנתיים האחרונות המגמה התהפכה ורצף של זעזועים דרמטיים פגע אנושות בחברה: זינוק חד בהוצאות, חקירה פלילית בחשד לניפוח חיובים בתוכניות מדיקייר כדי לזכות בהחזרים גבוהים יותר מהממשל הפדרלי, מתקפת סייבר חריפה על חברה בת ורווחים שרק הולכים ומצטמקים - אלו רק חלק מהצרות של יונייטד הלת' בתקופה האחרונה. תוסיפו לכך אירוע טראומטי שבו נרצח המנכ"ל, בריאן תומפסון, ותקבלו קן צרעות של ממש. למשקיעים לא היו חסרות סיבות להפיל את המניה ב־40% מתחילת השנה, וב־50% מהשיא של השנה.

● בבורסה השיקו מדדים חדשים. בדקנו אם משתלם לעקוב אחריהם

● 2 מיליארד ד' זה כסף קטן: האינטרס מאחורי ההשקעה היפנית באינטל

מייקל ברי, באפט ודיוויד טפר

אבל דווקא בשפל הזה, המניה קיבלה שתי זריקות עידוד מפתיעות - השקעות של כמה מהאנשים הכי משפיעים בשוק ההון. שלושה משקיעי העל חשפו בשבוע שעבר כי הם השקיעו סכומי עתק ביונייטד ברבעון האחרון וורן באפט, דיוויד טפר ומייקל ברי. באפט, שידוע בחיבתו לחברות ביטוח, רכש מניות של החברה ביותר מ־1.6 מיליארד דולר.

במקביל נחשף כי דיוויד טפר, מייסד קרן הגידור אפלוזה, הגדיל משמעותית את ההשקעה שלו ביונייטד הלת' בשיעור של 1,300% - לסך של 764.3 מיליון דולר, מה שהפך אותה להחזקה השנייה בגודלה בקרן.

גם מייקל ברי, נביא הזעם של וול סטריט, מאמין ביונייטד והשקיע בה 5.4 מיליון דולר ברבעון. בנוסף, הוא מחזיק באופציות Call, המתמחרות עלייה של מניה, על 350 אלף מניות ששוות היום 106 מיליון דולר.

ויש מן המשותף לשלושת משקיעי העל האלו מעבר להשקעה ביונייטד הלת' - שלושתם ידועים בשחייה נגד הזרם ובניצול הזדמנויות בשוק שאף אחד לא מזהה בזמן. אז האם מדובר בסימן להתאוששות מתקרבת? או מלכודת ערך שתפיל גם את הגדולים מכולם?

"כל החדשות הרעות כבר מתומחרות"

עם ההודעה על ההשקעה של באפט, מניית יונייטד זינקה ביותר מ־12% ביום אחד, אבל זה לא החזיק לאורך זמן. וביומיים האחרונים המניה חזרה למגמת ירידה. אניה גימן, מנהלת דסק מניות חו"ל בלידר שוקי הון מסבירה "יונייטד הלת' (UNH) היא מבטחת הבריאות הגדולה בארה"ב, הן לתוכניות ממשלתיות והן למסלולים הפרטיים. לאורך השנה האחרונה, החברה סבלה מירידה מתמשכת בשיעורי הרווחיות כתוצאה מעלייה בהוצאות הבריאות. לאחר מכן הגיעו עזיבה של המנכ"ל, אזהרות רווח והשהיית תחזיות. בנוסף, החברה הסתבכה במספר שערוריות והסקטור כולו (תחום הביטוח הממשלתי), נמצא תחת לחץ, בשל הגרעון של ממשלת ארה"ב בעוד טראמפ שואף לצמצם הוצאות ופוליסות המדיקר על הכוונת". לדבריה, "לאחר כל מה שתיארנו, שנשמע כמו הסערה המושלמת גם ברמת המאקרו וגם ברמת המיקרו, החברה הגיעה לשפל חסר תקדים. בנקודה אליה הגיעה החברה היום, כל החדשות הרעות כבר מתומחרות, וזה בדיוק הזמן למשקיעי ערך מהסוג של ברקשייר ואפלוזה, לבחון השקעה".

באפט למשל, ידוע כמי שמחפש חברות במשבר. הוא השקיע בבנקים במשבר הסאב־פריים, בקוקה קולה כשהייתה במשבר אמון בשנות ה־80 וגם באמריקן אקספרס בזמן סקנדל בשנות ה־60. ייתכן שגם כאן מדובר בבאפט קלאסי. הוא מזהה הזדמנות לקנות חברת ליבה אמריקאית שהשוק מתמחר שהיא על סף קריסה. אנליסטים תיארו את הצעד הזה כ"סימון רצפה", כלומר איתות ברור לשוק שההערכה הפיננסית של החברה ירדה יותר מדי, ושיש כאן הזדמנות ערך נדירה.

האם מדובר במלכודת ערך?

אז למה המניה חזרה לירידות כל כך מהר? משקיעים קצרי טווח מיהרו לממש רווחים, במיוחד שגם כך השווקים מתוחים אבל המכה הקשה יותר הגיעה מכיוון אחר, האנליסטים. לנס וילקס מבית ההשקעות ברנשטיין, אחד מהעוקבים הוותיקים אחר יונטייד הלת', חתך את מחיר היעד של המניה מ־594 דולר ל־377 דולר. אמנם הוא הותיר המלצת "קנייה" והפרמייה עדיין מגלמת עלייה של 25%, אך הוא הדגיש שהרווחיות צפויה להמשיך לדעוך לפחות עד 2026. כך, בתוך ימים בודדים בלבד, איבדה המניה את כל העלייה שנבעה מהשקעת באפט, ושבה להיסחר סביב 300 דולר, בדיוק באותה רמה שבה התבצעה ההשקעה. האופוריה התחלפה במידה רבה בדאגה עמוקה יותר: אם אפילו שלושה משקיעי על לא עזרו למניה להתרומם, האם יש משהו שיכול לשפר את מצבה, או שמדובר במלכודת ערך קלאסית?

מלכודת ערך היא ביטוי בשוק ההון למניה שנראית זולה מאוד על הנייר, אך בפועל המחיר הנמוך משקף בעיות עומק בחברה. התוצאה היא שמשקיעים שנכנסים כי "זה זול מדי" מגלים שהמניה ממשיכה לדעוך. אחרי ירידה של 90% תמיד אפשר לרדת בעוד 90%.

מצד אחד, ליונייטד הלת' יש יתרון לגודל ותזרים מזומנים עצום והיא פועלת בתחום שהוא צורך קיומי - ביטוחי בריאות בארה"ב. מצד שני, היא סובלת כאמור מבעיות של אמון ציבורי, לחץ רגולטורי וחשש משחיקה מבנית במנועי הצמיחה שלה. לדברי גימן, "אין ספק שההשקעות הגדולות של באפט ודיוויד טפר מהוות הבעת אמון רצינית. מנהלי קרנות הגידור הם לא היחידים שהביעו אמון בחברה. רכישות במניה נרשמו גם מצד הנהלת החברה וחברי קונגרס. המניה כבר עלתה 20% מתחילת אוגוסט. העליות הללו היו חלק מתיקון רוחבי בסקטור מבטחות הבריאות, שנהנה מרוטציה וזרימת כספים חיובית, בציפייה להקלה בחלק מלחצי המאקרו. כחצי מהעליות הללו, נבע גם מהבעת האמון של המשקיעים המוערכים". היא מסכמת כי "בסופו של יום, הבעיה במודל העסקי לא נעלמה, היא תצטרך להציג שיפור אמיתי במאפיינים הבסיסיים שלה בשביל להחזיר את הירידות מתחילת השנה".